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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Московском районе Минска

Ёлочки ёлки СССР маленькие сувенир игрушка

15 р.

Ёлочки ёлки СССР маленькие сувенир игрушка

Минск, Московский

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Икона Божией Матери из дерева.

300 р.

Икона Божией Матери из дерева.

Минск, Московский

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Ваза советских времен

25 р.

Ваза советских времен

Минск, Московский

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Оригинальный шарф колледжа Oxford. 100% шерсть.

80 р.

Оригинальный шарф колледжа Oxford. 100% шерсть.

Минск, Московский

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Галстук советский пионерский

9 р.

Галстук советский пионерский

Минск, Московский

Открытка

7 р.

Открытка

Минск, Московский

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Швейная машина Singer

180 р.

Швейная машина Singer

Минск, Московский

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Подставка для книг «Суслик» с органайзером для аро

65 р.

Подставка для книг «Суслик» с органайзером для аро

Минск, Московский

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Пластинка.Винил.''Модерн Токинг''

10 р.

Пластинка.Винил.''Модерн Токинг''

Минск, Московский

Пластинки.Винил.А.Стрельченко и А.Дольский

3 р.

Пластинки.Винил.А.Стрельченко и А.Дольский

Минск, Московский

Пластинка.Винил.Юрий Антонов.

7 р.

Пластинка.Винил.Юрий Антонов.

Минск, Московский

Пластинка.Винил.В.Высоцкий.

7 р.

Пластинка.Винил.В.Высоцкий.

Минск, Московский

Пластинка.Винил.Группа ''Кино''.

35 р.

Пластинка.Винил.Группа ''Кино''.

Минск, Московский

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Пластинка.Винил.''deep purple''

12 р.

Пластинка.Винил.''deep purple''

Минск, Московский

Пластинка.Винил.''Arabesque''

10 р.

Пластинка.Винил.''Arabesque''

Минск, Московский

Пластинка.Винил.''Песняры''

10 р.

Пластинка.Винил.''Песняры''

Минск, Московский

Поиск Кукол Monster high

Договорная

Поиск Кукол Monster high

Минск, Московский

МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ ШУНТ р26

30 р.

МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ ШУНТ р26

Минск, Московский

ШУНТ 100 АМПЕР

20 р.

ШУНТ 100 АМПЕР

Минск, Московский

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ШУНТ 50 Ампер

15 р.

ШУНТ 50 Ампер

Минск, Московский

Тату машинка Hybrit 1

800 р.

Тату машинка Hybrit 1

Минск, Московский

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НОВЫЙ ШУНТ 300Ампер

30 р.

НОВЫЙ ШУНТ 300Ампер

Минск, Московский

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Картина

15 р.

Картина

Минск, Московский

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НАБОР ГИРИ ВЕСОВЫЕ 6шт

30 р.

НАБОР ГИРИ ВЕСОВЫЕ 6шт

Минск, Московский

радио USA , 1943 г ВОВ.

Договорная

радио USA , 1943 г ВОВ.

Минск, Московский

Советские варежки на натуральном меху

Бесплатно

Советские варежки на натуральном меху

Минск, Московский

Статуэтка

30 р.

Статуэтка

Минск, Московский

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Вискозиметр

50 р.

Вискозиметр

Минск, Московский

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Волшебная палочка из Гарри Поттера

Договорная

Волшебная палочка из Гарри Поттера

Минск, Московский

Графинчик Гусь-Хрустальный

26 р.

Графинчик Гусь-Хрустальный

Минск, Московский

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Платки

Договорная

Платки

Минск, Московский

Бра

120 р.

Бра

Минск, Московский

Кукла Джейн Эйр

5 р.

Кукла Джейн Эйр

Минск, Московский

Барбарик

50 р.

Барбарик

Минск, Московский

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Танковый шлем с гарнитурой

50 р.

Танковый шлем с гарнитурой

Минск, Московский

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Открытки для посткроссинга

7.50 р.

Открытки для посткроссинга

Минск, Московский

Самовар

100 р.

Самовар

Минск, Московский

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Миниатюры скульптуры из латуни

15 р.

Миниатюры скульптуры из латуни

Минск, Московский

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Сервиз

30 р.

Сервиз

Минск, Московский

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Фарфоровые куклы

25 р.

Фарфоровые куклы

Минск, Московский

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Дед мороз

50 р.

Дед мороз

Минск, Московский

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Сверлильный станок

300 р.

Сверлильный станок

Минск, Московский

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браслеты мельхиор стразы Турция

13 р.

браслеты мельхиор стразы Турция

Минск, Московский

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