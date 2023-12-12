Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Минской области
30 р.
Линолеум
Минская, Борисов
250 р.
БРОНЬ 13.12 до 10.00
Минская, Солигорск
150 р.
Линолеум
Минская, Минский район
25 р.
Ламинат
Минская, Борисов
23.30 р.
Ламинат EGGER PRO дуб азгил винтаж EPL188 12 мм.
Минская, Молодечно
300 р.
Ламинат
Минская, Марьина Горка
42 р.
Остатки ламината Kronotex Amazone D4766
Минская, Слуцк
26 р.
Доска паркетная
Минская, Узда
60 р.
Ламинат
Минская, Солигорск
25 р.
Паркет
Минская, Солигорск
450 р.
Ламинат влагостойкий Кроноспан 24 квадрата
Минская, Молодечно
150 р.
Доска паркетная
Минская, Вилейка
21.90 р.
Ламинат
Минская, Несвиж
100 р.
Ламинат swiss crono дуб 33 класс, с фаской
Минская, Минский район
30 р.
Линолеум в Боровлянах
Минская, Минский район
1 р.
Линолеум. Цена договорная
Минская, Жодино
28 р.
Ламинат CRONO дуб беленый новый 3 упаковки
Минская, Молодечно
90 р.
Ламинат
Минская, Борисов
160 р.
Подложка solid 5 mm
Минская, Солигорск
1 200 р.
Ламинат б/у, 120кв.м. 32 класс + подложка б/у
Минская, Заславль
70 р.
паркетная доска
Минская, Березино
55 р.
Паркет штучный. Берёза. Размер 250x50x15.
Минская, Жодино
390 р.
Доски из дуба 280х8х2,5
Минская, Минский район
12 р.
Ламинат б/у.
Минская, Старые Дороги
250 р.
Линолеум 2.5 x 2 m Tarkett GLADIATOR - Saratoga 3
Минская, Смолевичи
75 р.
Паркет дубовый
Минская, Минский район
75 р.
Линолеум 3.40*2.50
Минская, Минский район
90 р.
Ламинат Classen City
Минская, Марьина Горка
7 р.
плинтус напольный
Минская, Минский район
65 р.
паркет дубовый
Минская, Слуцк
10 р.
Линолеум
Минская, Борисов
15 р.
Порог алюминиевый
Минская, Слуцк
20 р.
Угол алюминиевый
Минская, Слуцк
30 р.
Линолиум
Минская, Жодино
50 р.
Подложка под ламинат 25 м.кв.
Минская, Молодечно
25 р.
Паркетные щиты Косвик
Минская, Молодечно
85 р.
Террасная плитка, массив акации
Минская, Минский район
12 р.
Продается БУ линолеум TARKETT, 179*289
Минская, Слуцк
21 р.
Линолеум TARKETT утепленный БУ СРОЧНО 3,35*2,86
Минская, Слуцк
15 р.
Подложка Grace Rico перфорированная для теплого по
Минская, Молодечно
Договорная
Ламинат
Минская, Солигорск
Договорная
Ламинат Kronotex Dynamic Plus D4775
Минская, Жодино
155 р.
Паркет Coswick, дуб под УФ-маслом
Минская, Минский район
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский