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Товары от Куфар Маркета

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Сад и огородСадовый инвентарь

Новые товары с доставкой в Центральном районе Минска

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Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

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70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

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55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мотыга дерев. ручка 1350мм

9.65 р.

Мотыга дерев. ручка 1350мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитные шторы, мягкие окна

58 р.

Защитные шторы, мягкие окна

Могилев

Доставка по Беларуси
Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)

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37 р.

Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата снеговая ЛЕДО с алюминиевой планкой

18.90 р.

Лопата снеговая ЛЕДО с алюминиевой планкой

Гомель

Доставка по Беларуси
Сумка дорожная для ручки чемоданаTRAVEL Wind Blows, отдел на молнии (наружный карман, ручка для пере

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31 р.
30 р.-3%

Сумка дорожная для ручки чемоданаTRAVEL Wind Blows, отдел на молнии (наружный карман, ручка для пере

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная клейкая лента светящаяся в темноте 5 м / Флуоресцентная лента / Свечение до 10 часов

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29 р.

Декоративная клейкая лента светящаяся в темноте 5 м / Флуоресцентная лента / Свечение до 10 часов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

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35 р.

Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

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28 р.

Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка строительная Skiper 130 Expert

220 р.

Тачка строительная Skiper 130 Expert

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

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42 р.

Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата, для снега

25 р.

Лопата, для снега

Гродно

Доставка по Беларуси
Ручной опрыскиватель PALISAD 64750

Онлайн-заказ

64.34 р.

Ручной опрыскиватель PALISAD 64750

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PALISAD 64738

Онлайн-заказ

27.66 р.

Опрыскиватель PALISAD 64738

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук Классик ОГ-112 (15 л)

Онлайн-заказ

106.43 р.

Опрыскиватель Жук Классик ОГ-112 (15 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопаты, совок FISKARS

Договорная

Лопаты, совок FISKARS

Могилев

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-207 (8 л)

Онлайн-заказ

73.48 р.

Опрыскиватель Жук ОП-207 (8 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОГ-115 (15 л)

Онлайн-заказ

91.40 р.

Опрыскиватель Жук ОГ-115 (15 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плуг ПЛН-10 К (без сцепки) 0201310000-01

Онлайн-заказ

73 р.

Плуг ПЛН-10 К (без сцепки) 0201310000-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (9 л)

Онлайн-заказ

68.10 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (9 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Альтернатива М7478 (дачник)

Онлайн-заказ

43.49 р.

Опрыскиватель Альтернатива М7478 (дачник)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной опрыскиватель Deko DKSP06 065-0938

Онлайн-заказ

44.88 р.

Ручной опрыскиватель Deko DKSP06 065-0938

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель садовый помповый Deko DKSP05 3 л

Онлайн-заказ

14.22 р.

Опрыскиватель садовый помповый Deko DKSP05 3 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручной опрыскиватель Deko DKSP08 065-0940

Онлайн-заказ

40.44 р.

Ручной опрыскиватель Deko DKSP08 065-0940

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Альтернатива М7477

Онлайн-заказ

43.28 р.

Опрыскиватель Альтернатива М7477

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель садовый помповый Deko DKSP07 6 л

Онлайн-заказ

51 р.

Опрыскиватель садовый помповый Deko DKSP07 6 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1500 (S012.101)

Онлайн-заказ

52.91 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1500 (S012.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Mini 500 (S500)

Онлайн-заказ

12.61 р.

Опрыскиватель MAROLEX Mini 500 (S500)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 2000 (S013.101)

Онлайн-заказ

60 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 2000 (S013.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Воздуходувка электрическая CHAMPION EB1000

Договорная

Воздуходувка электрическая CHAMPION EB1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Воздуходувка-пылесос бензиновая DAEWOO DABL 270

Договорная

Воздуходувка-пылесос бензиновая DAEWOO DABL 270

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР-SLA (кн16-12бпсла)

96.94 р.

Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 16/12ВР-SLA (кн16-12бпсла)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный 12-16 литров

150 р.

Опрыскиватель аккумуляторный 12-16 литров

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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