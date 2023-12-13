logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
БаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Московском районе Минска

Туалет уличный новый большой

480 р.

Туалет уличный новый большой

Минск, Московский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веер для бани, размер S (72см×36см)

70 р.

Веер для бани, размер S (72см×36см)

Минск, Московский

рукомойник 15л

30 р.

рукомойник 15л

Минск, Московский

badge-icon
Хозблок ХБ6 3в1 5х3м

7 345 р.

Хозблок ХБ6 3в1 5х3м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ13 3х2м

4 500 р.

Хозблок ХБ13 3х2м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплект мужской для бани

25 р.

Комплект мужской для бани

Минск, Московский

Веник для бани

7 р.

Веник для бани

Минск, Московский

Бытовка

1 430 р.

Бытовка

Минск, Московский

badge-icon
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Туалет

40 р.

Туалет

Минск, Московский

Веники берёзовый банные

4 р.

Веники берёзовый банные

Минск, Московский

badge-icon
Термометр технический

10 р.

Термометр технический

Минск, Московский

Веер для бани, размер М (90см×45см)

80 р.

Веер для бани, размер М (90см×45см)

Минск, Московский

badge-icon
Банный чан на дровах

3 999 р.

Банный чан на дровах

Минск, Московский

Доставка
Купель Трио

2 790 р.

Купель Трио

Минск, Московский

Доставка
Банный Чан на треноге

6 999 р.

Банный Чан на треноге

Минск, Московский

Доставка
Банный чан в террасе

6 000 р.

Банный чан в террасе

Минск, Московский

Доставка
БАНЯ-КВАДРО 4*2.35, с душем, ''под ключ''

9 100 р.

БАНЯ-КВАДРО 4*2.35, с душем, ''под ключ''

Минск, Московский

Банные веники дуб 2023. РАСПРОДАЖА

4.49 р.

Банные веники дуб 2023. РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Банные веники

8 р.

Банные веники

Минск, Московский

Банный чан с подогревом

6 999 р.

Банный чан с подогревом

Минск, Московский

Доставка
Баня готовая перевозная

6 999 р.

Баня готовая перевозная

Минск, Московский

Доставка
Банный Чан с печью

5 990 р.

Банный Чан с печью

Минск, Московский

Доставка
Банный Чан Квадро

6 000 р.

Банный Чан Квадро

Минск, Московский

Доставка
Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ-КВАДРО 4*2.35, с душем, ''под ключ''

Договорная

БАНЯ-КВАДРО 4*2.35, с душем, ''под ключ''

Минск, Московский

Панно из трав для бани

Договорная

Панно из трав для бани

Минск, Московский

badge-icon
Веник банный (канад. дуб, клён, липа, берёза, дуб)

7 р.

Веник банный (канад. дуб, клён, липа, берёза, дуб)

Минск, Московский

Циновка с аира на полок в парилку, размер 600#2000

99.90 р.

Циновка с аира на полок в парилку, размер 600#2000

Минск, Московский

badge-icon
Обменяю сбор трав на камин Мета Бел с плитой

8 р.

Обменяю сбор трав на камин Мета Бел с плитой

Минск, Московский

Шапка для бани новая

8 р.

Шапка для бани новая

Минск, Московский

Бани-бочки и квадро бани

Договорная

Бани-бочки и квадро бани

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Душевая кабинка

450 р.

Душевая кабинка

Минск, Московский

Туалет дачный, деревянный

430 р.

Туалет дачный, деревянный

Минск, Московский

Портативный биотуалет

200 р.

Портативный биотуалет

Минск, Московский

Набор для бани

15 р.

Набор для бани

Минск, Московский

Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Банные веники

3 р.

Банные веники

Минск, Московский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Окно для бани липа/ольха

54 р.

Окно для бани липа/ольха

Минск, Московский

badge-icon
Портативный биотуалет

380 р.

Портативный биотуалет

Минск, Московский

badge-icon
Пиломатериалы отходы и (дрова)

40 р.

Пиломатериалы отходы и (дрова)

Минск, Московский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода