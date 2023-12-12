logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Березино

Двери ПВХ для домов и дач,низкие цены

Договорная

Двери ПВХ для домов и дач,низкие цены

Минская, Березино

Двери входные металические в Березино

Договорная

Двери входные металические в Березино

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Двери межкомнатные в Березино

Договорная

Двери межкомнатные в Березино

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Доводчик дверной 1 шт

20 р.

Доводчик дверной 1 шт

Минская, Березино

badge-icon
Двери пвх в Березино и Березинском р-не

Договорная

Двери пвх в Березино и Березинском р-не

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Дверь входная

75 р.

Дверь входная

Минская, Березино

badge-icon
Окна ПВХ для дома и дач.

Договорная

Окна ПВХ для дома и дач.

Минская, Березино

Двери и Окна ПВХ.

Договорная

Двери и Окна ПВХ.

Минская, Березино

Окно ПВХ в1500*ш1700 3 створчатое профиль REHAU в Березино

583 р.

Окно ПВХ в1500*ш1700 3 створчатое профиль REHAU в Березино

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Двери в рассрочку в Березино

627 р.

Двери в рассрочку в Березино

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ в1200*ш1100 в Березино

371 р.

Окно ПВХ в1200*ш1100 в Березино

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Межкомнатная дверь Динмар S4 МДФ + массив хвойных пород в Березино

334 р.

Межкомнатная дверь Динмар S4 МДФ + массив хвойных пород в Березино

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Окна пвх в Березино и Березинском р-не

Договорная

Окна пвх в Березино и Березинском р-не

Минская, Березино

Окна ПВХ в рассрочку

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Балконные рамы из алюминия и пвх

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Окно тонированное

Договорная

Окно тонированное

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Окна пвх,двери пвх.Березино и р-н

Договорная

Окна пвх,двери пвх.Березино и р-н

Минская, Березино

Доставка
Окна ПВХ в рассрочку

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Стекло листовое 85 мм на 32 мм

35 р.

Стекло листовое 85 мм на 32 мм

Минская, Березино

Стеклопакеты без рам

30 р.

Стеклопакеты без рам

Минская, Березино

badge-icon
Дверь

Договорная

Дверь

Минская, Березино

badge-icon
Дверь

Договорная

Дверь

Минская, Березино

badge-icon
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Березино

Доставка по Беларуси
Дверь межкомнатная

140 р.

Дверь межкомнатная

Минская, Березино

Дверь балконная 220х70 двойная из массива

Договорная

Дверь балконная 220х70 двойная из массива

Минская, Березино

Двери

200 р.

Двери

Минская, Березино

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки