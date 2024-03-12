Ремонт и пошив одежды в Молодечно
Договорная
Вязание на заказ
Минская, Молодечно
Договорная
Ремонт одежды
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги швеи
Минская, Молодечно
10 р.
Пошив одежды
Брестская, Барановичи
Договорная
Починю, укорочу, подгоню ваше свадебное платье
Минск, Центральный
100 р.
Индивидуальный пошив детских платьев
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт одежды. Пошив штор
Минск, Заводской
Договорная
Пошив
Минск, Фрунзенский
Договорная
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34
Минск, Фрунзенский
Договорная
Разработка лекал одежды
Минск, Ленинский
Договорная
Пошив и ремонт одежды, сумок, штор
Минск, Ленинский
10 р.
Услуги швеи
Гомель
Договорная
Ремонт одежды, пошив штор
Минск, Партизанский
Договорная
Швея,мелкий ремонт одежды,постельное белье
Минск, Советский
250 р.
Купальники для художественной гимнастики
Минск, Ленинский
Договорная
Ремонт одежды
Минская, Солигорск
Договорная
Пошив и ремонт одежды.Мазурова 15, Советская 48
Гомель
Договорная
Ремонт и перешив одежды.
Гомельская, Рогачев
Договорная
Сделаю коллекцию для вашего бренда
Минск, Заводской
Договорная
Пошив штор, покрывал, постельное белье
Минск, Центральный
Бесплатно
Пошив танцевальных костюмов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды
Минск, Заводской
13 р.
Ремонт одежды, пошив штор
Минск, Фрунзенский
Договорная
Оказываю услуги по пошиву и продаже одежды, сумок,
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Брест
5 р.
Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вышивка на одежде
Гродно
Договорная
Пошив домашней одежды под заказ
Минск, Центральный
Договорная
Пошив, перешив и подгонка одежды по фигуре.
Минск, Первомайский
Договорная
Пошив купальников для художественной гимнастики
Минск, Заводской
28 р.
Нуждаемся в услугах по пошиву спецодежды оптом
Могилев
5 р.
Ремонт одежды
Гродно
25 р.
Вышивка
Витебск
Договорная
Услуга
Брестская, Барановичи
Договорная
Пошив женской одежды
Минск, Московский
70 р.
Шью по вашим меркам, переделываю и обновляю вещи
Гродно
Договорная
Шью на заказ
Брестская, Жабинка
100 р.
Пошив гардин. Индивидуальный подход. Выезд дизайнера БЕСПЛАТНО
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт и пошив одежды, штор и постельного белья.
Брестская, Кобрин
Договорная
Пошив и ремонт швейных изделий
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Швея
Минск, Ленинский
Договорная
Пошив эксклюзивной одежды
Брестская, Барановичи
Договорная
Школьный фартук
Брестская, Барановичи
10 р.
Ремонт и перешив одежды, Южный м-р.
Брестская, Барановичи
200 р.
Пошив купальников для гимнастики
Гродно
Договорная
Изготовление лекал одежды
Минск, Заводской
Договорная
Пошив и реставрация одежды
Гродно
Договорная
Ремонт и пошив одежды
Брест
5 р.
Услуги
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт одежды
Гомельская, Жлобин
10 р.
Пошив детских аксессуаров
Минская, Борисов
15 р.
Ремонт кроссовок, сумок, палаток.
Минск, Московский
Договорная
Услуги швеи
Гомель
Договорная
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.
Гродненская, Островец
Договорная
Пошив изделий, ремонт одежды
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив штор и тюлей
Минск, Первомайский
Договорная
Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив тюль и штор
Брестская, Пинск
Договорная
ПОШИВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Минск, Центральный
10 р.
Услуги швеи.
Минская, Вилейка