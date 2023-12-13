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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Минской области

ВДНХ СССР.

Договорная

ВДНХ СССР.

Минская, Дзержинск

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Бусы СССР

20 р.

Бусы СССР

Минская, Слуцк

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Бусы СССР 2 шт

13 р.

Бусы СССР 2 шт

Минская, Слуцк

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Продам

30 р.

Продам

Минская, Другие города

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Дрель ручная в ремен СССР

15.99 р.

Дрель ручная в ремен СССР

Минская, Молодечно

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Коньячная бутыль (керамика)

10 р.

Коньячная бутыль (керамика)

Минская, Солигорск

Договорная

Руковицы военные СССР на овчине

Минская, Борисов

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Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР

Договорная

Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР

Минская, Борисов

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Карточки футболистов Макслайн

5 р.

Карточки футболистов Макслайн

Минская, Слуцк

Монета

Бесплатно

Монета

Минская, Борисов

Часы будильники настольные

25 р.

Часы будильники настольные

Минская, Заславль

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Измерительные головки

5 р.

Измерительные головки

Минская, Заславль

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Игрушки ёлочные СССР

20 р.

Игрушки ёлочные СССР

Минская, Слуцк

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Детская энциклопедия

50 р.

Детская энциклопедия

Минская, Минский район

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50 копеек СССР

Договорная

50 копеек СССР

Минская, Дзержинск

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Зеркало

150 р.

Зеркало

Минская, Слуцк

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Фонарик ссср

Договорная

Фонарик ссср

Минская, Марьина Горка

3 копейки 14 шт. СССР

Договорная

3 копейки 14 шт. СССР

Минская, Дзержинск

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Копейки/монетки СССР

Договорная

Копейки/монетки СССР

Минская, Дзержинск

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Монетки/копейки.

Договорная

Монетки/копейки.

Минская, Дзержинск

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часы 10р.

10 р.

часы 10р.

Минская, Дзержинск

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Кофейные пары+конфетница

45 р.

Кофейные пары+конфетница

Минская, Минский район

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Ложки мельхиоровые

40 р.

Ложки мельхиоровые

Минская, Минский район

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Кошелёк из СССР

8 р.

Кошелёк из СССР

Минская, Марьина Горка

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5 р 1992 года

Договорная

5 р 1992 года

Минская, Борисов

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Продам утюжок.

100 р.

Продам утюжок.

Минская, Борисов

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машинка ручная для стрижки / ссср/

10 р.

машинка ручная для стрижки / ссср/

Минская, Борисов

Часы Луч СССР

Договорная

Часы Луч СССР

Минская, Борисов

Барельеф

Договорная

Барельеф

Минская, Минский район

Сувенир- статуэтка

10 р.

Сувенир- статуэтка

Минская, Борисов

Машинка для стрижки

50 р.

Машинка для стрижки

Минская, Червень

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Керамика шкатулка

Договорная

Керамика шкатулка

Минская, Минский район

Кулон

Договорная

Кулон

Минская, Минский район

Салфетки вышиты гладью

20 р.

Салфетки вышиты гладью

Минская, Слуцк

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Тарелка 1942г.

160 р.

Тарелка 1942г.

Минская, Клецк

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Дорожка 15р СССР Кавер

15 р.

Дорожка 15р СССР Кавер

Минская, Слуцк

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Карта банка рекламная

0.50 р.

Карта банка рекламная

Минская, Минский район

Чемоданы

Договорная

Чемоданы

Минская, Молодечно

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Книга ''Рахманинов''

50 р.

Книга ''Рахманинов''

Минская, Молодечно

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Большое сервировочное блюдо, родом из СССР за 8

8 р.

Большое сервировочное блюдо, родом из СССР за 8

Минская, Борисов

Планшет, офицерская портупея

130 р.

Планшет, офицерская портупея

Минская, Борисов

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Тиски ручные малые СССР

15.99 р.

Тиски ручные малые СССР

Минская, Молодечно

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Ножки ретро винтаж

10 р.

Ножки ретро винтаж

Минская, Другие города

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