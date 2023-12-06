Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочий антиквариат в Осиповичах
270 р.
Комплект формы генерал-майора ВС СССР,повседневная
Могилевская, Осиповичи
35 р.
Кукла фарфоровая
Могилевская, Осиповичи
60 р.
Кукла фарфоровая
Могилевская, Осиповичи
5 р.
Шивроны
Могилевская, Осиповичи
10 р.
Фотографии рабоч.моментов ЦК КПСС СССР
Могилевская, Осиповичи
15 р.
Набор стопок из СССР, ''Клинский сувенир''
Могилевская, Осиповичи
20 р.
ВС СССР интересный армейский фонарь завода ''Искра
Могилевская, Осиповичи
75 р.
Редкая куртка ВВС СССР для жаркого (тропического)
Могилевская, Осиповичи
Договорная
САНИ БОЧКА МАСЛОБОЙКА ИЗ ДЕРЕВА
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Ящик/короб от немецкого полевого телефона, ВОВ
Могилевская, Осиповичи
10 р.
ВВС СССР Картодержатель для летчика, планшет.
Могилевская, Осиповичи
30 р.
Чайная кофейная ложечка ложка РККА, клеймо КВ
Могилевская, Осиповичи
90 р.
Курительная трубка Баварский тип ПМВ и ВОВ
Могилевская, Осиповичи
60 р.
Большое итальянское блюдо 1941 год
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Сборные модели
Могилевская, Осиповичи
10 р.
Подстаканник
Могилевская, Осиповичи
20 р.
Льняное полотно
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Сборные модели
Могилевская, Осиповичи
15 р.
Кукла
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Статуэтка
Могилевская, Осиповичи
25 р.
Антиквариат
Гродно
25 р.
Кукла из ГДР.
Витебск
Договорная
Антиквариат
Гродненская, Слоним
50 р.
Винтажный постер
Минск, Фрунзенский
20 р.
Колонка СССР
Минская, Солигорск
35 р.
Покрывало плюш Ретро
Гомель
Договорная
ВДНХ СССР.
Минская, Дзержинск
10 р.
Глиняный кувшин из-под вина
Брестская, Барановичи
Договорная
Подсвечник
Гомельская, Другие города
80 р.
Абажур для торшера/ люстры винтаж
Брестская, Кобрин
20 р.
Бусы СССР
Минская, Слуцк
20 р.
Фигурка ''ЗУБР''
Минск, Советский
10 р.
Провод д/утюга,самовара СССР.
Гомель
13 р.
Бусы СССР 2 шт
Минская, Слуцк
40 р.
Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий
Гомель
80 р.
Ботинки времён СССР
Минск, Заводской
25 р.
Табличка на металле
Витебск
12 р.
Продам две старинные ёлочные игрушки
Минск, Ленинский
Договорная
Будильники на запчасти
Гомельская, Добруш
20 р.
Альбом для монет на 120 ячеек
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Антиквариат
Минск, Партизанский
Договорная
Глиняный кувшин
Витебская, Орша
49.99 р.
Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун
Гомель
40 р.
Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання
Витебск
25 р.
Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР
Витебск
5 р.
Часы советские
Брестская, Кобрин
25 р.
Значки СССР
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Подставка для ручки из СССР
Могилев
35 р.
Танковые часы
Могилев
30 р.
Старые и очень старые зонты
Минск, Центральный
Договорная
Старинные ватные ёлочные игрушки
Минск, Первомайский
141 р.
Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas
Минск, Центральный
30 р.
Продам
Минская, Другие города
10 р.
Карты СССР цена за всё
Гомель
1 р.
Продам мех. часы.
Витебская, Другие города
10 р.
Альбомы для монет б/у
Гомельская, Калинковичи
8 р.
Фигурка ''Лягушка Дзен''.
Витебск
10 р.
Старинная вешалка
Брестская, Жабинка
15 р.
Тубус винтажный
Брест
3.50 р.
Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР
Гомель