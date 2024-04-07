Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Советском районе МинскаВсе объявления
250 р.
Винная полка
Минск, Фрунзенский
18 р.
Диспенсер для моющего средства с губкой
Минск, Советский
30 р.
Мягкое стекло/Прозрачная скатерть/Защитная пленка
Минск, Первомайский
48 р.
Выдвижной органайзер для кухни или в шкаф, подставка для специй и моющих средств
Минск, Первомайский
35 р.
Форма для льда ELITE VARD ''Контейнер для льда'', 17 яч,
Минск, Первомайский
45 р.
Набор аксессуаров для вина VITESSE VS-1899
Гродненская, Сморгонь
32 р.
Штопор TALLER 65117
Гродненская, Сморгонь
25 р.
весы кухонные Hyundai Hys-kg421
Минск, Московский
13 р.
Кухонные весы SF-400 Весы кухонные электронные/Настольные для кухни/Пищевые/Столовые/для питания
Минск, Фрунзенский
25 р.
Держатель-органайзер кухонный для крышек 7 перегородок, сковород, кастрюль, тарелок
Минск, Центральный
15.90 р.
Рифлёная пленка для вакуумного упаковщика 25х500см
Минск, Центральный
59.90 р.
Набор из 5 рулонов рифлёная пленка для вакуумного упаковщика (пакет для вакууматора)
Минск, Центральный
15 р.
Мельница для специй Esperanza
Минская, Минский район
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43 р.
Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас
Минск, Центральный
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37 р.
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер, овоще
Минск, Центральный
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53 р.
Набор кухонных принадлежностей из нержавеющей стали KitchenWare 7 предметов на подставке по кругу
Минск, Центральный
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57 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см
Минск, Центральный
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23 р.
Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Голубой
Минск, Центральный
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35 р.
Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер
Минск, Центральный
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46 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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46 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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80 р.
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB
Минск, Центральный
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29 р.
Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1
Минск, Центральный
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83 р.
Диспенсер настенный круглый поворотный/контейнер для круп с дозатором
Минск, Центральный
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39 р.
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма
Минск, Центральный
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46 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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23 р.
Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Салатовый
Минск, Центральный
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Форма для выпечки регулируемая диаметр 16-30 см. / Раздвижное кольцо кулинарное Cake Ring 16-30 см.
Минск, Центральный
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Электрический винный штопор WINE OPENER модель XZ-K801
Минск, Центральный
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28 р.
Помпа для воды электрическая Touch intelligent electric water pump XYJ-929 (2 режима работы, 1200 mA
Минск, Центральный
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Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)
Минск, Центральный
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47 р.
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали
Минск, Центральный
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35 р.
Многофункциональная овощерезка - терка Vegetable Сutter / Механический слайсер с тремя насадками
Минск, Центральный
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28 р.
Коврик силиконовый для раскатки теста 70х70 см. / Коврик антипригарный с разметкой Голубой
Минск, Центральный
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42 р.
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда
Минск, Центральный
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71 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см
Минск, Центральный
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24 р.
Бутылка - диспенсер стеклянная для масла с ситечком 500 мл. / Бутылка для ароматного масла
Минск, Центральный
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40.20 р.
Распродажа Мультислайсер для овощей и фруктов 3 в 1 (Ручная терка овощерезка) Tabletop Drum Grater,
Минск, Центральный
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87 р.
Аппарат для приготовления сладкой ваты Cotton Candy Maker (Коттон Кэнди Мэйкер для сахарной ваты) Ро
Минск, Центральный
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Форма для льда Ice Cube Tray / форма для охлаждения напитков / контейнер для льда и воды с ручками С
Минск, Центральный
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23 р.
Коврик силиконовый для раскатки теста 70х50 см. / Коврик антипригарный с разметкой Розовый
Минск, Центральный
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Бутылка с распылителем для масла и уксуса (кухонный диспенсер, спрей). Ваш помощник 1 на кухне Золот
Минск, Центральный
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27 р.
Подставка для торта / Поворотный стол для кондитера на стеклянном крутящемся диске, 25 см., Plateau
Минск, Центральный