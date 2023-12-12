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Ремонт и стройка

Окна, двери в Московском районе Минска

Двери металлические. Уценка. Ликвидация опт склада
vip

Договорная

Двери металлические. Уценка. Ликвидация опт склада

Минск, Московский

Двери межкомнатные (2 шт) б/у

Договорная

Двери межкомнатные (2 шт) б/у

Минск, Московский

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Продам дверь

50 р.

Продам дверь

Минск, Московский

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Двери металлические. Уценка. Ликвидация опт склада
vip

Договорная

Двери металлические. Уценка. Ликвидация опт склада

Минск, Московский

Двери межкомнатные

70 р.

Двери межкомнатные

Минск, Московский

Окна пвх 610 х 500 (3стекла) п/о В НАЛИЧИИ

135 р.

Окна пвх 610 х 500 (3стекла) п/о В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Окно ПВХ 700х800. В НАЛИЧИИ

90 р.

Окно ПВХ 700х800. В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Пвх окна Рама

Договорная

Пвх окна Рама

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Двери 15 штук

50 р.

Двери 15 штук

Минск, Московский

Двери межкомнатные

Договорная

Двери межкомнатные

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Продаётся окно двухкамерное

200 р.

Продаётся окно двухкамерное

Минск, Московский

Остекление беседок и терасс. Возможно в рассрочку

Договорная

Остекление беседок и терасс. Возможно в рассрочку

Минск, Московский

Окно пвх 1350 на 1960

350 р.

Окно пвх 1350 на 1960

Минск, Московский

Окна ПВХ 900х520 (3ст) фрам. В НАЛИЧИИ

160 р.

Окна ПВХ 900х520 (3ст) фрам. В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Окно ПВХ 510 х 600 (3стекла) В НАЛИЧИИ

130 р.

Окно ПВХ 510 х 600 (3стекла) В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Окна ПВХ 500 х 800 п/о В НАЛИЧИИ

155 р.

Окна ПВХ 500 х 800 п/о В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Безрамное остекление террас

1 800 р.

Безрамное остекление террас

Минск, Московский

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Двери массив сосны 2 шт.

90 р.

Двери массив сосны 2 шт.

Минск, Московский

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Двери 900 на 2100 из тёплого алюминия. Возможно в рассрочку

2 000 р.

Двери 900 на 2100 из тёплого алюминия. Возможно в рассрочку

Минск, Московский

Двери ПВХ 900*2100. Возможно в рассрочку

750 р.

Двери ПВХ 900*2100. Возможно в рассрочку

Минск, Московский

Ограничитель дверной

4 р.

Ограничитель дверной

Минск, Московский

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Роллеты (рольставни) на окна. Замер. Установка.

Договорная

Роллеты (рольставни) на окна. Замер. Установка.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Дверные ручки

20 р.

Дверные ручки

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

400 р.

Входные металлические двери

Минск, Московский

Двери межкомнатные

120 р.

Двери межкомнатные

Минск, Московский

Дверь входная новая

110 р.

Дверь входная новая

Минск, Московский

Фиксатор дверной защелки

25 р.

Фиксатор дверной защелки

Минск, Московский

Окна

100 р.

Окна

Минск, Московский

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Окна с рамой

120 р.

Окна с рамой

Минск, Московский

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Окно ПВХ однокамерное

300 р.

Окно ПВХ однокамерное

Минск, Московский

Двери сосна 193*73 Сталинка.

40 р.

Двери сосна 193*73 Сталинка.

Минск, Московский

Дверь 2шт.

50 р.

Дверь 2шт.

Минск, Московский

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Маленькие Окна 550*450 (3 стекла) В НАЛИЧИИ

140 р.

Маленькие Окна 550*450 (3 стекла) В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Входная металлическая дверь

595 р.

Входная металлическая дверь

Минск, Московский

Окно ПВХ 600*400 (3 стекла) В НАЛИЧИИ

140 р.

Окно ПВХ 600*400 (3 стекла) В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Дверь входная

60 р.

Дверь входная

Минск, Московский

Дверь балконная

30 р.

Дверь балконная

Минск, Московский

Стеклопакет

Договорная

Стеклопакет

Минск, Московский

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Окно ПВХ 550 * 900 (3 стекла)

85 р.

Окно ПВХ 550 * 900 (3 стекла)

Минск, Московский

Окно ПВХ 550 х 900 (3 стекла)

170 р.

Окно ПВХ 550 х 900 (3 стекла)

Минск, Московский

Окна ПВХ 600х600 + похожие размеры.В наличии

140 р.

Окна ПВХ 600х600 + похожие размеры.В наличии

Минск, Московский

Дверь металлическая

160 р.

Дверь металлическая

Минск, Московский

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Входные металлические двери

400 р.

Входные металлические двери

Минск, Московский

Двери

300 р.

Двери

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
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