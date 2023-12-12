Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Минской области
90 р.
Обои
Минская, Жодино
7 р.
Эмаль KUDO KU-1311
Минская, Солигорск
30 р.
Линолеум
Минская, Борисов
250 р.
БРОНЬ 13.12 до 10.00
Минская, Солигорск
28 р.
Лаванда обои, пять трубок, только лотом
Минская, Борисов
28 р.
Обои 5 трубок, произ. Беларусь
Минская, Борисов
20 р.
Краска
Минская, Солигорск
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минская, Молодечно
150 р.
Линолеум
Минская, Минский район
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минская, Молодечно
25.20 р.
Плитка бетонная облицовочная ''Древний кирпич'' для наружных и внутренних работ
Минская, Молодечно
25 р.
Ламинат
Минская, Борисов
20 р.
Вагонка ольха 17*83*3м ( 1.5м, 2м, 2.5м )
Минская, Борисов
Договорная
Керамическая плитка есть 135штук
Минская, Копыль
Договорная
Плитка декоративная Феодал
Минская, Солигорск
15 р.
Обои метровые
Минская, Борисов
36 р.
АМК декоративный кирпич
Минская, Несвиж
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минская, Борисов
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минская, Солигорск
25 р.
Натяжные потолки Березино. Установка потолков в Березино и районе
Минская, Березино
25 р.
Натяжные потолки в Червене. Установка натяжных потолков в Червене и Смиловичи
Минская, Червень
90 р.
Плитка Испания керамогранит
Минская, Солигорск
23.30 р.
Ламинат EGGER PRO дуб азгил винтаж EPL188 12 мм.
Минская, Молодечно
60 р.
Плитка
Минская, Молодечно
200 р.
Плитка для пола Керамин 450*300
Минская, Другие города
2.50 р.
Бисер плитка
Минская, Дзержинск
25 р.
Обои
Минская, Столбцы
55 р.
Краска МТЗ голубая Акриловая
Минская, Березино
40 р.
Плинтуса напольные
Минская, Минский район
300 р.
Ламинат
Минская, Марьина Горка
42 р.
Остатки ламината Kronotex Amazone D4766
Минская, Слуцк
3.50 р.
Краска акриловая, фасадная
Минская, Борисов
7 р.
Эмаль
Минская, Борисов
150 р.
Плитка 3.5 м2+2 мешка клея
Минская, Солигорск
35 р.
Обои
Минская, Слуцк
6 р.
Панели МДФ
Минская, Молодечно
25 р.
Обои 5 трубок
Минская, Борисов
60 р.
Обои
Минская, Солигорск
100 р.
Обои
Минская, Смолевичи
Договорная
малярная лента
Минская, Борисов
30 р.
Немецкие обои Rash 408171
Минская, Жодино
0.10 р.
Пружина подвеса П45х18
Минская, Жодино
15 р.
Плитка 100 кв. м
Минская, Жодино
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский