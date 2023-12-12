Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Московском районе Минска
35 р.
Обои под покраску
Минск, Московский
35 р.
Эмаль
Минск, Московский
0.20 р.
Дюбель гвоздь для теплоизоляции
Минск, Московский
Договорная
Ламинат
Минск, Московский
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минск, Московский
125 р.
Краска Caparol TopLatex 2 Pro 10л B-1 (Белая)
Минск, Московский
110 р.
КРАСКА ALPINA EXPERT PREMIUMLATEX 3 (10Л) 16,4кг
Минск, Московский
90 р.
Колеровочные веер Caparol 3D Plus
Минск, Московский
90 р.
Колеровочные веер CaparolColor Compact
Минск, Московский
30 р.
Краска Alpina Aqua Weisslack 0.75л (Германия)
Минск, Московский
170 р.
Краска Alpina Expert Fassade Silicon 10л
Минск, Московский
130 р.
Краска фасадная Alpina EXPERT Fassadenweiss 10L B1
Минск, Московский
39 р.
Грунт-концентрат Ceresit СТ 17 Supergrunt 10 л
Минск, Московский
15 р.
Плитка 50х50 Керамин
Минск, Московский
10 р.
Плинтус, 4+1 остатки
Минск, Московский
22 р.
Декоративный кирпич из бетона - 22,00р./ м2
Минск, Московский
Бесплатно
Плитка
Минск, Московский
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Минск, Московский
4 р.
Краска акриловая ФАКТУРНАЯ Структурная
Минск, Московский
3.50 р.
Фасадная краска акриловая
Минск, Московский
3.50 р.
Краска акриловая Интерьерная
Минск, Московский
7 р.
Краска акриловая СИЛИКОНОВАЯ
Минск, Московский
5 р.
Краска акриловая МОЮЩАЯСЯ
Минск, Московский
30 р.
Отделочные материалы
Минск, Московский
50 р.
Стеклохолст Oscar 50 метров
Минск, Московский
15 р.
КРАСКА ПОРОШОК СЕРЕБРЯНКА
Минск, Московский
20 р.
Плитка Керамин 600x300
Минск, Московский
10 р.
Новые обои почти даром цена за всё
Минск, Московский
79.28 р.
Керамогранит Шторм 1200х600
Минск, Московский
1.50 р.
Подложка под ламинат 3мм
Минск, Московский
50 р.
Плинтус пластиковый б/у с фурнитурой
Минск, Московский
15 р.
Керамогранит Cerrad Tablero Brown Mat. 19.3x120.2
Минск, Московский
15 р.
Керамогранит Cerrad Fiordo Grafit Mat. 59.7x59.7
Минск, Московский
5 р.
Керамогранит 60х60, 60х120, 45х90
Минск, Московский
7 р.
Декоративные элементы для плитки
Минск, Московский
3 р.
ПЛИТКА Керамин КЕРКИРА и Тоскана зелёная, белая
Минск, Московский
17 р.
Краска декоративная (жемчуг)
Минск, Московский
50 р.
СТЕКЛОХОЛСТ Lihtar spezial 25метров
Минск, Московский
1.30 р.
Плитка напольная
Минск, Московский
22 р.
Виниловые обои на бумажной основе
Минск, Московский
95 р.
Лента американская Strait-Flex Tuff-tape 30м
Минск, Московский
20 р.
Плитка
Минск, Московский
30 р.
Ламинат EGGER влагостойкий
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский