logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Напольные покрытия
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Вид
Бренд
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Минской области

Линолеум

30 р.

Линолеум

Минская, Борисов

БРОНЬ 13.12 до 10.00

250 р.

БРОНЬ 13.12 до 10.00

Минская, Солигорск

badge-icon
Линолеум

150 р.

Линолеум

Минская, Минский район

badge-icon
Ламинат

25 р.

Ламинат

Минская, Борисов

badge-icon
Ламинат EGGER PRO дуб азгил винтаж EPL188 12 мм.

23.30 р.

Ламинат EGGER PRO дуб азгил винтаж EPL188 12 мм.

Минская, Молодечно

Ламинат

300 р.

Ламинат

Минская, Марьина Горка

Остатки ламината Kronotex Amazone D4766

42 р.

Остатки ламината Kronotex Amazone D4766

Минская, Слуцк

Доска паркетная

26 р.

Доска паркетная

Минская, Узда

badge-icon
Ламинат

60 р.

Ламинат

Минская, Солигорск

badge-icon
Паркет

25 р.

Паркет

Минская, Солигорск

Ламинат влагостойкий Кроноспан 24 квадрата

450 р.

Ламинат влагостойкий Кроноспан 24 квадрата

Минская, Молодечно

Доска паркетная

150 р.

Доска паркетная

Минская, Вилейка

badge-icon
Ламинат

21.90 р.

Ламинат

Минская, Несвиж

badge-icon
Ламинат swiss crono дуб 33 класс, с фаской

100 р.

Ламинат swiss crono дуб 33 класс, с фаской

Минская, Минский район

badge-icon
Линолеум в Боровлянах

30 р.

Линолеум в Боровлянах

Минская, Минский район

Линолеум. Цена договорная

1 р.

Линолеум. Цена договорная

Минская, Жодино

badge-icon
Ламинат CRONO дуб беленый новый 3 упаковки

28 р.

Ламинат CRONO дуб беленый новый 3 упаковки

Минская, Молодечно

Ламинат

90 р.

Ламинат

Минская, Борисов

badge-icon
Подложка solid 5 mm

160 р.

Подложка solid 5 mm

Минская, Солигорск

badge-icon
Ламинат б/у, 120кв.м. 32 класс + подложка б/у

1 200 р.

Ламинат б/у, 120кв.м. 32 класс + подложка б/у

Минская, Заславль

badge-icon
паркетная доска

70 р.

паркетная доска

Минская, Березино

badge-icon
Паркет штучный. Берёза. Размер 250x50x15.

55 р.

Паркет штучный. Берёза. Размер 250x50x15.

Минская, Жодино

Доски из дуба 280х8х2,5

390 р.

Доски из дуба 280х8х2,5

Минская, Минский район

badge-icon
Ламинат б/у.

12 р.

Ламинат б/у.

Минская, Старые Дороги

Линолеум 2.5 x 2 m Tarkett GLADIATOR - Saratoga 3

250 р.

Линолеум 2.5 x 2 m Tarkett GLADIATOR - Saratoga 3

Минская, Смолевичи

badge-icon
Паркет дубовый

75 р.

Паркет дубовый

Минская, Минский район

Линолеум 3.40*2.50

75 р.

Линолеум 3.40*2.50

Минская, Минский район

Ламинат Classen City

90 р.

Ламинат Classen City

Минская, Марьина Горка

плинтус напольный

7 р.

плинтус напольный

Минская, Минский район

паркет дубовый

65 р.

паркет дубовый

Минская, Слуцк

10 р.

Линолеум

Минская, Борисов

Порог алюминиевый

15 р.

Порог алюминиевый

Минская, Слуцк

Угол алюминиевый

20 р.

Угол алюминиевый

Минская, Слуцк

Линолиум

30 р.

Линолиум

Минская, Жодино

badge-icon
Подложка под ламинат 25 м.кв.

50 р.

Подложка под ламинат 25 м.кв.

Минская, Молодечно

Паркетные щиты Косвик

25 р.

Паркетные щиты Косвик

Минская, Молодечно

badge-icon
Террасная плитка, массив акации

85 р.

Террасная плитка, массив акации

Минская, Минский район

Продается БУ линолеум TARKETT, 179*289

12 р.

Продается БУ линолеум TARKETT, 179*289

Минская, Слуцк

badge-icon
Линолеум TARKETT утепленный БУ СРОЧНО 3,35*2,86

21 р.

Линолеум TARKETT утепленный БУ СРОЧНО 3,35*2,86

Минская, Слуцк

badge-icon
Подложка Grace Rico перфорированная для теплого по

15 р.

Подложка Grace Rico перфорированная для теплого по

Минская, Молодечно

badge-icon
Ламинат

Договорная

Ламинат

Минская, Солигорск

badge-icon
Ламинат Kronotex Dynamic Plus D4775

Договорная

Ламинат Kronotex Dynamic Plus D4775

Минская, Жодино

Паркет Coswick, дуб под УФ-маслом

155 р.

Паркет Coswick, дуб под УФ-маслом

Минская, Минский район

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки