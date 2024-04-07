Товары от Куфар Маркета
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100 р.
Платье+туфли/чешки+украшение прокат
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
100 р.
Платье+туфли/чешки+украшение прокат
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
11 р.
Лот вещей на девочку 86-116 см
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
Договорная
Юбка John Lewis 5-6 лет для девочки
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
15 р.
Платья для девочек
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
125 р.
Нарядные платья для девочек
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
60 р.
Платье+туфли/чешки+украшение прокат
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
8 р.
Сарафаны h&m
146 - 152 (11 лет)
11 р.
Лот вещей на девочку 86-116 см
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
29 р.
Платье с длинным рукавом для девочек. Турция
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
80 р.
Платье+туфли/чешки+украшение прокат
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
40 р.
Новый сарафан ZARA
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
80 р.
Платье+туфли/чешки+украшение прокат
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
45 р.
Бесподобное платьице ZARA новое
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
25 р.
Школьное платье, распродажа
122 - 128 (7 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
55 р.
Новые шикарные платья. АКЦИЯ
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
50 р.
Стильная юбка
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
45 р.
Крутое платье
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
40 р.
Кожаная юбка
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
30 р.
Шикарное платье, для вашей принцессы.
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
25 р.
Юбки
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
135 р.
Платье нарядное рост 110-146
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
105 р.
Нарядное платье на выпускной бал
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
28 р.
Платье, Германия
98 - 104 (4 года)
18 р.
Нарядное платье для девочки
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
Договорная
Нарядные платья 92-98 для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
50 р.
Школьная форма на последний звонок.Размеры 30-60
164 - 170, 170 - 176
Договорная
Платья детские длинные на выпускной бал
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
55 р.
Платье нарядное
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
85 р.
Нарядное яркое платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
Договорная
Уютный лот для девочки 110-116
110 - 116 (5-6 лет)
Договорная
Лот для девочки 86-92 (H&M, GJ, Gap)
86 - 92 (2 года)
45 р.
Нарядное платье на праздник (утренник)
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
60 р.
Нарядное платье на праздник (утренник)
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
59 р.
Нарядное красивое платье на праздник (утренник, фотосессия)
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
79 р.
Нарядное платье на праздник (утренник)
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
69 р.
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
79 р.
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)
98 - 104 (4 года)
79 р.
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
79 р.
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
75 р.
Нарядное платье на праздник (утренник,фотосессия)
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
90 р.
Шикарное нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)
104 - 110 (5 лет)
45 р.
Платье Турция
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
65 р.
Разные расцветки. Новое платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
67 р.
Разные расцветки. Новое платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
50 р.
Платье РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)