Бытовые услуги, ремонт в Молодечно
200 р.
Реставрация старых ванн
Минская, Молодечно
Договорная
Сборка мебели
Минская, Молодечно
Договорная
Сборка мебели
Минская, Молодечно
70 р.
Уборка снега
Минская, Молодечно
Договорная
Помощь в уборке
Минская, Молодечно
Договорная
Окажу помощь
Минская, Молодечно
Договорная
Очистка снега на территории/участке
Минская, Молодечно
30 р.
Сборка мебели
Минская, Молодечно
Договорная
Сборка мебели
Минская, Молодечно
Договорная
Профессиональная уборка всех типов. Опыт, качество
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка снега
Минская, Молодечно
Договорная
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Молодечно
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка помещений, клининг
Минская, Молодечно
Договорная
Сборка корпусной мебели
Минская, Молодечно
Договорная
Сборка мебели
Минская, Молодечно
Договорная
Сборка мебели
Минская, Молодечно
Договорная
Самовывоз
Минская, Молодечно
3 р.
Очистка тратуарной плитки
Минская, Молодечно
Договорная
Клининг/уборка квартир/уборка после ремонта
Минская, Молодечно
5 р.
Сборка мебели разных фирм производства
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка помещений. Уборка квартир.
Витебская, Новополоцк
25 р.
Откачка канализации
Витебск
120 р.
Дрова
Витебск
Договорная
Откачка канализации
Гомель
200 р.
Реставрация ванн
Гомель
Договорная
Муж на час, домашний мастер
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка квартир
Гродно
45 р.
Откачка канализации
Брест
Договорная
Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин
Гомель
20 р.
Уборка квартир (сухая,влажная).
Брестская, Кобрин
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
Договорная
Сборка мебели / сборщик мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минск, Партизанский
60 р.
Уборка снега
Витебск
Договорная
Уборка территории
Брест
Договорная
Уборка территории г.Пинск
Брестская, Пинск
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка квартир
Витебск
Договорная
Химчистка Мягкой Мебели
Могилев
400 р.
Монтаж установка кондиционера
Гродно
60 р.
Генеральная уборка, химчистка
Гомель
60 р.
Уборка снега японским снегоуборщиком
Витебская, Новополоцк
Договорная
Сборка мебели Гомель
Гомель
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.
Минск, Московский
25 р.
Услуга мастер на час
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Заводской
30 р.
Сборка и установка мебели.
Витебск
2 р.
Уборка снега с крыш
Гомель
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Фрунзенский
50 р.
Уборка снега
Минск, Заводской
Договорная
Сборка мебели
Брест
10 р.
Уборка квартир-домов ,клининг
Витебск
Бесплатно
Вывоз чугунной ванны .Бесплатно
Витебск
Договорная
Уборка квартир. Химчистка мебели.
Брест
Договорная
Мастер на час ( Муж на час).
Минск, Советский
Договорная
Химчистка мягкой мебели
Витебская, Новополоцк
Договорная
Клининговые услуги
Витебская, Новополоцк
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель