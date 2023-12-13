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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Жидкие обои Bioplast 951

Онлайн-заказ

50.13 р.

Жидкие обои Bioplast 951

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

14.81 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

19.70 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

19.74 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

19.74 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ(ПЕНОПОЛИУРЕТАН)Д20

38.13 р.

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ(ПЕНОПОЛИУРЕТАН)Д20

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Краска ''Solo'' Lanors для потолка глубокоматовая 9 л

Онлайн-заказ

156 р.
78 р.-50%

Краска ''Solo'' Lanors для потолка глубокоматовая 9 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грунт ''Acrilgrund'' Derufa акриловый укрепляющий 5 л

Онлайн-заказ

30 р.
15 р.-50%

Грунт ''Acrilgrund'' Derufa акриловый укрепляющий 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пороги гибкие 40мм 3,0м (рулон) ''Идеал''

9.99 р.

Пороги гибкие 40мм 3,0м (рулон) ''Идеал''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Интерьерные рейки

10.30 р.

Интерьерные рейки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Интерьерные рейки Stella

10.90 р.

Интерьерные рейки Stella

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеновые панели по самым низким ценам

13.15 р.

Стеновые панели по самым низким ценам

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Грунт ''Acrilgrund'' Derufa акриловый укрепляющий 5 л

Онлайн-заказ

30 р.
15 р.-50%

Грунт ''Acrilgrund'' Derufa акриловый укрепляющий 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крепления для штукатурных маяков ''КДМ'' (Разные фасовки).

5.70 р.

Крепления для штукатурных маяков ''КДМ'' (Разные фасовки).

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Крестики для стеклоблоков. Швы: 5 и 10мм.

1.20 р.

Крестики для стеклоблоков. Швы: 5 и 10мм.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 865

13.67 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 865

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Панели ПВХ Dekostar Стандарт

7.50 р.

Панели ПВХ Dekostar Стандарт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 993

51.34 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 993

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Объемные МДФ панели для стен и потолка

31.50 р.

Объемные МДФ панели для стен и потолка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Паркет стеновой лиственный сорт В. ЭКСКЛЮЗИВ

10.48 р.

Паркет стеновой лиственный сорт В. ЭКСКЛЮЗИВ

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8612

13.67 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8612

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стеновые панели 3D

41.50 р.

Стеновые панели 3D

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полок Липа. Сорт А. Отделка парной в бане.

11 р.

Полок Липа. Сорт А. Отделка парной в бане.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полок из липы Сорт Экстра. Отделка парной в бане.

13.50 р.

Полок из липы Сорт Экстра. Отделка парной в бане.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нащельники из липы для отделки парной в бане

6.60 р.

Нащельники из липы для отделки парной в бане

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вагонка ил липы для отделки бани (парилки)

18 р.

Вагонка ил липы для отделки бани (парилки)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штукатурка гипсовая LUX SHT-MOD 30BY

Онлайн-заказ

17.48 р.
15.03 р.-14%

Штукатурка гипсовая LUX SHT-MOD 30BY

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 863

13.67 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 863

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8643

13.67 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8643

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8621

12.84 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8621

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8661

12.84 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 8661

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Интерьерные рейки (стеновые панели) недорого

24 р.

Интерьерные рейки (стеновые панели) недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самоклеящиеся стеновые панели

12.50 р.

Самоклеящиеся стеновые панели

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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