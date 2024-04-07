logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Плитка
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Вид
Бренд
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Плитка Керамогранит Шарм Эво Статуарио 80х80см
vip

56.70 р.

Плитка Керамогранит Шарм Эво Статуарио 80х80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Клинкерная плитка (Польша)

2.12 р.

Клинкерная плитка (Польша)

Гродно

Доставка по Беларуси
Плитка клинкерная под кирпич

2.40 р.

Плитка клинкерная под кирпич

Гродно

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Керамогранит

85.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

26.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

43.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

22.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

65.90 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

26.40 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Термопанель фасадная Brick house палевый - из клинкерной плитки

34.12 р.

Термопанель фасадная Brick house палевый - из клинкерной плитки

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Система выравнивания плитки (СВП)

0.06 р.

Система выравнивания плитки (СВП)

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка Клинкерная Вермонт 29.8х29.8см

16.79 р.

Плитка Клинкерная Вермонт 29.8х29.8см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Сплит 60х60см

22.90 р.

Плитка Керамогранит Сплит 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Ellora ivory 60х60см

45.40 р.

Плитка Керамогранит Ellora ivory 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

45.40 р.

Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Dazzle Mono Negro 60х60см

54.50 р.

Плитка Керамогранит Dazzle Mono Negro 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит 1200х600 Беж полированный

35 р.

Плитка Керамогранит 1200х600 Беж полированный

Могилев

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Intense Tone Blue 17.1x19.8см

15 р.

Плитка Керамическая Intense Tone Blue 17.1x19.8см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Woodskin Mix 17.1x19.8см

15 р.

Плитка Керамическая Woodskin Mix 17.1x19.8см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Bona глянец 20x40см

15 р.

Плитка Керамическая Bona глянец 20x40см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Crystal G-640 PR 60х60см

94.50 р.

Плитка Керамогранит Crystal G-640 PR 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Фасадная плитка Хауберк - Скидки - РАСПРОДАЖА СКЛАДА

Договорная

Фасадная плитка Хауберк - Скидки - РАСПРОДАЖА СКЛАДА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плитка Керамогранит Lugano Gris 80х80см

64.80 р.

Плитка Керамогранит Lugano Gris 80х80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Carnico Grey 80х80см

64.80 р.

Плитка Керамогранит Carnico Grey 80х80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Carara Prestige 80х80см

64.80 р.

Плитка Керамогранит Carara Prestige 80х80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Persian Brown 80х80см

64.80 р.

Плитка Керамогранит Persian Brown 80х80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Venato Calacatta Gold 60х60см

65.69 р.

Плитка Керамогранит Venato Calacatta Gold 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Nirvana Crema 60х60см

44.50 р.

Плитка Керамогранит Nirvana Crema 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Оникс 60х60см

23.40 р.

Плитка Керамогранит Оникс 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Спарк-P3 60х60см

23 р.

Плитка Керамогранит Спарк-P3 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Кварцит 3 60х30см

18.79 р.

Плитка Керамогранит Кварцит 3 60х30см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Eleganto Rosalino 60х60см

50.40 р.

Плитка Керамогранит Eleganto Rosalino 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Black Carnival 80x80см

64.50 р.

Плитка Керамогранит Black Carnival 80x80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Antalya Grey 80x80см

64.50 р.

Плитка Керамогранит Antalya Grey 80x80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Calacatta Natural 80x80см

64.80 р.

Плитка Керамогранит Calacatta Natural 80x80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Керамогранит

29.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
керамическая плитка, керамогранит

29.50 р.

керамическая плитка, керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

39.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

39.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

65.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит LAGO BIANKO LLR(600×600) 2 сорт полуполированная.АКЦИЯ РАСПРОДАЖА

29.90 р.

Керамогранит LAGO BIANKO LLR(600×600) 2 сорт полуполированная.АКЦИЯ РАСПРОДАЖА

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит супер чёрный полированный 1200х600 2 сорт.,3 сорт.

63.50 р.

Керамогранит супер чёрный полированный 1200х600 2 сорт.,3 сорт.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Кварцит 4 60х30см

18.79 р.

Плитка Керамогранит Кварцит 4 60х30см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиЗарядные устройства, аккумуляторыИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки