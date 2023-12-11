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Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Московском районе Минска
25 р.
Подсвечник фарфоровый
Минск, Московский
Договорная
Топор
Минск, Московский
Договорная
Рыба Фугу из Японии скульптура
Минск, Московский
150 р.
картина
Минск, Московский
23 р.
Открывашка для бутылок
Минск, Московский
95 р.
Скульптура фарфоровая путти
Минск, Московский
Договорная
Гипсовая статуэтка (реставрация)
Минск, Московский
98 р.
Фигурка косули
Минск, Московский
55 р.
Ватная игрушка ''девочка с баранкой''
Минск, Московский
Договорная
Пинцеты советские
Минск, Московский
180 р.
Книга -бар
Минск, Московский
50 р.
Хэндмэйд часы
Минск, Московский
70 р.
Настенные часы
Минск, Московский
35 р.
Маска Африканская (дерево)
Минск, Московский
300 р.
Монгол
Минск, Московский
5 р.
Кулон на цепочке
Минск, Московский
10 р.
Аниме фигурка
Минск, Московский
20 р.
Блюдце под кружку (лот 2 шт.)
Минск, Московский
60 р.
Картина
Минск, Московский
15 р.
Destiny couple Скарамона Странник Мона Genshin
Минск, Московский
25 р.
Картина- барельеф
Минск, Московский
4 000 р.
Продам картины в единичном экземпляре
Минск, Московский
10 р.
Лисичка ручной работы
Минск, Московский
20 р.
Шкатулка ручной работы
Минск, Московский