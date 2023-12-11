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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Московском районе Минска

Подсвечник фарфоровый

25 р.

Подсвечник фарфоровый

Минск, Московский

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Топор

Договорная

Топор

Минск, Московский

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Рыба Фугу из Японии скульптура

Договорная

Рыба Фугу из Японии скульптура

Минск, Московский

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картина

150 р.

картина

Минск, Московский

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Открывашка для бутылок

23 р.

Открывашка для бутылок

Минск, Московский

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Скульптура фарфоровая путти

95 р.

Скульптура фарфоровая путти

Минск, Московский

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Гипсовая статуэтка (реставрация)

Договорная

Гипсовая статуэтка (реставрация)

Минск, Московский

Фигурка косули

98 р.

Фигурка косули

Минск, Московский

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Ватная игрушка ''девочка с баранкой''

55 р.

Ватная игрушка ''девочка с баранкой''

Минск, Московский

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Пинцеты советские

Договорная

Пинцеты советские

Минск, Московский

Книга -бар

180 р.

Книга -бар

Минск, Московский

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Хэндмэйд часы

50 р.

Хэндмэйд часы

Минск, Московский

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Настенные часы

70 р.

Настенные часы

Минск, Московский

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Маска Африканская (дерево)

35 р.

Маска Африканская (дерево)

Минск, Московский

Монгол

300 р.

Монгол

Минск, Московский

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Кулон на цепочке

5 р.

Кулон на цепочке

Минск, Московский

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Аниме фигурка

10 р.

Аниме фигурка

Минск, Московский

Блюдце под кружку (лот 2 шт.)

20 р.

Блюдце под кружку (лот 2 шт.)

Минск, Московский

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Картина

60 р.

Картина

Минск, Московский

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Destiny couple Скарамона Странник Мона Genshin

15 р.

Destiny couple Скарамона Странник Мона Genshin

Минск, Московский

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Картина- барельеф

25 р.

Картина- барельеф

Минск, Московский

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Продам картины в единичном экземпляре

4 000 р.

Продам картины в единичном экземпляре

Минск, Московский

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Лисичка ручной работы

10 р.

Лисичка ручной работы

Минск, Московский

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Шкатулка ручной работы

20 р.

Шкатулка ручной работы

Минск, Московский

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