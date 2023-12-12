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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Минской области

Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см

85 р.

Кукла Италия Ручная работа Керамика 27см

Минская, Минский район

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Статуэтка КАРАНДАШНИЦА Германия 1950-ые

799 р.

Статуэтка КАРАНДАШНИЦА Германия 1950-ые

Минская, Борисов

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Декоративное панно на стену Бабочки, гипс

55 р.

Декоративное панно на стену Бабочки, гипс

Минская, Молодечно

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Скатерть

85 р.

Скатерть

Минская, Минский район

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Декоративное кашпо из гипса, для дома и офиса

55 р.

Декоративное кашпо из гипса, для дома и офиса

Минская, Молодечно

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Кашпо из гипса, Зуб мудрости, ваза, подставка

85 р.

Кашпо из гипса, Зуб мудрости, ваза, подставка

Минская, Молодечно

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Кашпо из гипса Кулак, ваза

35 р.

Кашпо из гипса Кулак, ваза

Минская, Молодечно

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ЛИК ИИСУСА Травертин-Ракушечник 48х33х18 см 11 кг

1 500 р.

ЛИК ИИСУСА Травертин-Ракушечник 48х33х18 см 11 кг

Минская, Борисов

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Часы настенные, гипс

85 р.

Часы настенные, гипс

Минская, Молодечно

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Бесплатно

Ссср

Минская, Солигорск

Статуэтка KAISER Elit Германия Большая 25 см

1 500 р.

Статуэтка KAISER Elit Германия Большая 25 см

Минская, Борисов

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Декоративное панно Маки, цветы на стену, гипс

35 р.

Декоративное панно Маки, цветы на стену, гипс

Минская, Молодечно

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Декоративное панно Чайки на стену, гипс

65 р.

Декоративное панно Чайки на стену, гипс

Минская, Молодечно

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Кашпо Ладони, гипс

35 р.

Кашпо Ладони, гипс

Минская, Молодечно

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Декоративное панно Касатки на стену, гипс

55 р.

Декоративное панно Касатки на стену, гипс

Минская, Молодечно

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Декоративное панно Рыбки, на стену, гипс

55 р.

Декоративное панно Рыбки, на стену, гипс

Минская, Молодечно

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АНГЕЛ Чёрный США + Подарок Автор-Майка на фото

999 р.

АНГЕЛ Чёрный США + Подарок Автор-Майка на фото

Минская, Борисов

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Декоративное панно Рысь

55 р.

Декоративное панно Рысь

Минская, Молодечно

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Статуэтка KAISER Германия Elit Большая 23 см

1 500 р.

Статуэтка KAISER Германия Elit Большая 23 см

Минская, Борисов

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Часы каминные из бронзы

Договорная

Часы каминные из бронзы

Минская, Марьина Горка

Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу

Договорная

Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу

Минская, Марьина Горка

Продам цена договорная

Договорная

Продам цена договорная

Минская, Борисов

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Египетская тарелка

10 р.

Египетская тарелка

Минская, Солигорск

Статуэтка Тарас Бульба с трубкой,СССР

450 р.

Статуэтка Тарас Бульба с трубкой,СССР

Минская, Минский район

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Стул

190 р.

Стул

Минская, Марьина Горка

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Книга Эммануила Казакевича

30 р.

Книга Эммануила Казакевича

Минская, Молодечно

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Рамка СССР размер 14*55 см

17 р.

Рамка СССР размер 14*55 см

Минская, Слуцк

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Старая картина в деревянной раме Германия

Договорная

Старая картина в деревянной раме Германия

Минская, Молодечно

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Чеканка из СССР

15 р.

Чеканка из СССР

Минская, Молодечно

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псалтырь

Договорная

псалтырь

Минская, Солигорск

Маска

35 р.

Маска

Минская, Другие города

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Корзиночка -конфетница

Договорная

Корзиночка -конфетница

Минская, Другие города

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Открытки ,сувенирные

5 р.

Открытки ,сувенирные

Минская, Дзержинск

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Шкатулка ,гипс

10 р.

Шкатулка ,гипс

Минская, Дзержинск

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Шкатулка

10 р.

Шкатулка

Минская, Дзержинск

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Бюст

25 р.

Бюст

Минская, Дзержинск

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Монетница

Договорная

Монетница

Минская, Минский район

Старинная литография в раме

100 р.

Старинная литография в раме

Минская, Молодечно

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Картина

150 р.

Картина

Минская, Солигорск

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Тарелки сувенирные Берген/Норвегия

23 р.

Тарелки сувенирные Берген/Норвегия

Минская, Молодечно

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Скульптуры из бронзы и алюминия (силумина) на рели

Договорная

Скульптуры из бронзы и алюминия (силумина) на рели

Минская, Марьина Горка

Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу

Договорная

Скульптурные композиции из бронзы и алюминия (силу

Минская, Марьина Горка

Скульптурные композиции из бронзы.

Договорная

Скульптурные композиции из бронзы.

Минская, Марьина Горка

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