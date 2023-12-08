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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Московском районе Минска

Отливы из оцинкованной стали.

10 р.

Отливы из оцинкованной стали.

Минск, Московский

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Стекло разные много + фурнитура к ним

Договорная

Стекло разные много + фурнитура к ним

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Стекло двойное 107 на 100

Договорная

Стекло двойное 107 на 100

Минск, Московский

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Стекло двойное 100 на 100

Договорная

Стекло двойное 100 на 100

Минск, Московский

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Решетка на окна металлическая

Договорная

Решетка на окна металлическая

Минск, Московский

Доставка
Откосы , Портал МДФ , Порталы на входную дверь

40 р.

Откосы , Портал МДФ , Порталы на входную дверь

Минск, Московский

Новое стекло в плёнке, 104х47, толщина 4 мм

10 р.

Новое стекло в плёнке, 104х47, толщина 4 мм

Минск, Московский

Притворный уплотнитель для деревянного стеклопакет

5 р.

Притворный уплотнитель для деревянного стеклопакет

Минск, Московский

Стекло 8 мм 600 на 595 мм 2 шт.

50 р.

Стекло 8 мм 600 на 595 мм 2 шт.

Минск, Московский

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Самоклеящаяся светоотражающая плёнка на стекло

100 р.

Самоклеящаяся светоотражающая плёнка на стекло

Минск, Московский

Ручка дверная

35 р.

Ручка дверная

Минск, Московский

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Стекло оконное 4 мм.

10 р.

Стекло оконное 4 мм.

Минск, Московский

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Спортивные брюки р р 5 хl,рост 176-180

60 р.

Спортивные брюки р р 5 хl,рост 176-180

Минск, Московский

Уплотнительная лента ПСУЛ 30

2 р.

Уплотнительная лента ПСУЛ 30

Минск, Московский

Стойка для перевозки окон

400 р.

Стойка для перевозки окон

Минск, Московский

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Рамы (можно на дрова), стёкла.

Бесплатно

Рамы (можно на дрова), стёкла.

Минск, Московский

Штора рулонная День-Ночь 62х160

25 р.

Штора рулонная День-Ночь 62х160

Минск, Московский

Уплотнитель

1 р.

Уплотнитель

Минск, Московский

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Ремонт и обслуживание окон пвх

Договорная

Ремонт и обслуживание окон пвх

Минск, Московский

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Стекло одинарное

Договорная

Стекло одинарное

Минск, Московский

55 р.

Стекло для окон (балконных рам или лоджий)

Минск, Московский

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Решётки б/у на балкон, окна продаю СРОЧНО

100 р.

Решётки б/у на балкон, окна продаю СРОЧНО

Минск, Московский

Замок почтовый 2 шт.

3 р.

Замок почтовый 2 шт.

Минск, Московский

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WiFi пульт для открывания гаража

30 р.

WiFi пульт для открывания гаража

Минск, Московский

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Петля дверная

20 р.

Петля дверная

Минск, Московский

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Ограничители для межкомнатных дверей

15 р.

Ограничители для межкомнатных дверей

Минск, Московский

Деталь замка с дверной цепочкой

1 р.

Деталь замка с дверной цепочкой

Минск, Московский

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Пластина рихтовочная

30 р.

Пластина рихтовочная

Минск, Московский

Шторка электронная тонировка стекол

120 р.

Шторка электронная тонировка стекол

Минск, Московский

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Петля дверная

4 р.

Петля дверная

Минск, Московский

Стекло

5 р.

Стекло

Минск, Московский

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Ограничитель двери

8 р.

Ограничитель двери

Минск, Московский

Решётка 3 штуки

45 р.

Решётка 3 штуки

Минск, Московский

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Замок для двери

6 р.

Замок для двери

Минск, Московский

Сетки маскитные

Договорная

Сетки маскитные

Минск, Московский

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Замок на окно с тросиком

15 р.

Замок на окно с тросиком

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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