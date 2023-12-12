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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Московском районе Минска

Обои под покраску

35 р.

Обои под покраску

Минск, Московский

Эмаль

35 р.

Эмаль

Минск, Московский

Дюбель гвоздь для теплоизоляции

0.20 р.

Дюбель гвоздь для теплоизоляции

Минск, Московский

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Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Московский

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Московский

Доставка
Краска Caparol TopLatex 2 Pro 10л B-1 (Белая)

125 р.

Краска Caparol TopLatex 2 Pro 10л B-1 (Белая)

Минск, Московский

КРАСКА ALPINA EXPERT PREMIUMLATEX 3 (10Л) 16,4кг

110 р.

КРАСКА ALPINA EXPERT PREMIUMLATEX 3 (10Л) 16,4кг

Минск, Московский

Колеровочные веер Caparol 3D Plus

90 р.

Колеровочные веер Caparol 3D Plus

Минск, Московский

Колеровочные веер CaparolColor Compact

90 р.

Колеровочные веер CaparolColor Compact

Минск, Московский

Краска Alpina Aqua Weisslack 0.75л (Германия)

30 р.

Краска Alpina Aqua Weisslack 0.75л (Германия)

Минск, Московский

Краска Alpina Expert Fassade Silicon 10л

170 р.

Краска Alpina Expert Fassade Silicon 10л

Минск, Московский

Краска фасадная Alpina EXPERT Fassadenweiss 10L B1

130 р.

Краска фасадная Alpina EXPERT Fassadenweiss 10L B1

Минск, Московский

Грунт-концентрат Ceresit СТ 17 Supergrunt 10 л

39 р.

Грунт-концентрат Ceresit СТ 17 Supergrunt 10 л

Минск, Московский

Плитка 50х50 Керамин

15 р.

Плитка 50х50 Керамин

Минск, Московский

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Плинтус, 4+1 остатки

10 р.

Плинтус, 4+1 остатки

Минск, Московский

Декоративный кирпич из бетона - 22,00р./ м2

22 р.

Декоративный кирпич из бетона - 22,00р./ м2

Минск, Московский

Плитка

Бесплатно

Плитка

Минск, Московский

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Московский

Доставка
Краска акриловая ФАКТУРНАЯ Структурная

4 р.

Краска акриловая ФАКТУРНАЯ Структурная

Минск, Московский

Фасадная краска акриловая

3.50 р.

Фасадная краска акриловая

Минск, Московский

Краска акриловая Интерьерная

3.50 р.

Краска акриловая Интерьерная

Минск, Московский

Краска акриловая СИЛИКОНОВАЯ

7 р.

Краска акриловая СИЛИКОНОВАЯ

Минск, Московский

Краска акриловая МОЮЩАЯСЯ

5 р.

Краска акриловая МОЮЩАЯСЯ

Минск, Московский

Отделочные материалы

30 р.

Отделочные материалы

Минск, Московский

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Стеклохолст Oscar 50 метров

50 р.

Стеклохолст Oscar 50 метров

Минск, Московский

КРАСКА ПОРОШОК СЕРЕБРЯНКА

15 р.

КРАСКА ПОРОШОК СЕРЕБРЯНКА

Минск, Московский

Плитка Керамин 600x300

20 р.

Плитка Керамин 600x300

Минск, Московский

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Новые обои почти даром цена за всё

10 р.

Новые обои почти даром цена за всё

Минск, Московский

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Керамогранит Шторм 1200х600

79.28 р.

Керамогранит Шторм 1200х600

Минск, Московский

Подложка под ламинат 3мм

1.50 р.

Подложка под ламинат 3мм

Минск, Московский

Плинтус пластиковый б/у с фурнитурой

50 р.

Плинтус пластиковый б/у с фурнитурой

Минск, Московский

Керамогранит Cerrad Tablero Brown Mat. 19.3x120.2

15 р.

Керамогранит Cerrad Tablero Brown Mat. 19.3x120.2

Минск, Московский

Керамогранит Cerrad Fiordo Grafit Mat. 59.7x59.7

15 р.

Керамогранит Cerrad Fiordo Grafit Mat. 59.7x59.7

Минск, Московский

Керамогранит 60х60, 60х120, 45х90

5 р.

Керамогранит 60х60, 60х120, 45х90

Минск, Московский

Декоративные элементы для плитки

7 р.

Декоративные элементы для плитки

Минск, Московский

ПЛИТКА Керамин КЕРКИРА и Тоскана зелёная, белая

3 р.

ПЛИТКА Керамин КЕРКИРА и Тоскана зелёная, белая

Минск, Московский

Краска декоративная (жемчуг)

17 р.

Краска декоративная (жемчуг)

Минск, Московский

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СТЕКЛОХОЛСТ Lihtar spezial 25метров

50 р.

СТЕКЛОХОЛСТ Lihtar spezial 25метров

Минск, Московский

Плитка напольная

1.30 р.

Плитка напольная

Минск, Московский

Виниловые обои на бумажной основе

22 р.

Виниловые обои на бумажной основе

Минск, Московский

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Лента американская Strait-Flex Tuff-tape 30м

95 р.

Лента американская Strait-Flex Tuff-tape 30м

Минск, Московский

Плитка

20 р.

Плитка

Минск, Московский

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Ламинат EGGER влагостойкий

30 р.

Ламинат EGGER влагостойкий

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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