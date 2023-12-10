logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
Оконная фурнитура
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОкна и двери

Оконная фурнитура в Московском районе Минска

Замок на окно с тросиком

9 р.

Замок на окно с тросиком

Минск, Московский

badge-icon
Отдам рольшторы за рафаэлки

Договорная

Отдам рольшторы за рафаэлки

Минск, Московский

Пленка статическая белая с рисунком 0,45см остаток

2 р.

Пленка статическая белая с рисунком 0,45см остаток

Минск, Московский

Ручка roto,ответная планка,балконная защелка

1 р.

Ручка roto,ответная планка,балконная защелка

Минск, Московский

badge-icon
Ручка оконная с замком

8 р.

Ручка оконная с замком

Минск, Московский

противомоскитные сетки

50 р.

противомоскитные сетки

Минск, Московский

Оконные ручки со встроенным замком

10 р.

Оконные ручки со встроенным замком

Минск, Московский

Отлив оконный белый 0,2м*3м

30 р.

Отлив оконный белый 0,2м*3м

Минск, Московский

badge-icon
Угол москитной сетки соединительные на окно внутре

10 р.

Угол москитной сетки соединительные на окно внутре

Минск, Московский

Замок на окна ПВХ

9 р.

Замок на окна ПВХ

Минск, Московский

badge-icon
Ручки на окна и двери ПВХ

5 р.

Ручки на окна и двери ПВХ

Минск, Московский

badge-icon
Петля накладная ПН 5-60

1 р.

Петля накладная ПН 5-60

Минск, Московский

Ручки для окон пвх

10 р.

Ручки для окон пвх

Минск, Московский

badge-icon
Ручки для Окон с Замками

1 р.

Ручки для Окон с Замками

Минск, Московский

Профиль оконный примыкающий

4 р.

Профиль оконный примыкающий

Минск, Московский

badge-icon
Фиксатор оконный Ikea

30 р.

Фиксатор оконный Ikea

Минск, Московский

badge-icon
Детский замок AFC для ПВХ-окон

15 р.

Детский замок AFC для ПВХ-окон

Минск, Московский

Фурнитура для алюминиевых окон и дверей

1 р.

Фурнитура для алюминиевых окон и дверей

Минск, Московский

Ручка оконная

1 р.

Ручка оконная

Минск, Московский

Сетка защитная оконная 3 штуки защита от насекомых

30 р.

Сетка защитная оконная 3 штуки защита от насекомых

Минск, Московский

Ручка для стеклопакета поворотная

5 р.

Ручка для стеклопакета поворотная

Минск, Московский

Фурнитура для окон и дверей

20 р.

Фурнитура для окон и дверей

Минск, Московский

badge-icon
Балконная рама и два окна ,дерево

50 р.

Балконная рама и два окна ,дерево

Минск, Московский

Ограничители открывания окон (гребенка)

6 р.

Ограничители открывания окон (гребенка)

Минск, Московский

badge-icon
Регулировка окон

Договорная

Регулировка окон

Минск, Московский

badge-icon
Ручки оконные

10 р.

Ручки оконные

Минск, Московский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Регулировка окон ПВХ

15 р.

Регулировка окон ПВХ

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Фурнитура для окон ПВХ

Договорная

Фурнитура для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Резинка для окон ПВХ

3 р.

Резинка для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Арки ПВХ

1 180 р.

Арки ПВХ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки