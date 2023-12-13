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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Осиповичах

Статуэтки панды

95 р.

Статуэтки панды

Могилевская, Осиповичи

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Игрушки коллекционные Плахо ГДР 80-е

50 р.

Игрушки коллекционные Плахо ГДР 80-е

Могилевская, Осиповичи

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3д модель

Договорная

3д модель

Могилевская, Осиповичи

Антикварный дубовый сервант

400 р.

Антикварный дубовый сервант

Могилевская, Осиповичи

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Слоны фарфоровые

Договорная

Слоны фарфоровые

Могилевская, Осиповичи

Статуэтка слоники на бревне

50 р.

Статуэтка слоники на бревне

Могилевская, Осиповичи

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Русалочка из ГДР

25 р.

Русалочка из ГДР

Могилевская, Осиповичи

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Советский аккумуляторный пробник

30 р.

Советский аккумуляторный пробник

Могилевская, Осиповичи

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Покрывало ручной работы.

Договорная

Покрывало ручной работы.

Могилевская, Осиповичи

Дед мороз СССР игрушка

10 р.

Дед мороз СССР игрушка

Могилевская, Осиповичи

Часы настенные СССР

30 р.

Часы настенные СССР

Могилевская, Осиповичи

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Статуэтка (ремонт клюва)

50 р.

Статуэтка (ремонт клюва)

Могилевская, Осиповичи

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Статуэтки (дефекты)

15 р.

Статуэтки (дефекты)

Могилевская, Осиповичи

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Статуэтка

210 р.

Статуэтка

Могилевская, Осиповичи

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Часы настенные

35 р.

Часы настенные

Могилевская, Осиповичи

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Комплект формы генерал-майора ВС СССР,повседневная

199 р.

Комплект формы генерал-майора ВС СССР,повседневная

Могилевская, Осиповичи

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Старинные кирпичи с клеймом

20 р.

Старинные кирпичи с клеймом

Могилевская, Осиповичи

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Кенжал

180 р.

Кенжал

Могилевская, Осиповичи

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Богемское стекло

40 р.

Богемское стекло

Могилевская, Осиповичи

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Кукла фарфоровая

35 р.

Кукла фарфоровая

Могилевская, Осиповичи

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Кукла фарфоровая

60 р.

Кукла фарфоровая

Могилевская, Осиповичи

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Бронь до 16 Машинка МАЗ из СССР

Договорная

Бронь до 16 Машинка МАЗ из СССР

Могилевская, Осиповичи

Игрушечные весы из СССР

25 р.

Игрушечные весы из СССР

Могилевская, Осиповичи

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Шивроны

5 р.

Шивроны

Могилевская, Осиповичи

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Винтажная хрустальная люстра СССР

90 р.

Винтажная хрустальная люстра СССР

Могилевская, Осиповичи

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Фотографии рабоч.моментов ЦК КПСС СССР

10 р.

Фотографии рабоч.моментов ЦК КПСС СССР

Могилевская, Осиповичи

Набор стопок из СССР, ''Клинский сувенир''

15 р.

Набор стопок из СССР, ''Клинский сувенир''

Могилевская, Осиповичи

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ВС СССР интересный армейский фонарь завода ''Искра

20 р.

ВС СССР интересный армейский фонарь завода ''Искра

Могилевская, Осиповичи

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Редкая куртка ВВС СССР для жаркого (тропического)

75 р.

Редкая куртка ВВС СССР для жаркого (тропического)

Могилевская, Осиповичи

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Корпус часов настенных

30 р.

Корпус часов настенных

Могилевская, Осиповичи

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Винтажные бокалы

80 р.

Винтажные бокалы

Могилевская, Осиповичи

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Винтажные бокалы

80 р.

Винтажные бокалы

Могилевская, Осиповичи

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Статуэтка

215 р.

Статуэтка

Могилевская, Осиповичи

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Статуэтка.

60 р.

Статуэтка.

Могилевская, Осиповичи

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Игрушки из яиц ''Символы года''

2.50 р.

Игрушки из яиц ''Символы года''

Могилевская, Осиповичи

Набор Ватикана 2013г. 5коп 1927г.

Договорная

Набор Ватикана 2013г. 5коп 1927г.

Могилевская, Осиповичи

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Вымпела разные

Договорная

Вымпела разные

Могилевская, Осиповичи

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Куклы.статуэтки.и прочее

Договорная

Куклы.статуэтки.и прочее

Могилевская, Осиповичи

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Военные вещи

Договорная

Военные вещи

Могилевская, Осиповичи

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САНИ БОЧКА МАСЛОБОЙКА ИЗ ДЕРЕВА

Договорная

САНИ БОЧКА МАСЛОБОЙКА ИЗ ДЕРЕВА

Могилевская, Осиповичи

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Собачки из фарфора

25 р.

Собачки из фарфора

Могилевская, Осиповичи

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Статуэтка из фарфора

50 р.

Статуэтка из фарфора

Могилевская, Осиповичи

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Дед мороз

120 р.

Дед мороз

Могилевская, Осиповичи

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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