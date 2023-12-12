Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Бани в Московском районе Минска
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Московский
7 р.
Веник для бани
Минск, Московский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Московский
9 100 р.
БАНЯ-КВАДРО 4*2.35, с душем, ''под ключ''
Минск, Московский
6 999 р.
Баня готовая перевозная
Минск, Московский
Договорная
Бани-бочки собственного производства
Минск, Московский
Договорная
БАНЯ-КВАДРО 4*2.35, с душем, ''под ключ''
Минск, Московский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани
Минск, Московский
Договорная
Бани-бочки собственного производства
Минск, Московский
3 р.
Банные веники
Минск, Московский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Московский
15 000 р.
Баня под ключ
Минск, Московский
13 950 р.
Готовая баня под ключ 2,4 х 6 м
Минск, Московский
75 р.
Набор для бани
Минск, Московский
300 р.
Печь для бани ( обогрева помещения)
Минск, Московский
7 190 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
9 190 р.
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
4 190 р.
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский
6 190 р.
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
7 490 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Веники для бани
Минск, Центральный
5 990 р.
Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
6 590 р.
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо
Минск, Центральный
2 900 р.
Бани бочки, квадро
Минск, Центральный
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
975 р.
Банная печь Пегас 16 стекло сетка
Минск, Фрунзенский
9 940 р.
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Бани бочки
Минск, Центральный
5 790 р.
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
9 090 р.
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление
Минск, Центральный
6 890 р.
Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка
Минск, Центральный
3 890 р.
Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.
Минск, Центральный
Договорная
баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)
Минск, Первомайский
370 р.
печь для сауны
Минск, Первомайский
4 950 р.
баня-квадро 2,0м с террасой 50см.
Минск, Партизанский
10 000 р.
Баня
Минск, Центральный
6 300 р.
баня-бочка 3,5м.
Минск, Партизанский
8 980 р.
Баня из бревна оцилиндрованного (сруб)
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Баня готовая из бруса
Минск, Октябрьский
Договорная
Финская мини сауна
Минск, Фрунзенский
1 300 р.
Печка для любых целей
Минск, Октябрьский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Первомайский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
6 100 р.
баня-квадро 3,0м.
Минск, Партизанский
950 р.
Парогенератор для хамама 3 квт
Минск, Первомайский
8 300 р.
Баня-бочка/ Мини баня
Минск, Центральный
6 750 р.
Баня-квадро 3.5м. + 50см козырек
Минск, Партизанский
1 111 р.
Печка для бани с резервуаром для воды на 120 л.
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский