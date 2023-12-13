Буровые, земляные работы в Московском районе Минска
80 р.
Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3
Минск, Московский
50 р.
Канализация, водопровод, септик из бетонных колец
Минск, Московский
10 р.
Монтаж труб Канализация/Водопровод/
Минск, Московский
Договорная
Обустройство скважины и завод воды в дом от скважины
Минск, Московский
70 р.
Аренда самосвалов
Минск, Московский
50 р.
Канализация, Водопровод,Септик -под ключ
Минск, Московский
63 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Обустройство
Минск, Московский
95 р.
Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71
Минск, Центральный
Договорная
Эксковатор мини , копание , траншей , заборов
Минск, Центральный
Договорная
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Центральный
10 р.
ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
100 р.
Услуги гидромолота Демонтажные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
планирование участка фронтальным погрузчиком
Минск, Центральный
85 р.
Услуга миниэкскаватора 5т
Минск, Центральный
100 р.
Наружная канализация из бетонных колец ''ПОД КЛЮЧ'
Минск, Заводской
75 р.
Аренда мини погрузчика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ливневая канализация для дома
Минск, Фрунзенский
62 р.
Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ
Минск, Ленинский
Договорная
Подсыпка фундамента, земляные работы
Минск, Центральный
Договорная
Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.
Минск, Фрунзенский
300 р.
Планировка и выравнивание участка фронтальным погрузчиком с ковшом.
Минск, Первомайский
Договорная
Бурение скважин на воду Минск и Минская область
Минск, Фрунзенский
65 р.
Бурение скважин
Минск, Центральный
35 р.
Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб
Минск, Фрунзенский
30 р.
Бурение скважин на воду Дзержинск, Столбцы
Минск, Центральный
100 р.
УСТАНОВКА КОЛЕЦ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБЫ СКВАЖИНА СЕПТИКА
Минск, Центральный
Договорная
МОНТАЖ УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ ШАМБО
Минск, Центральный
Договорная
УСТАНОВКА КОЛЕЦ СЕПТИКА ШАМБО МИНСК И ОБЛАСТЬ
Минск, Центральный
990 р.
Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД
Минск, Фрунзенский
30 р.
Бурение скважин на воду Минский район, Минская об
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ЧЕРВЕНЬ, ПУХОВИЧИ
Минск, Центральный
35 р.
Абиссинская скважина, колодец. Бурение скважин.
Минск, Фрунзенский
100 р.
Канализация из бетонных колец
Минск, Центральный
Договорная
Аренда самосвала
Минск, Заводской
65 р.
Мини экскаватор
Минск, Центральный
70 р.
Земляные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дренаж
Минск, Фрунзенский
900 р.
Наружная канализация в частном доме под ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Канализация (внутренняя/наружная) Водопровод.
Минск, Центральный
Договорная
Канализация под ключ
Минск, Центральный
45 р.
Бурение на воду
Минск, Заводской
490 р.
Мини-экскаватор, комплекс земляных работ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бурение скважин на воду Смиловичи
Минск, Фрунзенский
500 р.
Наружная канализация под ключ
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду УЗДА, МАРЬИНА ГОРКА
Минск, Центральный
65 р.
Бурение скважин в Беларуси
Минск, Советский
60 р.
Услуги аренды мини экскаватора
Минск, Центральный
150 р.
Канализация,водопровод,септик, обустройство скважи
Минск, Фрунзенский
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду СТАРЫЕ ДОРОГИ, ЛЮБАНЬ
Минск, Центральный
110 р.
Септик из бетонных колец под ключ
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Земляные работы
Минск, Советский
90 р.
Алмазное сверление( Бурение) отверстий
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень