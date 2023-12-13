Товары от Куфар Маркета
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Договорная
Дубовы слебы плахи
Гомель
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
45 р.
Эпоксидная смола в больших фасовках
Минск, Первомайский
5 р.
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком
Минск, Ленинский
0.53 р.
АБС панель декоративная 2 м, выкл-ли, крышки и др
Минск, Первомайский
25 р.
Отлив оконный Цветной Алюм WE, куски до 6000мм
Минск, Первомайский
15 р.
Вагонка ольха от 15р
Гомель
2.50 р.
Крышка двухскатная бетонная
Гродно
2.50 р.
Плинтус ПВХ с кабель-каналом,деревяный,МДФ-распродажа
Минск, Ленинский
6.17 р.
Подложка хвойная -Steico-Польша, полистирол,пробка
Минск, Ленинский
10.18 р.
Подоконник Витраж Кристалит , куски
Минск, Первомайский
1 р.
Профили ПВХ, уголки ПВХ вспененные, цветные
Минск, Первомайский
1 р.
Наличники и комплектующие ''Идеал''
Минск, Первомайский
14 р.
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ FDP500 DECOFIX PRO
Минск, Советский
19.50 р.
МОКРЫЙ КАМЕНЬ - пропитка для камня и кирпича
Минск, Первомайский
2.50 р.
Крышка бетонная двухскатная
Гродно
14.70 р.
ШПАТЛЕВКА сухая смесь - РАСПРОДАЖА остатков
Минск, Московский
15.20 р.
Софиты ПВХ
Витебская, Полоцк
15 р.
Клей Legnodur A240 D3 D4 RECOLL
Гродно
7.50 р.
Плинтус липа для отделки парной в бане
Минск, Центральный
80 р.
Мембрана. Пароизоляция. Ленты, карнизные решетки
Минск, Центральный
50 р.
Асбестовый лист
Витебск
16.66 р.
Решетки радиаторные ПВХ, ЭРА
Минск, Фрунзенский
0.99 р.
Облицовочный кирпич от дилера ''BRAER''
Могилевская, Бобруйск
3 р.
Известковый штукатурный раствор
Минск, Октябрьский
6 р.
Экструдированный пенополистирол пеноплекс батэплек
Минск, Октябрьский
15 р.
Полиуретановая лепнина - Молдинги, Карнизы, Плинтуса - напольные и потолочные
Могилевская, Бобруйск
85 р.
Лента примыкания
Гомельская, Житковичи
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Кисть плоская Expert 2.5
Минск, Центральный
15 р.
Штукатурка гипсовая Волма 30кг
Минск, Октябрьский