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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Минской области

Туалет Уличный

400 р.

Туалет Уличный

Минская, Борисов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веники для бани.

5 р.

Веники для бани.

Минская, Борисов

баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня 3м

4 900 р.

баня 3м

Минская, Узда

Дверь в баню

200 р.

Дверь в баню

Минская, Узда

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

3 019 р.

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

Минская, Узда

Доставка
хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Дубовые, берёзовые веники

7 р.

Дубовые, берёзовые веники

Минская, Логойск

Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Договорная

Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Веник

5 р.

Веник

Минская, Вилейка

Туалет уличный деревянный

450 р.

Туалет уличный деревянный

Минская, Молодечно

Котел для бани или гаража

600 р.

Котел для бани или гаража

Минская, Мядель

Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

11 000 р.

Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

3 900 р.

Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок с террасой

4 500 р.

Хозблок с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
хозблок с террасой 3D

7 000 р.

хозблок с террасой 3D

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Бытовка 2,30х4,0 м

4 200 р.

Бытовка 2,30х4,0 м

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня-бочка

3 300 р.

Баня-бочка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Банный веник

3.50 р.

Банный веник

Минская, Борисов

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Щетка массажная и термометр для бани

15 р.

Щетка массажная и термометр для бани

Минская, Молодечно

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Баня Квадро-бочка с боковым входом 3,5 м и топкой снаружи

7 550 р.

Баня Квадро-бочка с боковым входом 3,5 м и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Готовая баня с террасой

Договорная

Готовая баня с террасой

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Готовая баня Викинг

Договорная

Готовая баня Викинг

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Сруб,баня

5 000 р.

Сруб,баня

Минская, Солигорск

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Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи

9 405 р.

Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня-квадро 4,0 Стандарт

7 600 р.

Баня-квадро 4,0 Стандарт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня- квадро 3,0 с козырьком

6 250 р.

Баня- квадро 3,0 с козырьком

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике

9 135 р.

Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м

4 790 р.

Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Деревянные бочки

50 р.

Деревянные бочки

Минская, Слуцк

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Дубовые веники

5 р.

Дубовые веники

Минская, Слуцк

Баня Квадро-бочка 2.0 м В НАЛИЧИИ АКЦИЯ

3 750 р.

Баня Квадро-бочка 2.0 м В НАЛИЧИИ АКЦИЯ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Веники для бани, берёза, дуб, канадский дуб

Договорная

Веники для бани, берёза, дуб, канадский дуб

Минская, Жодино

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Кател печь в баню

650 р.

Кател печь в баню

Минская, Минский район

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Вывеска для бани

20 р.

Вывеска для бани

Минская, Минский район

Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи

10 655 р.

Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Готовая баня из бруса в Греске

Договорная

Готовая баня из бруса в Греске

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня НЕ бочка

13 000 р.

Баня НЕ бочка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня бочка 3,0 метра от производителя

6 000 р.

Баня бочка 3,0 метра от производителя

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
готовая баня 2,35х4,0

10 700 р.

готовая баня 2,35х4,0

Минская, Молодечно

готовая баня 2,35х5,0 с террасой

14 000 р.

готовая баня 2,35х5,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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