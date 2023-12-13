logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Ищу работу
Строительство и ремонт
Цена
Тип занятости
Продавец
РаботаИщу работу

Строительство и ремонт в Московском районе Минска

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Московский

Сантехнические работы,электросварка , замена труб

Договорная

Сантехнические работы,электросварка , замена труб

Минск, Московский

Договорная

Плиточник-ищу работу

Минск, Московский

Договорная

Плиточник-ищу работу

Минск, Московский

Договорная

Договорная

Договорная

Минск, Московский

Договорная

Плиточник-ищу работу

Минск, Московский

Договорная

Электрик-ищу работу

Минск, Московский

Договорная

Отделочник-ищу работу

Минск, Московский

Договорная

Ищу работу на зимний период

Минск, Московский

Сварщик универсал

Договорная

Сварщик универсал

Минск, Московский

Каменщик ищу работу в Минске и районе.

Договорная

Каменщик ищу работу в Минске и районе.

Минск, Московский

Договорная

ремонт электрики

Минск, Московский

Поклейка и покраска

Договорная

Поклейка и покраска

Минск, Московский

Договорная

Каменьщик кладка кирпича,блоки

Минск, Московский

Договорная

Подобные работы грузчик

Минск, Московский

Демонтажные работы и прочие услуги ремонта

Бесплатно

Демонтажные работы и прочие услуги ремонта

Минск, Московский

Плиточник сантехник

Договорная

Плиточник сантехник

Минск, Московский

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минск, Московский

Ремонтно-отделочные работы,быстро,качественно

Договорная

Ремонтно-отделочные работы,быстро,качественно

Минск, Московский

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минск, Московский

Договорная

Сантехник

Минск, Московский

Крыльца лестницы бетонные работы

Договорная

Крыльца лестницы бетонные работы

Минск, Московский

Ремонт и строительство

Договорная

Ремонт и строительство

Минск, Московский

Алмазное сверление отверстий

Договорная

Алмазное сверление отверстий

Минск, Московский

строитель-столяр-плотник

Договорная

строитель-столяр-плотник

Минск, Московский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Московский

Работник и помощник

Договорная

Работник и помощник

Минск, Московский

Выбивание проёмом, монтаж перемычек

Договорная

Выбивание проёмом, монтаж перемычек

Минск, Московский

Ищу работу Главным инженером

Договорная

Ищу работу Главным инженером

Минск, Московский

Ищу работу инженером технического надзора

Договорная

Ищу работу инженером технического надзора

Минск, Московский

Промышленный альпинист

Договорная

Промышленный альпинист

Минск, Московский

Гипсокартонные работы в Минске и Минском районе.

Договорная

Гипсокартонные работы в Минске и Минском районе.

Минск, Московский

Ищу работу подработку маляром,подсобник ,грузик

Договорная

Ищу работу подработку маляром,подсобник ,грузик

Минск, Московский

Штукатур

Договорная

Штукатур

Минск, Московский

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее