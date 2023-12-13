Строительство и ремонт в Московском районе Минска
Договорная
Электрик
Минск, Московский
Договорная
Сантехнические работы,электросварка , замена труб
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Договорная
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Электрик-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Отделочник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу на зимний период
Минск, Московский
Договорная
Сварщик универсал
Минск, Московский
Договорная
Каменщик ищу работу в Минске и районе.
Минск, Московский
Договорная
ремонт электрики
Минск, Московский
Договорная
Поклейка и покраска
Минск, Московский
Договорная
Каменьщик кладка кирпича,блоки
Минск, Московский
Договорная
Подобные работы грузчик
Минск, Московский
Бесплатно
Демонтажные работы и прочие услуги ремонта
Минск, Московский
Договорная
Плиточник сантехник
Минск, Московский
Договорная
Плиточник
Минск, Московский
Договорная
Ремонтно-отделочные работы,быстро,качественно
Минск, Московский
Договорная
Поклейка обоев
Минск, Московский
Договорная
Сантехник
Минск, Московский
Договорная
Крыльца лестницы бетонные работы
Минск, Московский
Договорная
Ремонт и строительство
Минск, Московский
Договорная
Алмазное сверление отверстий
Минск, Московский
Договорная
строитель-столяр-плотник
Минск, Московский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Московский
Договорная
Работник и помощник
Минск, Московский
Договорная
Выбивание проёмом, монтаж перемычек
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу Главным инженером
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу инженером технического надзора
Минск, Московский
Договорная
Промышленный альпинист
Минск, Московский
Договорная
Гипсокартонные работы в Минске и Минском районе.
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу подработку маляром,подсобник ,грузик
Минск, Московский
Договорная
Штукатур
Минск, Московский