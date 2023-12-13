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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Московском районе Минска

Редкие открытки 1959 г.

8 р.

Редкие открытки 1959 г.

Минск, Московский

Медаль

30 р.

Медаль

Минск, Московский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. (эксклюзив).

60 р.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. (эксклюзив).

Минск, Московский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Картонаж.

1.50 р.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Картонаж.

Минск, Московский

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Даром к покупке.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Даром к покупке.

Минск, Московский

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР .Почти даром.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР .Почти даром.

Минск, Московский

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Разное- дешево.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Разное- дешево.

Минск, Московский

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. Вкусняшки.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. Вкусняшки.

Минск, Московский

Маски из Африки. Винтаж.

Договорная

Маски из Африки. Винтаж.

Минск, Московский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Птицы.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Птицы.

Минск, Московский

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Животные.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Животные.

Минск, Московский

Картина

20 р.

Картина

Минск, Московский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. 16.12.-НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. 16.12.-НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

Минск, Московский

Ложки кофейные набор 6 шт РОЗА серебро 875 СССР

220 р.

Ложки кофейные набор 6 шт РОЗА серебро 875 СССР

Минск, Московский

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Снегурочка и Дед Мороз СССР. Антиквариат.

9 р.

Снегурочка и Дед Мороз СССР. Антиквариат.

Минск, Московский

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Фишка А4 номер 72

2 р.

Фишка А4 номер 72

Минск, Московский

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5 рублей 1987 года СССР. 70 лет Советской власти

85 р.

5 рублей 1987 года СССР. 70 лет Советской власти

Минск, Московский

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Фишка А4 номер 76

5 р.

Фишка А4 номер 76

Минск, Московский

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ЁЛОЧНЫЕ ГРИБОЧКИ

35 р.

ЁЛОЧНЫЕ ГРИБОЧКИ

Минск, Московский

Фишки Бургер Кинг А4

1 р.

Фишки Бургер Кинг А4

Минск, Московский

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Альбом BTS Love Yourself Tear

70 р.

Альбом BTS Love Yourself Tear

Минск, Московский

НОВЫЙ ШУНТ 100 Ампер

20 р.

НОВЫЙ ШУНТ 100 Ампер

Минск, Московский

НОВЫЙ ШУНТ 300 Ампер

30 р.

НОВЫЙ ШУНТ 300 Ампер

Минск, Московский

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Матрёшки

15 р.

Матрёшки

Минск, Московский

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Антиквариат Искусство и Коллекционирование Каталог

20 р.

Антиквариат Искусство и Коллекционирование Каталог

Минск, Московский

Брошь Америка Vintage Gerry's

35 р.

Брошь Америка Vintage Gerry's

Минск, Московский

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Часы ссср

30 р.

Часы ссср

Минск, Московский

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Подстаканники

10 р.

Подстаканники

Минск, Московский

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Чемодан Ссср

10 р.

Чемодан Ссср

Минск, Московский

Телевизор Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

30 р.

Телевизор Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

Минск, Московский

Радиоприёмник Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

20 р.

Радиоприёмник Ссср БРОНЬ ДО ЗАВТРА

Минск, Московский

Новогодний дождик Ссср

10 р.

Новогодний дождик Ссср

Минск, Московский

Детские игрушки (СССР).

20 р.

Детские игрушки (СССР).

Минск, Московский

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Новогодние игрушки, гирлянда.

150 р.

Новогодние игрушки, гирлянда.

Минск, Московский

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Картина маслом 60х40

240 р.

Картина маслом 60х40

Минск, Московский

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Фантики от конфет.

Договорная

Фантики от конфет.

Минск, Московский

Биндер

45 р.

Биндер

Минск, Московский

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Биндер к поп

35 р.

Биндер к поп

Минск, Московский

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Кукла из соломы

40 р.

Кукла из соломы

Минск, Московский

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Светильник. Лампа. Art Deco. Винтаж.

250 р.

Светильник. Лампа. Art Deco. Винтаж.

Минск, Московский

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гном резиновая игрушка ссср

7 р.

гном резиновая игрушка ссср

Минск, Московский

Брошь винтаж

60 р.

Брошь винтаж

Минск, Московский

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Клипсы винтаж

140 р.

Клипсы винтаж

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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