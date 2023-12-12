Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Минской области
85 р.
Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см
Минская, Минский район
799 р.
Статуэтка КАРАНДАШНИЦА Германия 1950-ые
Минская, Борисов
55 р.
Декоративное панно на стену Бабочки, гипс
Минская, Молодечно
85 р.
Скатерть
Минская, Минский район
55 р.
Декоративное кашпо из гипса, для дома и офиса
Минская, Молодечно
85 р.
Кашпо из гипса, Зуб мудрости, ваза, подставка
Минская, Молодечно
35 р.
Кашпо из гипса Кулак, ваза
Минская, Молодечно
1 500 р.
ЛИК ИИСУСА Травертин-Ракушечник 48х33х18 см 11 кг
Минская, Борисов
85 р.
Часы настенные, гипс
Минская, Молодечно
Бесплатно
Ссср
Минская, Солигорск
1 500 р.
Статуэтка KAISER Elit Германия Большая 25 см
Минская, Борисов
35 р.
Декоративное панно Маки, цветы на стену, гипс
Минская, Молодечно
65 р.
Декоративное панно Чайки на стену, гипс
Минская, Молодечно
35 р.
Кашпо Ладони, гипс
Минская, Молодечно
55 р.
Декоративное панно Касатки на стену, гипс
Минская, Молодечно
55 р.
Декоративное панно Рыбки, на стену, гипс
Минская, Молодечно
999 р.
АНГЕЛ Чёрный США + Подарок Автор-Майка на фото
Минская, Борисов
55 р.
Декоративное панно Рысь
Минская, Молодечно
1 500 р.
Статуэтка KAISER Германия Elit Большая 23 см
Минская, Борисов
Договорная
Часы каминные из бронзы
Минская, Марьина Горка
Договорная
Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу
Минская, Марьина Горка
Договорная
Продам цена договорная
Минская, Борисов
10 р.
Египетская тарелка
Минская, Солигорск
450 р.
Статуэтка Тарас Бульба с трубкой,СССР
Минская, Минский район
190 р.
Стул
Минская, Марьина Горка
30 р.
Книга Эммануила Казакевича
Минская, Молодечно
17 р.
Рамка СССР размер 14*55 см
Минская, Слуцк
Договорная
Старая картина в деревянной раме Германия
Минская, Молодечно
15 р.
Чеканка из СССР
Минская, Молодечно
Договорная
псалтырь
Минская, Солигорск
35 р.
Маска
Минская, Другие города
Договорная
Корзиночка -конфетница
Минская, Другие города
5 р.
Открытки ,сувенирные
Минская, Дзержинск
10 р.
Шкатулка ,гипс
Минская, Дзержинск
10 р.
Шкатулка
Минская, Дзержинск
25 р.
Бюст
Минская, Дзержинск
Договорная
Монетница
Минская, Минский район
100 р.
Старинная литография в раме
Минская, Молодечно
150 р.
Картина
Минская, Солигорск
23 р.
Тарелки сувенирные Берген/Норвегия
Минская, Молодечно
Договорная
Скульптуры из бронзы и алюминия (силумина) на рели
Минская, Марьина Горка
Договорная
Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу
Минская, Марьина Горка
Договорная
Скульптурные композиции из бронзы.
Минская, Марьина Горка