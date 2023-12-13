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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки в Могилёв и Могилёвской области.

6 р.

Натяжные потолки в Могилёв и Могилёвской области.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехник

Договорная

Сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Электрик ЧАСТНЫЙ МАСТЕР

Договорная

Электрик ЧАСТНЫЙ МАСТЕР

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Элeктpик

Договорная

Элeктpик

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сaнтeхник

Договорная

Сaнтeхник

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сантехник

Договорная

Сантехник

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Электрик ЧАСТНЫЙ МАСТЕР

Договорная

Электрик ЧАСТНЫЙ МАСТЕР

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Остекление веранд беседок террас

Договорная

Остекление веранд беседок террас

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт секционных ворот

50 р.

Ремонт секционных ворот

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)

Договорная

Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске и Могилёвской области

5.90 р.

Натяжные потолки в Бобруйске и Могилёвской области

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Могилеве и Могилевской области

5.90 р.

Натяжные потолки в Могилеве и Могилевской области

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Обшивка балкона снаружи

Договорная

Обшивка балкона снаружи

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Натяжной потолок со Спот Нишей

Договорная

Натяжной потолок со Спот Нишей

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка входной двери

120 р.

Установка входной двери

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухуровневые Натяжные потолки

Договорная

Двухуровневые Натяжные потолки

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Мастер на час, мелкая электрика и сантехника

35 р.

Мастер на час, мелкая электрика и сантехника

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ

Договорная

Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Договорная

ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Отопление любой сложности под ключ

85 р.

Отопление любой сложности под ключ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Договорная

Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Окна ПВХ

Договорная

Окна ПВХ

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Установка межкомнатных дверей

70 р.

Установка межкомнатных дверей

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт и обслуживание окон ПВХ

Договорная

Ремонт и обслуживание окон ПВХ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора

Договорная

Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка душевой кабины, уголка, ограждения

165 р.

Установка душевой кабины, уголка, ограждения

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Теневой натяжной потолок

Договорная

Теневой натяжной потолок

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Регулировка и ремонт окон ПВХ

Договорная

Регулировка и ремонт окон ПВХ

Витебская, Новополоцк

Услуга с выездом в регионы
Теневой натяжной потолок

Договорная

Теневой натяжной потолок

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжной потолок с линейными светильниками

60 р.

Натяжной потолок с линейными светильниками

Минск, Центральный

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