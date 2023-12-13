Услуги из других регионовВсе объявления
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель
6 р.
Натяжные потолки в Могилёв и Могилёвской области.
Могилев
Договорная
Сантехник
Гомель
Договорная
Электрик ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Гомель
Договорная
Мастер на час
Гомель
Договорная
Элeктpик
Могилев
Договорная
Сaнтeхник
Могилев
Договорная
Сантехник
Витебск
Договорная
Электрик ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Витебск
Договорная
Остекление веранд беседок террас
Могилев
50 р.
Ремонт секционных ворот
Минская, Борисов
Договорная
Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)
Могилев
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области
Гомель
5.90 р.
Натяжные потолки в Бобруйске и Могилёвской области
Могилевская, Бобруйск
5.90 р.
Натяжные потолки в Могилеве и Могилевской области
Могилев
Договорная
Обшивка балкона снаружи
Гомель
Договорная
Натяжной потолок со Спот Нишей
Витебск
Договорная
Алмазное сверление
Могилев
120 р.
Установка входной двери
Минск, Центральный
Договорная
Двухуровневые Натяжные потолки
Витебская, Полоцк
35 р.
Мастер на час, мелкая электрика и сантехника
Минск, Центральный
Договорная
Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ
Гомель
Договорная
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ
Гомель
85 р.
Отопление любой сложности под ключ
Минская, Борисов
Договорная
Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи
Минская, Борисов
Договорная
Окна ПВХ
Минская, Борисов
70 р.
Установка межкомнатных дверей
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник
Могилев
Договорная
Ремонт и обслуживание окон ПВХ
Гомель
Договорная
Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора
Могилев
165 р.
Установка душевой кабины, уголка, ограждения
Минск, Центральный
Договорная
Стяжка пола
Могилев
Договорная
Теневой натяжной потолок
Витебская, Полоцк
Договорная
Регулировка и ремонт окон ПВХ
Витебская, Новополоцк
Договорная
Теневой натяжной потолок
Витебск
60 р.
Натяжной потолок с линейными светильниками
Минск, Центральный