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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Новые товары с доставкой в Гомельской области

Все объявления
Лот вещей на девочку 86-116 смЛот вещей на девочку 86-116 см
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11 р.

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Лот вещей на девочку 86-116 см

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокатПлатье+туфли/чешки+украшение прокат
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100 р.

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокат Платье+туфли/чешки+украшение прокат
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100 р.

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Юбка John Lewis 5-6 лет для девочкиЮбка John Lewis 5-6 лет для девочки

Договорная

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Юбка John Lewis 5-6 лет для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Платья для девочек Платья для девочек

15 р.

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Платья для девочек

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Нарядные платья для девочекНарядные платья для девочек

125 р.

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Нарядные платья для девочек

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокатПлатье+туфли/чешки+украшение прокат

60 р.

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Сарафаны h&mСарафаны h&m

8 р.

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Сарафаны h&m

146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Лот вещей на девочку 86-116 смЛот вещей на девочку 86-116 см
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11 р.

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Лот вещей на девочку 86-116 см

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Платье с длинным рукавом для девочек. ТурцияПлатье с длинным рукавом для девочек. Турция

29 р.

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Платье с длинным рукавом для девочек. Турция

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокатПлатье+туфли/чешки+украшение прокат

80 р.

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Новый сарафан ZARAНовый сарафан ZARA

40 р.

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Новый сарафан ZARA

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокатПлатье+туфли/чешки+украшение прокат

80 р.

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Бесподобное платьице ZARA новоеБесподобное платьице ZARA новое

45 р.

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Бесподобное платьице ZARA новое

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Школьное платье, распродажаШкольное платье, распродажа

25 р.

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Школьное платье, распродажа

122 - 128 (7 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Новые шикарные платья. АКЦИЯНовые шикарные платья. АКЦИЯ

55 р.

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Новые шикарные платья. АКЦИЯ

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Стильная юбкаСтильная юбка

50 р.

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Стильная юбка

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Доставка по Беларуси
Крутое платье Крутое платье

45 р.

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Крутое платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Кожаная юбкаКожаная юбка

40 р.

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Кожаная юбка

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Шикарное платье, для вашей принцессы.Шикарное платье, для вашей принцессы.

30 р.

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Шикарное платье, для вашей принцессы.

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Юбки Юбки

25 р.

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Юбки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Платье нарядное рост 110-146Платье нарядное рост 110-146

135 р.

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Платье нарядное рост 110-146

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на выпускной балНарядное платье на выпускной бал

105 р.

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Нарядное платье на выпускной бал

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Платье, ГерманияПлатье, Германия

28 р.

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Платье, Германия

98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье для девочкиНарядное платье для девочки

18 р.

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Нарядное платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядные платья 92-98 для девочки Нарядные платья 92-98 для девочки

Договорная

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Нарядные платья 92-98 для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Школьная форма на последний звонок.Размеры 30-60Школьная форма на последний звонок.Размеры 30-60

50 р.

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Школьная форма на последний звонок.Размеры 30-60

164 - 170, 170 - 176

Доставка по Беларуси
Платья детские длинные на выпускной бал Платья детские длинные на выпускной бал

Договорная

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Платья детские длинные на выпускной бал

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Платье нарядное Платье нарядное

55 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное яркое платьеНарядное яркое платье

85 р.

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Нарядное яркое платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Уютный лот для девочки 110-116 Уютный лот для девочки 110-116

Договорная

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Уютный лот для девочки 110-116

110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Лот для девочки 86-92 (H&M, GJ, Gap)Лот для девочки 86-92 (H&M, GJ, Gap)

Договорная

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Лот для девочки 86-92 (H&M, GJ, Gap)

86 - 92 (2 года)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник)Нарядное платье на праздник (утренник)

45 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник)

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник)Нарядное платье на праздник (утренник)

60 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник)

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное красивое платье на праздник (утренник, фотосессия)Нарядное красивое платье на праздник (утренник, фотосессия)

59 р.

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Нарядное красивое платье на праздник (утренник, фотосессия)

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник)Нарядное платье на праздник (утренник)

79 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник)

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия) Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

69 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

79 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

79 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия) Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

79 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Нарядное платье на праздник (утренник,фотосессия) Нарядное платье на праздник (утренник,фотосессия)

75 р.

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Нарядное платье на праздник (утренник,фотосессия)

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Шикарное нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)Шикарное нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

90 р.

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Шикарное нарядное платье на праздник (утренник, фотосессия)

104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Платье Турция Платье Турция

45 р.

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Платье Турция

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Доставка по Беларуси
Разные расцветки. Новое платье Разные расцветки. Новое платье

65 р.

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Разные расцветки. Новое платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Разные расцветки. Новое платье Разные расцветки. Новое платье

67 р.

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Разные расцветки. Новое платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Платье РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ Платье РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ

50 р.

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Платье РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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