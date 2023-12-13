Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Минской области
Договорная
ВДНХ СССР.
Минская, Дзержинск
20 р.
Бусы СССР
Минская, Слуцк
13 р.
Бусы СССР 2 шт
Минская, Слуцк
30 р.
Продам
Минская, Другие города
15.99 р.
Дрель ручная в ремен СССР
Минская, Молодечно
10 р.
Коньячная бутыль (керамика)
Минская, Солигорск
Договорная
Руковицы военные СССР на овчине
Минская, Борисов
Договорная
Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР
Минская, Борисов
5 р.
Карточки футболистов Макслайн
Минская, Слуцк
Бесплатно
Монета
Минская, Борисов
25 р.
Часы будильники настольные
Минская, Заславль
5 р.
Измерительные головки
Минская, Заславль
20 р.
Игрушки ёлочные СССР
Минская, Слуцк
50 р.
Детская энциклопедия
Минская, Минский район
Договорная
50 копеек СССР
Минская, Дзержинск
150 р.
Зеркало
Минская, Слуцк
Договорная
Фонарик ссср
Минская, Марьина Горка
Договорная
3 копейки 14 шт. СССР
Минская, Дзержинск
Договорная
Копейки/монетки СССР
Минская, Дзержинск
Договорная
Монетки/копейки.
Минская, Дзержинск
10 р.
часы 10р.
Минская, Дзержинск
45 р.
Кофейные пары+конфетница
Минская, Минский район
40 р.
Ложки мельхиоровые
Минская, Минский район
8 р.
Кошелёк из СССР
Минская, Марьина Горка
Договорная
5 р 1992 года
Минская, Борисов
100 р.
Продам утюжок.
Минская, Борисов
10 р.
машинка ручная для стрижки / ссср/
Минская, Борисов
Договорная
Часы Луч СССР
Минская, Борисов
Договорная
Барельеф
Минская, Минский район
10 р.
Сувенир- статуэтка
Минская, Борисов
50 р.
Машинка для стрижки
Минская, Червень
Договорная
Керамика шкатулка
Минская, Минский район
Договорная
Кулон
Минская, Минский район
20 р.
Салфетки вышиты гладью
Минская, Слуцк
160 р.
Тарелка 1942г.
Минская, Клецк
15 р.
Дорожка 15р СССР Кавер
Минская, Слуцк
0.50 р.
Карта банка рекламная
Минская, Минский район
Договорная
Чемоданы
Минская, Молодечно
50 р.
Книга ''Рахманинов''
Минская, Молодечно
8 р.
Большое сервировочное блюдо, родом из СССР за 8
Минская, Борисов
130 р.
Планшет, офицерская портупея
Минская, Борисов
15.99 р.
Тиски ручные малые СССР
Минская, Молодечно
10 р.
Ножки ретро винтаж
Минская, Другие города