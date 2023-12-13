logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Строительные работы
Буровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Цена
Продавец
Услуги

Ремонтно-строительные работы в Молодечно

Механизированная Стяжка пола

Договорная

Механизированная Стяжка пола

Минская, Молодечно

Услуги фронтального погрузчика

80 р.

Услуги фронтального погрузчика

Минская, Молодечно

Аренда миниэкскаватора

65 р.

Аренда миниэкскаватора

Минская, Молодечно

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ бронирование 2024 калитка в подаро

30 р.

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ бронирование 2024 калитка в подаро

Минская, Молодечно

Копка колодца Молодечно

170 р.

Копка колодца Молодечно

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола в Молодечно. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Молодечно. Полусухая стяжка пола.

Минская, Молодечно

Аренда мини погрузчика, чистка снега и вывоз

Договорная

Аренда мини погрузчика, чистка снега и вывоз

Минская, Молодечно

Услуги мини экскаватора, бур.

Договорная

Услуги мини экскаватора, бур.

Минская, Молодечно

Услуги Мини Погрузчика, чистка и уборка снега

Договорная

Услуги Мини Погрузчика, чистка и уборка снега

Минская, Молодечно

Бетонный пол, стяжка пола

8 р.

Бетонный пол, стяжка пола

Минская, Молодечно

сварочные работы любой

35 р.

сварочные работы любой

Минская, Молодечно

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минская, Молодечно

Строительство бань, саун под ключ

Договорная

Строительство бань, саун под ключ

Минская, Молодечно

Реконструкция кровли(демонтаж-монтаж)

Договорная

Реконструкция кровли(демонтаж-монтаж)

Минская, Молодечно

Отделка бань, саун под ключ

Договорная

Отделка бань, саун под ключ

Минская, Молодечно

Стяжка пола в Молодечно

7 р.

Стяжка пола в Молодечно

Минская, Молодечно

Стяжка пола за 1 день

Договорная

Стяжка пола за 1 день

Минская, Молодечно

Ремонт, чистка, углубление колодца

120 р.

Ремонт, чистка, углубление колодца

Минская, Молодечно

Услуги Сварщика. Сварочные работы

Договорная

Услуги Сварщика. Сварочные работы

Минская, Молодечно

Договорная

Кровля

Минская, Молодечно

Лестница на одном косоуре

Договорная

Лестница на одном косоуре

Минская, Молодечно

Отделка квартир и домов. Утепление фасадов, декора

Договорная

Отделка квартир и домов. Утепление фасадов, декора

Минская, Молодечно

badge-icon
Отделка

Договорная

Отделка

Минская, Молодечно

badge-icon
механизированная штукатурка стен

Договорная

механизированная штукатурка стен

Минская, Молодечно

Лестница на монокосоуре

Договорная

Лестница на монокосоуре

Минская, Молодечно

Реставрация старых деревянных зданий любой сложно

55 р.

Реставрация старых деревянных зданий любой сложно

Минская, Молодечно

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
Благоустройство мест захоронений

Договорная

Благоустройство мест захоронений

Минская, Молодечно

Кровельные работы Строительные работы под ключ

17 р.

Кровельные работы Строительные работы под ключ

Минская, Молодечно

Рассрочка
Строительство домов и коттеджей.

80 р.

Строительство домов и коттеджей.

Минская, Молодечно

Рассрочка
Уборка снега и вывоз.

Договорная

Уборка снега и вывоз.

Минская, Молодечно

Аренда автовышки в Молодечно

Договорная

Аренда автовышки в Молодечно

Минская, Молодечно

Аренда услуги мини погрузчик, экскаватор,гидромоло

55 р.

Аренда услуги мини погрузчик, экскаватор,гидромоло

Минская, Молодечно

Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

18 р.

Фасад. Сайдинг. Штукатурка. Дерево. Под ключ

Минская, Молодечно

Рассрочка
Отопление в доме

Договорная

Отопление в доме

Минская, Молодечно

Кровельные работы под ключ

Договорная

Кровельные работы под ключ

Минская, Молодечно

Строительство дома под ключ Указ 240 и мат капитал

Договорная

Строительство дома под ключ Указ 240 и мат капитал

Минская, Молодечно

Проекты, сметы, процентовки

300 р.

Проекты, сметы, процентовки

Минская, Молодечно

Реконструкция домов и дач

Договорная

Реконструкция домов и дач

Минская, Молодечно

Фундамент. Бетонные работы

Договорная

Фундамент. Бетонные работы

Минская, Молодечно

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

250 р.

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

Минская, Молодечно

Аренда экскаватора

60 р.

Аренда экскаватора

Минская, Молодечно

Срубы, фундаменты, кровельные работы

Договорная

Срубы, фундаменты, кровельные работы

Минская, Молодечно

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги