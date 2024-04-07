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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Советском районе Минска

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Винная полка

250 р.

Винная полка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Диспенсер для моющего средства с губкой

18 р.

Диспенсер для моющего средства с губкой

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Мягкое стекло/Прозрачная скатерть/Защитная пленка

30 р.

Мягкое стекло/Прозрачная скатерть/Защитная пленка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Выдвижной органайзер для кухни или в шкаф, подставка для специй и моющих средств

48 р.

Выдвижной органайзер для кухни или в шкаф, подставка для специй и моющих средств

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Форма для льда ELITE VARD ''Контейнер для льда'', 17 яч,

35 р.

Форма для льда ELITE VARD ''Контейнер для льда'', 17 яч,

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Набор аксессуаров для вина VITESSE VS-1899

45 р.

Набор аксессуаров для вина VITESSE VS-1899

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
Штопор TALLER 65117

32 р.

Штопор TALLER 65117

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
весы кухонные Hyundai Hys-kg421

25 р.

весы кухонные Hyundai Hys-kg421

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кухонные весы SF-400 Весы кухонные электронные/Настольные для кухни/Пищевые/Столовые/для питания

13 р.

Кухонные весы SF-400 Весы кухонные электронные/Настольные для кухни/Пищевые/Столовые/для питания

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Держатель-органайзер кухонный для крышек 7 перегородок, сковород, кастрюль, тарелок

25 р.

Держатель-органайзер кухонный для крышек 7 перегородок, сковород, кастрюль, тарелок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рифлёная пленка для вакуумного упаковщика 25х500см

15.90 р.

Рифлёная пленка для вакуумного упаковщика 25х500см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор из 5 рулонов рифлёная пленка для вакуумного упаковщика (пакет для вакууматора)

59.90 р.

Набор из 5 рулонов рифлёная пленка для вакуумного упаковщика (пакет для вакууматора)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мельница для специй Esperanza

15 р.

Мельница для специй Esperanza

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас

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43 р.

Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер, овоще

Онлайн-заказ

37 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер, овоще

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей из нержавеющей стали KitchenWare 7 предметов на подставке по кругу

Онлайн-заказ

53 р.

Набор кухонных принадлежностей из нержавеющей стали KitchenWare 7 предметов на подставке по кругу

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см

Онлайн-заказ

57 р.

Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Голубой

Онлайн-заказ

23 р.

Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер

Онлайн-заказ

35 р.

Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

46 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

46 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Онлайн-заказ

80 р.

Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Онлайн-заказ

29 р.

Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

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83 р.

Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма

Онлайн-заказ

39 р.

Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

46 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Салатовый

Онлайн-заказ

23 р.

Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Салатовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для выпечки регулируемая диаметр 16-30 см. / Раздвижное кольцо кулинарное Cake Ring 16-30 см.

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30 р.
17 р.-43%

Форма для выпечки регулируемая диаметр 16-30 см. / Раздвижное кольцо кулинарное Cake Ring 16-30 см.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический винный штопор WINE OPENER модель XZ-K801

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44.40 р.
37 р.-17%

Электрический винный штопор WINE OPENER модель XZ-K801

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Помпа для воды электрическая Touch intelligent electric water pump XYJ-929 (2 режима работы, 1200 mA

Онлайн-заказ

28 р.

Помпа для воды электрическая Touch intelligent electric water pump XYJ-929 (2 режима работы, 1200 mA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

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25 р.
19 р.-24%

Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

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47 р.

Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональная овощерезка - терка Vegetable Сutter / Механический слайсер с тремя насадками

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35 р.

Многофункциональная овощерезка - терка Vegetable Сutter / Механический слайсер с тремя насадками

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коврик силиконовый для раскатки теста 70х70 см. / Коврик антипригарный с разметкой Голубой

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28 р.

Коврик силиконовый для раскатки теста 70х70 см. / Коврик антипригарный с разметкой Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

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42 р.

Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см

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71 р.

Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см

Минск, Центральный

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Бутылка - диспенсер стеклянная для масла с ситечком 500 мл. / Бутылка для ароматного масла

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24 р.

Бутылка - диспенсер стеклянная для масла с ситечком 500 мл. / Бутылка для ароматного масла

Минск, Центральный

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Распродажа Мультислайсер для овощей и фруктов 3 в 1 (Ручная терка овощерезка) Tabletop Drum Grater,

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40.20 р.

Распродажа Мультислайсер для овощей и фруктов 3 в 1 (Ручная терка овощерезка) Tabletop Drum Grater,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для приготовления сладкой ваты Cotton Candy Maker (Коттон Кэнди Мэйкер для сахарной ваты) Ро

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87 р.

Аппарат для приготовления сладкой ваты Cotton Candy Maker (Коттон Кэнди Мэйкер для сахарной ваты) Ро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для льда Ice Cube Tray / форма для охлаждения напитков / контейнер для льда и воды с ручками С

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59 р.
45 р.-24%

Форма для льда Ice Cube Tray / форма для охлаждения напитков / контейнер для льда и воды с ручками С

Минск, Центральный

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Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Розовый

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23 р.

Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Розовый

Минск, Центральный

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Бутылка с распылителем для масла и уксуса (кухонный диспенсер, спрей). Ваш помощник 1 на кухне Золот

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25 р.
20 р.-20%

Бутылка с распылителем для масла и уксуса (кухонный диспенсер, спрей). Ваш помощник 1 на кухне Золот

Минск, Центральный

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Подставка для торта / Поворотный стол для кондитера на стеклянном крутящемся диске, 25 см., Plateau

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27 р.

Подставка для торта / Поворотный стол для кондитера на стеклянном крутящемся диске, 25 см., Plateau

Минск, Центральный

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