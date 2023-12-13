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Ремонт квартир в Молодечно

Натяжной потолок
vip

Договорная

Натяжной потолок

Минская, Молодечно

Рассрочка
Электрика Электро-монтажные работы

10 р.

Электрика Электро-монтажные работы

Минская, Молодечно

плиточные работы, подготовка

8 р.

плиточные работы, подготовка

Минская, Молодечно

Укладка плитки Молодечно и район

Договорная

Укладка плитки Молодечно и район

Минская, Молодечно

Малярные работы

7 р.

Малярные работы

Минская, Молодечно

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

8 р.

Укладка плитки в вашей ванной ,туалете и кухне

Минская, Молодечно

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Молодечно

Натяжной потолок Рассрочка

Договорная

Натяжной потолок Рассрочка

Минская, Молодечно

Договорная

Отделка

Минская, Молодечно

Электрик Молодечно ( электрооотопление)

Договорная

Электрик Молодечно ( электрооотопление)

Минская, Молодечно

Нанесение декоративной штукатурки (подготовка)

24 р.

Нанесение декоративной штукатурки (подготовка)

Минская, Молодечно

ремонт под ключ вашей квартиры

10 р.

ремонт под ключ вашей квартиры

Минская, Молодечно

сантехнические работы любой сложности

7 р.

сантехнические работы любой сложности

Минская, Молодечно

штукатурные работы отделка гипсокартоном

5 р.

штукатурные работы отделка гипсокартоном

Минская, Молодечно

укладка ламината линолеума доски ковролина

Договорная

укладка ламината линолеума доски ковролина

Минская, Молодечно

поклейка обои фрески флизелин стеклохолст и тд

Договорная

поклейка обои фрески флизелин стеклохолст и тд

Минская, Молодечно

ремонт вашей квартиры, дома от А до Я

Договорная

ремонт вашей квартиры, дома от А до Я

Минская, Молодечно

шпатлевание стен под обои под покраску под декор

Договорная

шпатлевание стен под обои под покраску под декор

Минская, Молодечно

штукатурка, шпатлёвка, поклейка, покраска

5 р.

штукатурка, шпатлёвка, поклейка, покраска

Минская, Молодечно

Электрик, электромонтажные работы. Бытовые вопросы

Договорная

Электрик, электромонтажные работы. Бытовые вопросы

Минская, Молодечно

Укладка ламината

Бесплатно

Укладка ламината

Минская, Молодечно

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ремонт санузлов, комнат, балконов

8 р.

ремонт санузлов, комнат, балконов

Минская, Молодечно

облицовка плиткой керамогранитом мозайкой

5 р.

облицовка плиткой керамогранитом мозайкой

Минская, Молодечно

Сантехника. Сантехнические работы. Услуги. Монтаж.

Договорная

Сантехника. Сантехнические работы. Услуги. Монтаж.

Минская, Молодечно

Услуги сантехника в Молодечно: договор, гарантия

15 р.

Услуги сантехника в Молодечно: договор, гарантия

Минская, Молодечно

Мастер на час / Сборка мебелиа в Молодечно

15 р.

Мастер на час / Сборка мебелиа в Молодечно

Минская, Молодечно

Услуги электрика, электрик, электромонтаж

Договорная

Услуги электрика, электрик, электромонтаж

Минская, Молодечно

Договорная

Помощь в строительстве

Минская, Молодечно

Штукатурка стен

10 р.

Штукатурка стен

Минская, Молодечно

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Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Договорная

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Минская, Молодечно

Натяжной потолок
vip

Договорная

Натяжной потолок

Минская, Молодечно

Рассрочка
Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Минская, Молодечно

штукатурка механизированным способом

Договорная

штукатурка механизированным способом

Минская, Молодечно

Окна Двери ПВХ Ремонт и изготовление

Договорная

Окна Двери ПВХ Ремонт и изготовление

Минская, Молодечно

Установка розеток и выключателей. Услуги электрика

Договорная

Установка розеток и выключателей. Услуги электрика

Минская, Молодечно

Отделочные работы.плитка сантехника и мн.др

Договорная

Отделочные работы.плитка сантехника и мн.др

Минская, Молодечно

Сантехник

15 р.

Сантехник

Минская, Молодечно

Окно ПВХ ш1300*в1300 REHAU под заказ в Молодечно

426 р.

Окно ПВХ ш1300*в1300 REHAU под заказ в Молодечно

Минская, Молодечно

Рассрочка
Окна ПВХ в рассрочку в Молодечно

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Молодечно

Минская, Молодечно

Рассрочка
Поклейка обоев

4 р.

Поклейка обоев

Минская, Молодечно

Штукатурка ванной, туалета

30 р.

Штукатурка ванной, туалета

Минская, Молодечно

Шпатлёвка, штукатурка стен

8 р.

Шпатлёвка, штукатурка стен

Минская, Молодечно

Поклейка виниловых, флизелиновых обоев

5 р.

Поклейка виниловых, флизелиновых обоев

Минская, Молодечно

Укладка ламината, сборка мебели, ОТКОСЫ

Договорная

Укладка ламината, сборка мебели, ОТКОСЫ

Минская, Молодечно

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Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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