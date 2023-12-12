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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Московском районе Минска

Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Московский

Плинтус, 4+1 остатки

10 р.

Плинтус, 4+1 остатки

Минск, Московский

Подложка под ламинат 3мм

1.50 р.

Подложка под ламинат 3мм

Минск, Московский

Плинтус пластиковый б/у с фурнитурой

50 р.

Плинтус пластиковый б/у с фурнитурой

Минск, Московский

Ламинат EGGER влагостойкий

30 р.

Ламинат EGGER влагостойкий

Минск, Московский

Линолеум Tarkett Sinteros новый 3х5м 3мм толщина

Договорная

Линолеум Tarkett Sinteros новый 3х5м 3мм толщина

Минск, Московский

Кварцвинил

2 500 р.

Кварцвинил

Минск, Московский

Плинтус и комплектующие Arbiton indo

10 р.

Плинтус и комплектующие Arbiton indo

Минск, Московский

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Паркет Coswick (Косвик) 60 м. кв.

80 р.

Паркет Coswick (Косвик) 60 м. кв.

Минск, Московский

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Подложка под ламинат и паркет 5мм

2 р.

Подложка под ламинат и паркет 5мм

Минск, Московский

Линолеум Tarkett Sky Averno2

50 р.

Линолеум Tarkett Sky Averno2

Минск, Московский

Линолеум Tarkett 8,2 квадрата серый 4,5 см. Новый

99 р.

Линолеум Tarkett 8,2 квадрата серый 4,5 см. Новый

Минск, Московский

Линолеум IDEAL Consul Elegant кусок новый

80 р.

Линолеум IDEAL Consul Elegant кусок новый

Минск, Московский

Паркетная доска дуб,трехслойная

70 р.

Паркетная доска дуб,трехслойная

Минск, Московский

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Напольное покрытие

450 р.

Напольное покрытие

Минск, Московский

Порог алюминий размер 81/4 см

3 р.

Порог алюминий размер 81/4 см

Минск, Московский

Пол резиновый

1 980 р.

Пол резиновый

Минск, Московский

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Ламинат ёлочка Kronotex

63 р.

Ламинат ёлочка Kronotex

Минск, Московский

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Договорная

Ламинат бу

Минск, Московский

Ламинат пачка остаток

20 р.

Ламинат пачка остаток

Минск, Московский

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Плинтус Ideal дуб коньячный 206 с фурнитурой

25 р.

Плинтус Ideal дуб коньячный 206 с фурнитурой

Минск, Московский

Порожки для пола

5 р.

Порожки для пола

Минск, Московский

Плинтус

30 р.

Плинтус

Минск, Московский

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Подложка под ламинат

50 р.

Подложка под ламинат

Минск, Московский

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Порог алюминий 81/4

4 р.

Порог алюминий 81/4

Минск, Московский

Кроноспан ламинат 4 доски

12 р.

Кроноспан ламинат 4 доски

Минск, Московский

Ламинат kaindl

820 р.

Ламинат kaindl

Минск, Московский

Монтажная планка ПВХ

5.50 р.

Монтажная планка ПВХ

Минск, Московский

Ламинат Classen (Классен)

100 р.

Ламинат Classen (Классен)

Минск, Московский

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Предтопочный лист новый

30 р.

Предтопочный лист новый

Минск, Московский

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Порожки напольные 135 см

13 р.

Порожки напольные 135 см

Минск, Московский

Ламинат KastamonuBlack Дуб Прайс 33 класс с фаской

6 р.

Ламинат KastamonuBlack Дуб Прайс 33 класс с фаской

Минск, Московский

Порог декоративный (100см) - 4 штуки

8 р.

Порог декоративный (100см) - 4 штуки

Минск, Московский

Ламинат QUICK-STEP IMPRESSIVE IM 3106

160 р.

Ламинат QUICK-STEP IMPRESSIVE IM 3106

Минск, Московский

Ламинат остатки

20 р.

Ламинат остатки

Минск, Московский

Декоративный порог

10 р.

Декоративный порог

Минск, Московский

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Ламинат+Замер с образцами+Доставка+Укладка

17.90 р.

Ламинат+Замер с образцами+Доставка+Укладка

Минск, Московский

Линолеум+Замер с образцами+Доставка+Укладка

12.93 р.

Линолеум+Замер с образцами+Доставка+Укладка

Минск, Московский

Доставка
керамогранит kerama marazzi

20 р.

керамогранит kerama marazzi

Минск, Московский

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Плинтус ПВХ

2.40 р.

Плинтус ПВХ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Паркет новый радиал Лясковичи

55 р.

Паркет новый радиал Лясковичи

Минск, Московский

Ламинат

90 р.

Ламинат

Минск, Московский

Напольное покрытие(ламинат)

20 р.

Напольное покрытие(ламинат)

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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