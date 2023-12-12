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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Минской области

Обои

90 р.

Обои

Минская, Жодино

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Эмаль KUDO KU-1311

7 р.

Эмаль KUDO KU-1311

Минская, Солигорск

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Линолеум

30 р.

Линолеум

Минская, Борисов

БРОНЬ 13.12 до 10.00

250 р.

БРОНЬ 13.12 до 10.00

Минская, Солигорск

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Лаванда обои, пять трубок, только лотом

28 р.

Лаванда обои, пять трубок, только лотом

Минская, Борисов

Обои 5 трубок, произ. Беларусь

28 р.

Обои 5 трубок, произ. Беларусь

Минская, Борисов

Краска

20 р.

Краска

Минская, Солигорск

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минская, Молодечно

Доставка
Линолеум

150 р.

Линолеум

Минская, Минский район

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ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минская, Молодечно

Доставка
Плитка бетонная облицовочная ''Древний кирпич'' для наружных и внутренних работ

25.20 р.

Плитка бетонная облицовочная ''Древний кирпич'' для наружных и внутренних работ

Минская, Молодечно

Ламинат

25 р.

Ламинат

Минская, Борисов

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Вагонка ольха 17*83*3м ( 1.5м, 2м, 2.5м )

20 р.

Вагонка ольха 17*83*3м ( 1.5м, 2м, 2.5м )

Минская, Борисов

Договорная

Керамическая плитка есть 135штук

Минская, Копыль

Плитка декоративная Феодал

Договорная

Плитка декоративная Феодал

Минская, Солигорск

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Обои метровые

15 р.

Обои метровые

Минская, Борисов

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АМК декоративный кирпич

36 р.

АМК декоративный кирпич

Минская, Несвиж

Доставка
Рассрочка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минская, Борисов

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минская, Солигорск

Доставка
Натяжные потолки Березино. Установка потолков в Березино и районе

25 р.

Натяжные потолки Березино. Установка потолков в Березино и районе

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Натяжные потолки в Червене. Установка натяжных потолков в Червене и Смиловичи

25 р.

Натяжные потолки в Червене. Установка натяжных потолков в Червене и Смиловичи

Минская, Червень

Плитка Испания керамогранит

90 р.

Плитка Испания керамогранит

Минская, Солигорск

Ламинат EGGER PRO дуб азгил винтаж EPL188 12 мм.

23.30 р.

Ламинат EGGER PRO дуб азгил винтаж EPL188 12 мм.

Минская, Молодечно

Плитка

60 р.

Плитка

Минская, Молодечно

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Плитка для пола Керамин 450*300

200 р.

Плитка для пола Керамин 450*300

Минская, Другие города

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Бисер плитка

2.50 р.

Бисер плитка

Минская, Дзержинск

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Обои

25 р.

Обои

Минская, Столбцы

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Краска МТЗ голубая Акриловая

55 р.

Краска МТЗ голубая Акриловая

Минская, Березино

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Плинтуса напольные

40 р.

Плинтуса напольные

Минская, Минский район

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Ламинат

300 р.

Ламинат

Минская, Марьина Горка

Остатки ламината Kronotex Amazone D4766

42 р.

Остатки ламината Kronotex Amazone D4766

Минская, Слуцк

Краска акриловая, фасадная

3.50 р.

Краска акриловая, фасадная

Минская, Борисов

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Эмаль

7 р.

Эмаль

Минская, Борисов

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Плитка 3.5 м2+2 мешка клея

150 р.

Плитка 3.5 м2+2 мешка клея

Минская, Солигорск

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Обои

35 р.

Обои

Минская, Слуцк

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Панели МДФ

6 р.

Панели МДФ

Минская, Молодечно

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Обои 5 трубок

25 р.

Обои 5 трубок

Минская, Борисов

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Обои

60 р.

Обои

Минская, Солигорск

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Обои

100 р.

Обои

Минская, Смолевичи

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малярная лента

Договорная

малярная лента

Минская, Борисов

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Немецкие обои Rash 408171

30 р.

Немецкие обои Rash 408171

Минская, Жодино

Пружина подвеса П45х18

0.10 р.

Пружина подвеса П45х18

Минская, Жодино

Плитка 100 кв. м

15 р.

Плитка 100 кв. м

Минская, Жодино

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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