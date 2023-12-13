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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Гродно

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Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

15 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

5 р.

Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пропитка Profiwood защитно-декоративная для древесины (орех, 0.75 л)

Онлайн-заказ

11.53 р.

Пропитка Profiwood защитно-декоративная для древесины (орех, 0.75 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краска VGT Интерьерная влагостойкая ВД-АК-2180 7 кг (белоснежный)

Онлайн-заказ

30.40 р.

Краска VGT Интерьерная влагостойкая ВД-АК-2180 7 кг (белоснежный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краска Памятники архитектуры МА-15 2.5 кг (голубой)

Онлайн-заказ

18.61 р.

Краска Памятники архитектуры МА-15 2.5 кг (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алкидная грунтовка Farbitex ГФ-021 10 кг (серый)

Онлайн-заказ

62.73 р.

Алкидная грунтовка Farbitex ГФ-021 10 кг (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик Profiwood тонирующий 2.6 л (красное дерево)

Онлайн-заказ

41.69 р.

Антисептик Profiwood тонирующий 2.6 л (красное дерево)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

0.53 р.

АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

25 р.

Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эмаль Dekor ПФ-115 глянцевая (белый, 1.8 кг)

Онлайн-заказ

18.33 р.

Эмаль Dekor ПФ-115 глянцевая (белый, 1.8 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик Белмастер Нео 5 л

Онлайн-заказ

17.22 р.

Антисептик Белмастер Нео 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эмаль Farbitex ПФ-115 5 кг (изумрудный)

Онлайн-заказ

51.83 р.

Эмаль Farbitex ПФ-115 5 кг (изумрудный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Акриловая грунтовка Olecolor Акриловая по старой краске 1 кг (О4О55000)

Онлайн-заказ

12.44 р.

Акриловая грунтовка Olecolor Акриловая по старой краске 1 кг (О4О55000)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик Белмастер Антижук 5 л

Онлайн-заказ

17.06 р.

Антисептик Белмастер Антижук 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эмаль Dekor ПФ-115 1.8 кг (ярко-зеленый)

Онлайн-заказ

18 р.

Эмаль Dekor ПФ-115 1.8 кг (ярко-зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грунт-эмаль для металлопрофиля Master Prime RAL 8017 (шоколадно-коричневый, 0.9 кг)

Онлайн-заказ

17.23 р.

Грунт-эмаль для металлопрофиля Master Prime RAL 8017 (шоколадно-коричневый, 0.9 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алкидная грунтовка Olecolor ГФ-021 1 кг (красно-коричневый) (О0655050)

Онлайн-заказ

12.34 р.

Алкидная грунтовка Olecolor ГФ-021 1 кг (красно-коричневый) (О0655050)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Акриловая грунтовка Farbitex Profi Глубокого проникновения 3 кг

Онлайн-заказ

12.90 р.

Акриловая грунтовка Farbitex Profi Глубокого проникновения 3 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краска Farbitex Акриловая для потолков 3 кг (белый)

Онлайн-заказ

12.87 р.

Краска Farbitex Акриловая для потолков 3 кг (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Антисептик Белмастер Био 10 л

Онлайн-заказ

24.60 р.

Антисептик Белмастер Био 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краска Памятники архитектуры МА-15 2.5 кг (бежевый)

Онлайн-заказ

20.59 р.

Краска Памятники архитектуры МА-15 2.5 кг (бежевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эмаль Farbitex ПФ-115 0.8 кг (оранжевый)

Онлайн-заказ

11.07 р.

Эмаль Farbitex ПФ-115 0.8 кг (оранжевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик Pro-Brite Medera 90 Concentrate (1 л)

Онлайн-заказ

38.44 р.

Антисептик Pro-Brite Medera 90 Concentrate (1 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краска Памятники архитектуры МА-15 2.5 кг (вишневый)

Онлайн-заказ

20.27 р.

Краска Памятники архитектуры МА-15 2.5 кг (вишневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антисептик GoldDecor Пиротекс по дереву и камню 10 л

Онлайн-заказ

19.86 р.

Антисептик GoldDecor Пиротекс по дереву и камню 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краска Super Decor Rubber 1 кг (19 слоновая кость)

Онлайн-заказ

21.92 р.

Краска Super Decor Rubber 1 кг (19 слоновая кость)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алкидная грунтовка Farbitex ГФ-021 6 кг (красно-коричневый)

Онлайн-заказ

39.32 р.

Алкидная грунтовка Farbitex ГФ-021 6 кг (красно-коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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