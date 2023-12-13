Товары от Куфар Маркета
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Бани в Минской области
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
5 900 р.
баня-бочка
Минская, Дзержинск
4 900 р.
баня 3м
Минская, Узда
3 019 р.
КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая
Минская, Узда
7 600 р.
Баня-квадро 4 метра
Минская, Минский район
Договорная
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.
Минская, Другие города
11 000 р.
Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама
Минская, Дзержинск
3 900 р.
Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
3 300 р.
Баня-бочка
Минская, Другие города
7 550 р.
Баня Квадро-бочка с боковым входом 3,5 м и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Готовая баня с террасой
Минская, Слуцк
Договорная
Готовая баня Викинг
Минская, Другие города
5 000 р.
Сруб,баня
Минская, Солигорск
9 405 р.
Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
7 600 р.
Баня-квадро 4,0 Стандарт
Минская, Минский район
6 250 р.
Баня- квадро 3,0 с козырьком
Минская, Минский район
9 135 р.
Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике
Минская, Дзержинск
3 750 р.
Баня Квадро-бочка 2.0 м В НАЛИЧИИ АКЦИЯ
Минская, Дзержинск
650 р.
Кател печь в баню
Минская, Минский район
20 р.
Вывеска для бани
Минская, Минский район
10 655 р.
Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Готовая баня из бруса в Греске
Минская, Другие города
13 000 р.
Баня НЕ бочка
Минская, Другие города
6 000 р.
Баня бочка 3,0 метра от производителя
Минская, Минский район
10 700 р.
готовая баня 2,35х4,0
Минская, Молодечно
14 000 р.
готовая баня 2,35х5,0 с террасой
Минская, Минский район
8 900 р.
готовая баня 2,35х3,0
Минская, Молодечно
11 600 р.
готовая баня 2,35х5,0 + крыльцо 1,0м
Минская, Молодечно
7 565 р.
Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м
Минская, Дзержинск
7 745 р.
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой в предбаннике
Минская, Дзержинск
8 000 р.
Баня- квадро 4,0 с террасой
Минская, Минский район
300 р.
Баня
Минская, Солигорск
9 880 р.
Готовая баня
Минская, Слуцк
4 300 р.
Баня бочка 2.0 м с козырьком В НАЛИЧИИ
Минская, Дзержинск
1 300 р.
Печь для бани/сауны
Минская, Борисов
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минская, Дзержинск
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минская, Борисов
Бесплатно
Веники берёзовые,дубовые 3р 3.50р
Минская, Борисов
9 000 р.
Баня Овало-бочка 2,5м*4 с панорамным стеклом
Минская, Дзержинск
Договорная
Готовая баня Хай-Тек с террасой
Минская, Другие города
21 р.
Вешалка табличка для бани сауны
Минская, Минский район
Договорная
Готовая баня бытовка с хозблоком.
Минская, Другие города
7 795 р.
Баня Квадро-бочка с боковым входом 4,0 м и топкой с предбанника
Минская, Дзержинск
Товары с доставкой от магазинов
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский