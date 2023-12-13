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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Дубовы слебы плахи

Договорная

Дубовы слебы плахи

Гомель

Доставка по Беларуси
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

5 р.

Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

0.53 р.

АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

25 р.

Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Вагонка ольха от 15р

15 р.

Вагонка ольха от 15р

Гомель

Доставка по Беларуси
Крышка двухскатная бетонная

2.50 р.

Крышка двухскатная бетонная

Гродно

Доставка по Беларуси
Плинтус ПВХ с кабель-каналом,деревяный,МДФ-распродажа

2.50 р.

Плинтус ПВХ с кабель-каналом,деревяный,МДФ-распродажа

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подложка хвойная -Steico-Польша, полистирол,пробка

6.17 р.

Подложка хвойная -Steico-Польша, полистирол,пробка

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подоконник Витраж Кристалит , куски

10.18 р.

Подоконник Витраж Кристалит , куски

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Профили ПВХ, уголки ПВХ вспененные, цветные

1 р.

Профили ПВХ, уголки ПВХ вспененные, цветные

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Наличники и комплектующие ''Идеал''

1 р.

Наличники и комплектующие ''Идеал''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ FDP500 DECOFIX PRO

14 р.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ FDP500 DECOFIX PRO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
МОКРЫЙ КАМЕНЬ - пропитка для камня и кирпича

19.50 р.

МОКРЫЙ КАМЕНЬ - пропитка для камня и кирпича

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Крышка бетонная двухскатная

2.50 р.

Крышка бетонная двухскатная

Гродно

Доставка по Беларуси
ШПАТЛЕВКА сухая смесь - РАСПРОДАЖА остатков

14.70 р.

ШПАТЛЕВКА сухая смесь - РАСПРОДАЖА остатков

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Софиты ПВХ

15.20 р.

Софиты ПВХ

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Клей Legnodur A240 D3 D4 RECOLL

15 р.

Клей Legnodur A240 D3 D4 RECOLL

Гродно

Доставка по Беларуси
Плинтус липа для отделки парной в бане

7.50 р.

Плинтус липа для отделки парной в бане

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мембрана. Пароизоляция. Ленты, карнизные решетки

80 р.

Мембрана. Пароизоляция. Ленты, карнизные решетки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Асбестовый лист

50 р.

Асбестовый лист

Витебск

Доставка по Беларуси
Решетки радиаторные ПВХ, ЭРА

16.66 р.

Решетки радиаторные ПВХ, ЭРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Облицовочный кирпич от дилера ''BRAER''

0.99 р.

Облицовочный кирпич от дилера ''BRAER''

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Известковый штукатурный раствор

3 р.

Известковый штукатурный раствор

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Экструдированный пенополистирол пеноплекс батэплек

6 р.

Экструдированный пенополистирол пеноплекс батэплек

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полиуретановая лепнина - Молдинги, Карнизы, Плинтуса - напольные и потолочные

15 р.

Полиуретановая лепнина - Молдинги, Карнизы, Плинтуса - напольные и потолочные

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Лента примыкания

85 р.

Лента примыкания

Гомельская, Житковичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кисть плоская Expert 2.5

Онлайн-заказ

7 р.
4.58 р.-35%

Кисть плоская Expert 2.5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штукатурка гипсовая Волма 30кг

15 р.

Штукатурка гипсовая Волма 30кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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