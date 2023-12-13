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Буровые, земляные работы в Минской области

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

Услуги фронтального погрузчика

80 р.

Услуги фронтального погрузчика

Минская, Молодечно

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

60 р.

Аренда экскаватора-погрузчика (ЭП), миниэкскаватор

Минская, Солигорск

Аренда миниэкскаватора

65 р.

Аренда миниэкскаватора

Минская, Молодечно

Бурение скважины

Договорная

Бурение скважины

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

500 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОД КЛЮЧ И ВОДОПРОВОД

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Бурение скважин Руденск

45 р.

Бурение скважин Руденск

Минская, Руденск

Рассрочка
АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Договорная

АРЕНДА ( УСЛУГИ ) МИНИ - ПОГРУЗЧИКА УБОРКА СНЕГА

Минская, Минский район

Услуги мини экскаватора

65 р.

Услуги мини экскаватора

Минская, Минский район

Рассрочка
Бурение скважин Березино

40 р.

Бурение скважин Березино

Минская, Березино

Рассрочка
Бурение скважин Смолевичи

40 р.

Бурение скважин Смолевичи

Минская, Минский район

Бурение скважин Червень

45 р.

Бурение скважин Червень

Минская, Червень

Рассрочка
Бурение скважин Пуховичи

45 р.

Бурение скважин Пуховичи

Минская, Марьина Горка

Рассрочка
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Молодечно

170 р.

Копка колодца Молодечно

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев Столбцы

170 р.

Копка колодцев Столбцы

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Договорная

Копка, чистка, ремонт и углубление колодцев

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Копка колодцев по Беларуси

170 р.

Копка колодцев по Беларуси

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду (компактные буровые)

Договорная

Бурение скважин на воду (компактные буровые)

Минская, Несвиж

Канализация,септик

500 р.

Канализация,септик

Минская, Минский район

Бурение скважин. Обустройство скважин

Договорная

Бурение скважин. Обустройство скважин

Минская, Дзержинск

Рассрочка
Бурение скважин Марьиной Горке

40 р.

Бурение скважин Марьиной Горке

Минская, Марьина Горка

Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ

Договорная

Чистка и уборка снега, МИНИ ПОГРУЗЧИКОМ

Минская, Минский район

Аренда мини погрузчика, чистка снега и вывоз

Договорная

Аренда мини погрузчика, чистка снега и вывоз

Минская, Молодечно

Уборка снега и вывоз. Услуги Мини Погрузчика

Договорная

Уборка снега и вывоз. Услуги Мини Погрузчика

Минская, Заславль

Услуги мини экскаватора, бур.

Договорная

Услуги мини экскаватора, бур.

Минская, Молодечно

Услуги Мини Погрузчика, чистка и уборка снега

Договорная

Услуги Мини Погрузчика, чистка и уборка снега

Минская, Молодечно

Бурение скважин на воду Столбцы

Договорная

Бурение скважин на воду Столбцы

Минская, Столбцы

Рассрочка
Бурение скважин на воду. Канализация

Договорная

Бурение скважин на воду. Канализация

Минская, Березино

Рассрочка
Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX

Договорная

Услуга экскаватора погрузчика JCB 4CX

Минская, Минский район

Бурение скважин. Обустройство скважин. Скважина

40 р.

Бурение скважин. Обустройство скважин. Скважина

Минская, Червень

Рассрочка
Бурение скважин - у вас будет своя вода

Договорная

Бурение скважин - у вас будет своя вода

Минская, Столбцы

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Дзержинск

Бурение скважин под ключ

65 р.

Бурение скважин под ключ

Минская, Смолевичи

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Узда

Бурение скважин под ключ

65 р.

Бурение скважин под ключ

Минская, Любань

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Копыль

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Слуцк

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Столбцы

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Клецк

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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