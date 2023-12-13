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Услуги в Молодечно

Натяжной потолок
vip

Договорная

Натяжной потолок

Минская, Молодечно

Рассрочка
Механизированная Стяжка пола

Договорная

Механизированная Стяжка пола

Минская, Молодечно

Услуги фронтального погрузчика

80 р.

Услуги фронтального погрузчика

Минская, Молодечно

Укладка плитки Молодечно и район

Договорная

Укладка плитки Молодечно и район

Минская, Молодечно

Малярные работы

7 р.

Малярные работы

Минская, Молодечно

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

8 р.

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

Минская, Молодечно

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Молодечно

Перевозка КРС

Договорная

Перевозка КРС

Минская, Молодечно

Аренда миниэкскаватора

65 р.

Аренда миниэкскаватора

Минская, Молодечно

Натяжной потолок Рассрочка

Договорная

Натяжной потолок Рассрочка

Минская, Молодечно

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

80 р.

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

Минская, Молодечно

Маникюр, наращивание ногтей

30 р.

Маникюр, наращивание ногтей

Минская, Молодечно

Маникюр Молодечно

35 р.

Маникюр Молодечно

Минская, Молодечно

Аренда кормоуборочного комбайна

Договорная

Аренда кормоуборочного комбайна

Минская, Молодечно

Ремонт Ноутбуков

35 р.

Ремонт Ноутбуков

Минская, Молодечно

Ремонт планшетов

Договорная

Ремонт планшетов

Минская, Молодечно

Ремонт планшетов, мобильных телефонов

Договорная

Ремонт планшетов, мобильных телефонов

Минская, Молодечно

Договорная

Отделка

Минская, Молодечно

Репетитор по английскому языку

15 р.

Репетитор по английскому языку

Минская, Молодечно

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Бухгалтерские услуги для ИП и организаций

Договорная

Бухгалтерские услуги для ИП и организаций

Минская, Молодечно

Электрик Молодечно ( электрооотопление)

Договорная

Электрик Молодечно ( электрооотопление)

Минская, Молодечно

Нанесение декоративной штукатурки (подготовка)

24 р.

Нанесение декоративной штукатурки (подготовка)

Минская, Молодечно

Аренда одно/двуосн прицепов Молодечно B Категория

15 р.

Аренда одно/двуосн прицепов Молодечно B Категория

Минская, Молодечно

Большой Мишка на праздник Поздравление медведем

Договорная

Большой Мишка на праздник Поздравление медведем

Минская, Молодечно

ремонт под ключ вашей квартиры

10 р.

ремонт под ключ вашей квартиры

Минская, Молодечно

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ бронирование 2024 калитка в подаро

30 р.

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ бронирование 2024 калитка в подаро

Минская, Молодечно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6

20 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/6

Минская, Молодечно

сантехнические работы любой сложности

7 р.

сантехнические работы любой сложности

Минская, Молодечно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ

70 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ С МАНИПУЛЯТОРОМ

Минская, Молодечно

штукатурные работы отделка гипсокартоном

5 р.

штукатурные работы отделка гипсокартоном

Минская, Молодечно

укладка ламината линолеума доски ковролина

Договорная

укладка ламината линолеума доски ковролина

Минская, Молодечно

поклейка обои фрески флизелин стеклохолст и тд

Договорная

поклейка обои фрески флизелин стеклохолст и тд

Минская, Молодечно

ремонт вашей квартиры, дома от А до Я

Договорная

ремонт вашей квартиры, дома от А до Я

Минская, Молодечно

Доставка стройматериалов. Манипулятор

100 р.

Доставка стройматериалов. Манипулятор

Минская, Молодечно

Ремонт автомобилей

15 р.

Ремонт автомобилей

Минская, Молодечно

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Копка колодца Молодечно

170 р.

Копка колодца Молодечно

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
шпатлевание стен под обои под покраску под декор

Договорная

шпатлевание стен под обои под покраску под декор

Минская, Молодечно

штукатурка, шпатлёвка, поклейка, покраска

5 р.

штукатурка, шпатлёвка, поклейка, покраска

Минская, Молодечно

Электрик, электромонтажные работы. Бытовые вопросы

Договорная

Электрик, электромонтажные работы. Бытовые вопросы

Минская, Молодечно

ДЕД МОРОЗ НА ДОМ

Договорная

ДЕД МОРОЗ НА ДОМ

Минская, Молодечно

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Реставрация старых ванн

200 р.

Реставрация старых ванн

Минская, Молодечно

Электрика Электро-монтажные работы

10 р.

Электрика Электро-монтажные работы

Минская, Молодечно

плиточные работы, подготовка

8 р.

плиточные работы, подготовка

Минская, Молодечно

Памятники из гранита «Габбро Диабаз» Установка пам

1 010 р.

Памятники из гранита «Габбро Диабаз» Установка пам

Минская, Молодечно

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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