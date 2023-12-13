logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Красота и здоровье
КосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Услуги в сфере красоты и здоровья в Молодечно

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

80 р.

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

Минская, Молодечно

Маникюр, наращивание ногтей

30 р.

Маникюр, наращивание ногтей

Минская, Молодечно

Маникюр Молодечно

35 р.

Маникюр Молодечно

Минская, Молодечно

Маникюр, педикюр(укрепление гелем)

25 р.

Маникюр, педикюр(укрепление гелем)

Минская, Молодечно

Прокол мочки уха ''пистолетом'' система STUDEX (СШ

30 р.

Прокол мочки уха ''пистолетом'' система STUDEX (СШ

Минская, Молодечно

Полный образ: любой макияж и локоны

120 р.

Полный образ: любой макияж и локоны

Минская, Молодечно

Наращивание ресниц пучками

10 р.

Наращивание ресниц пучками

Минская, Молодечно

badge-icon
Маникюр, педикюр

35 р.

Маникюр, педикюр

Минская, Молодечно

Прически, укладки Молодечно

50 р.

Прически, укладки Молодечно

Минская, Молодечно

Наращивание ресниц любой сложности

45 р.

Наращивание ресниц любой сложности

Минская, Молодечно

badge-icon
Ламинирование ресниц и бровей

25 р.

Ламинирование ресниц и бровей

Минская, Молодечно

badge-icon
Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Минская, Молодечно

badge-icon
Макияж в Молодечно

Договорная

Макияж в Молодечно

Минская, Молодечно

badge-icon
Маникюр и коррекция самых сложных ногтей

35 р.

Маникюр и коррекция самых сложных ногтей

Минская, Молодечно

Оформление окрашивание бровей

15 р.

Оформление окрашивание бровей

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Наращивание ногтей, гель лак

30 р.

Наращивание ногтей, гель лак

Минская, Молодечно

Косметолог с медицинским образованием

Договорная

Косметолог с медицинским образованием

Минская, Молодечно

badge-icon
Мастер ногтевого сервиса

30 р.

Мастер ногтевого сервиса

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
Оформление бровей

25 р.

Оформление бровей

Минская, Молодечно

Маникюр, дизайн в подарок

35 р.

Маникюр, дизайн в подарок

Минская, Молодечно

badge-icon
Покрытие ногтей гель лаками

35 р.

Покрытие ногтей гель лаками

Минская, Молодечно

Маникюр

28 р.

Маникюр

Минская, Молодечно

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Молодечно

Маникюр, педикюр,наращивание ногтей

35 р.

Маникюр, педикюр,наращивание ногтей

Минская, Молодечно

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Молодечно

badge-icon
Ламинирование ресниц

Договорная

Ламинирование ресниц

Минская, Молодечно

Оформление бровей, долговременная укладка, ламинир

28 р.

Оформление бровей, долговременная укладка, ламинир

Минская, Молодечно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Стрижка

8 р.

Стрижка

Минская, Молодечно

badge-icon
Маникюр

25 р.

Маникюр

Минская, Молодечно

Ботокс, кератин для волос

Договорная

Ботокс, кератин для волос

Минская, Молодечно

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минская, Молодечно

badge-icon
Маникюр

30 р.

Маникюр

Минская, Молодечно

Наращивание ресниц (район первой поликлиники)

Договорная

Наращивание ресниц (район первой поликлиники)

Минская, Молодечно

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минская, Молодечно

badge-icon
Наращивание. Модель. Молодечно

Бесплатно

Наращивание. Модель. Молодечно

Минская, Молодечно

badge-icon
Кератин/Ботокс/Выпрямление волос Молодечно

110 р.

Кератин/Ботокс/Выпрямление волос Молодечно

Минская, Молодечно

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минская, Молодечно

Перманентный АКЦИЯ....бровей, губ ,стрелки, межре

90 р.

Перманентный АКЦИЯ....бровей, губ ,стрелки, межре

Минская, Молодечно

badge-icon
Маникюр, педикюр

25 р.

Маникюр, педикюр

Маникюр + коррекция нарощенных ногтей + покрытие гель-лаком — 25 p.

Минская, Молодечно

badge-icon
Маникюр, педикюр

Договорная

Маникюр, педикюр

Минская, Молодечно

Договорная

Грудничковое плавание

Минская, Молодечно

badge-icon
Кератин, ботокс

Договорная

Кератин, ботокс

Минская, Молодечно

badge-icon

Бесплатно

Стрижки, окрашивание

Минская, Молодечно

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги