Буровые, земляные работы в Минской области
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
80 р.
Услуги фронтального погрузчика
Минская, Молодечно
60 р.
Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор
Минская, Солигорск
65 р.
Аренда миниэкскаватора
Минская, Молодечно
Договорная
Бурение скважины
Минская, Минский район
500 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
45 р.
Бурение скважин Руденск
Минская, Руденск
Договорная
АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА
Минская, Минский район
65 р.
Услуги мини экскаватора
Минская, Минский район
40 р.
Бурение скважин Березино
Минская, Березино
40 р.
Бурение скважин Смолевичи
Минская, Минский район
45 р.
Бурение скважин Червень
Минская, Червень
45 р.
Бурение скважин Пуховичи
Минская, Марьина Горка
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень
170 р.
Копка колодца Молодечно
Минская, Молодечно
170 р.
Копка колодцев Столбцы
Минская, Столбцы
Договорная
Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев
Минская, Воложин
170 р.
Копка колодцев по Беларуси
Минская, Мядель
Договорная
Бурение скважин на воду (компактные буровые)
Минская, Несвиж
500 р.
Канализация,септик
Минская, Минский район
Договорная
Бурение скважин. Обустройство скважин
Минская, Дзержинск
40 р.
Бурение скважин Марьиной Горке
Минская, Марьина Горка
Договорная
Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ
Минская, Минский район
Договорная
Аренда мини погрузчика, чистка снега и вывоз
Минская, Молодечно
Договорная
Уборка снега и вывоз. Услуги Мини Погрузчика
Минская, Заславль
Договорная
Услуги мини экскаватора, бур.
Минская, Молодечно
Договорная
Услуги Мини Погрузчика, чистка и уборка снега
Минская, Молодечно
Договорная
Бурение скважин на воду Столбцы
Минская, Столбцы
Договорная
Бурение скважин на воду. Канализация
Минская, Березино
Договорная
Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX
Минская, Минский район
40 р.
Бурение скважин. Обустройство скважин. Скважина
Минская, Червень
Договорная
Бурение скважин - у вас будет своя вода
Минская, Столбцы
65 р.
Бурение скважин
Минская, Дзержинск
65 р.
Бурение скважин под ключ
Минская, Смолевичи
65 р.
Бурение скважин
Минская, Узда
65 р.
Бурение скважин под ключ
Минская, Любань
65 р.
Бурение скважин
Минская, Копыль
65 р.
Бурение скважин
Минская, Слуцк
65 р.
Бурение скважин
Минская, Столбцы
65 р.
Бурение скважин
Минская, Клецк
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень