Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Осиповичах
95 р.
Статуэтки панды
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Игрушки коллекционные Плахо ГДР 80-е
Могилевская, Осиповичи
Договорная
3д модель
Могилевская, Осиповичи
400 р.
Антикварный дубовый сервант
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Слоны фарфоровые
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Статуэтка слоники на бревне
Могилевская, Осиповичи
25 р.
Русалочка из ГДР
Могилевская, Осиповичи
30 р.
Советский аккумуляторный пробник
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Покрывало ручной работы.
Могилевская, Осиповичи
10 р.
Дед мороз СССР игрушка
Могилевская, Осиповичи
30 р.
Часы настенные СССР
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Статуэтка (ремонт клюва)
Могилевская, Осиповичи
15 р.
Статуэтки (дефекты)
Могилевская, Осиповичи
210 р.
Статуэтка
Могилевская, Осиповичи
35 р.
Часы настенные
Могилевская, Осиповичи
199 р.
Комплект формы генерал-майора ВС СССР,повседневная
Могилевская, Осиповичи
20 р.
Старинные кирпичи с клеймом
Могилевская, Осиповичи
180 р.
Кенжал
Могилевская, Осиповичи
40 р.
Богемское стекло
Могилевская, Осиповичи
35 р.
Кукла фарфоровая
Могилевская, Осиповичи
60 р.
Кукла фарфоровая
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Бронь до 16 Машинка МАЗ из СССР
Могилевская, Осиповичи
25 р.
Игрушечные весы из СССР
Могилевская, Осиповичи
5 р.
Шивроны
Могилевская, Осиповичи
90 р.
Винтажная хрустальная люстра СССР
Могилевская, Осиповичи
10 р.
Фотографии рабоч.моментов ЦК КПСС СССР
Могилевская, Осиповичи
15 р.
Набор стопок из СССР, ''Клинский сувенир''
Могилевская, Осиповичи
20 р.
ВС СССР интересный армейский фонарь завода ''Искра
Могилевская, Осиповичи
75 р.
Редкая куртка ВВС СССР для жаркого (тропического)
Могилевская, Осиповичи
30 р.
Корпус часов настенных
Могилевская, Осиповичи
80 р.
Винтажные бокалы
Могилевская, Осиповичи
80 р.
Винтажные бокалы
Могилевская, Осиповичи
215 р.
Статуэтка
Могилевская, Осиповичи
60 р.
Статуэтка.
Могилевская, Осиповичи
2.50 р.
Игрушки из яиц ''Символы года''
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Набор Ватикана 2013г. 5коп 1927г.
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Вымпела разные
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Куклы.статуэтки.и прочее
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Военные вещи
Могилевская, Осиповичи
Договорная
САНИ БОЧКА МАСЛОБОЙКА ИЗ ДЕРЕВА
Могилевская, Осиповичи
25 р.
Собачки из фарфора
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Статуэтка из фарфора
Могилевская, Осиповичи
120 р.
Дед мороз
Могилевская, Осиповичи
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский