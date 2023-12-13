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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Минской области

Бокал из Кузнецовского фарфора

Договорная

Бокал из Кузнецовского фарфора

Минская, Молодечно

Железный доллар США.

5.50 р.

Железный доллар США.

Минская, Борисов

энциклопедии

50 р.

энциклопедии

Минская, Жодино

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Топор

Договорная

Топор

Минская, Другие города

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Карты кпоп

30 р.

Карты кпоп

Минская, Молодечно

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Вещь СССР. Мельхиор, хрусталь.

Договорная

Вещь СССР. Мельхиор, хрусталь.

Минская, Минский район

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Домино ссср

10 р.

Домино ссср

Минская, Борисов

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Прекрасная лебедь

100 р.

Прекрасная лебедь

Минская, Другие города

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Натюрморт 2023. Живопись

Договорная

Натюрморт 2023. Живопись

Минская, Заславль

Пано ссср

15 р.

Пано ссср

Минская, Борисов

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ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК,, МИНУТКА,,1993 ГОДА НОВЫЙ

50 р.

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК,, МИНУТКА,,1993 ГОДА НОВЫЙ

Минская, Столбцы

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Фишки А4 Бургер Кинг ПРОДАЖА

1 р.

Фишки А4 Бургер Кинг ПРОДАЖА

Минская, Минский район

Большой кран и верток от Царского самовара

50 р.

Большой кран и верток от Царского самовара

Минская, Другие города

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Советы до реформы. 20 штук.

10 р.

Советы до реформы. 20 штук.

Минская, Другие города

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Большой кран и верток от Царского самовара

50 р.

Большой кран и верток от Царского самовара

Минская, Другие города

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Самовар

45 р.

Самовар

Минская, Марьина Горка

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Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

20 р.

Книга ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Минская, Молодечно

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Наклейки Том и Джерри

100 р.

Наклейки Том и Джерри

Минская, Борисов

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кинокамера ломо-218

15 р.

кинокамера ломо-218

Минская, Борисов

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Подсвечник Лев СССР

45 р.

Подсвечник Лев СССР

Минская, Борисов

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Монета 1р

Договорная

Монета 1р

Минская, Березино

Винтажный набор

50 р.

Винтажный набор

Минская, Другие города

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Сахарница / конфетница винтаж

Договорная

Сахарница / конфетница винтаж

Минская, Молодечно

Монеты ссср, империя и др. ЛОТ

30 р.

Монеты ссср, империя и др. ЛОТ

Минская, Молодечно

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Самовар 40 литров. Угольный и электро.

1 200 р.

Самовар 40 литров. Угольный и электро.

Минская, Слуцк

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Ложки, вилки мельхиоровые

100 р.

Ложки, вилки мельхиоровые

Минская, Минский район

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Новогодние игрушки СССР, ГДР

Договорная

Новогодние игрушки СССР, ГДР

Минская, Молодечно

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ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.

Договорная

ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.

Минская, Слуцк

50 копеек 2008 С-П

28 р.

50 копеек 2008 С-П

Минская, Молодечно

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монеты

4.50 р.

монеты

Минская, Молодечно

10 копеек 1925, 15 копеек 1927 года.

10 р.

10 копеек 1925, 15 копеек 1927 года.

Минская, Другие города

Автолегенды СССР

15 р.

Автолегенды СССР

Минская, Минский район

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Легендарные советские автомобили

25 р.

Легендарные советские автомобили

Минская, Минский район

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Часы

Договорная

Часы

Минская, Борисов

Табличка с вагона

65 р.

Табличка с вагона

Минская, Слуцк

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Статуэтка Овчарка ЛФЗ

75 р.

Статуэтка Овчарка ЛФЗ

Минская, Минский район

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Монета старинная 20 копеек 1909г.Серебро..

30 р.

Монета старинная 20 копеек 1909г.Серебро..

Минская, Клецк

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Лебеди СССР

Договорная

Лебеди СССР

Минская, Минский район

Намерной знак Старых времён СССР

20.99 р.

Намерной знак Старых времён СССР

Минская, Молодечно

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Ваза латунь индия

60 р.

Ваза латунь индия

Минская, Минский район

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декор.щит,меч,шлем, рыцарские доспехи.

900 р.

декор.щит,меч,шлем, рыцарские доспехи.

Минская, Молодечно

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Значки СССР.

125 р.

Значки СССР.

Минская, Борисов

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Монета , немецки марки

Договорная

Монета , немецки марки

Минская, Жодино

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

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