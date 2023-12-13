logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Шторы, жалюзи, карнизы
Рулонные шторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаШторы, жалюзи, карнизы

Рулонные шторы в Беларуси

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ В Гомеле
vip

75 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ В Гомеле

Гомель

Доставка
Рассрочка
Установка жалюзи, ролл штор , маскитные сетки
vip

60 р.

Установка жалюзи, ролл штор , маскитные сетки

Минск, Центральный

Доставка
Шторы

50 р.

Шторы

Минская, Борисов

badge-icon
badge-icon
Рольшторы

28 р.

Рольшторы

Могилев

Доставка по Беларуси
Рольшторы день-ночь, жалюзи,шторы плиссе

Договорная

Рольшторы день-ночь, жалюзи,шторы плиссе

Минская, Молодечно

Рольштора 2500*1370 торг

25 р.

Рольштора 2500*1370 торг

Минск, Первомайский

badge-icon
Рулонные шторы день ночь

95 р.

Рулонные шторы день ночь

Брестская, Пинск

Установка жалюзи, ролл штор , маскитные сетки

60 р.

Установка жалюзи, ролл штор , маскитные сетки

Минск, Октябрьский

Доставка
Рулонные шторы день/ночь

20 р.

Рулонные шторы день/ночь

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
badge-icon
Рулонные шторы

75 р.

Рулонные шторы

Гродненская, Вороново

Рольшторы 2 шт 78 на 160 бежевый с блесткой

50 р.

Рольшторы 2 шт 78 на 160 бежевый с блесткой

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
рольшторы

Договорная

рольшторы

Минская, Молодечно

руллоная штора

50 р.

руллоная штора

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ролл-шторы 3 шт.

60 р.

Ролл-шторы 3 шт.

Витебск

badge-icon
badge-icon
Рулонные шторы АКЦИЯ

18 р.

Рулонные шторы АКЦИЯ

Могилев

Доставка по Беларуси
Ролшторы

40 р.

Ролшторы

Гродно

Доставка по Беларуси
Рольшторы

150 р.

Рольшторы

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Шторы день-ночь

40 р.

Шторы день-ночь

Гродно

Доставка по Беларуси
Штора рулонная день-ночь

45 р.

Штора рулонная день-ночь

Витебск

badge-icon
badge-icon
Икеа рулонные шторы SANDVEDEL новые

95 р.

Икеа рулонные шторы SANDVEDEL новые

Минск, Московский

badge-icon
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ В Гомеле
vip

75 р.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ В Гомеле

Гомель

Доставка
Рассрочка
Рулонные шторы день-ночь

70 р.

Рулонные шторы день-ночь

Гомель

Доставка
Рулонные жалюзи

55 р.

Рулонные жалюзи

Минская, Минский район

badge-icon
Рольштора Новая цвет крем

50 р.

Рольштора Новая цвет крем

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Рольшторы размер 78см

Договорная

Рольшторы размер 78см

Гомельская, Жлобин

Рольшторы День Ночь Почтой

33 р.

Рольшторы День Ночь Почтой

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Рулонная штора

50 р.

Рулонная штора

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
Рольшторы день-ночь в коробе с направляющими

85 р.

Рольшторы день-ночь в коробе с направляющими

Витебск

Ролшторы

19 р.

Ролшторы

Гомель

Доставка по Беларуси
Рольшторы Почтой

19 р.

Рольшторы Почтой

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рулонная штора АС МАРТ Баланс 78x160 (панг)

35 р.

Рулонная штора АС МАРТ Баланс 78x160 (панг)

Гродненская, Островец

badge-icon
Рольшторы

20 р.

Рольшторы

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
рулонные шторы

25 р.

рулонные шторы

Гродненская, Новогрудок

badge-icon
Рулонные шторы день-ночь

49 р.

Рулонные шторы день-ночь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

80 р.

Покупка. Рулонная бамбуковая штора

Минск, Центральный

badge-icon
Рулонная штора 2шт

20 р.

Рулонная штора 2шт

Брест

badge-icon
Ткань для рольштор

Договорная

Ткань для рольштор

Минск, Заводской

Ткань для рольштор

Договорная

Ткань для рольштор

Минск, Заводской

Ткань для рольштор

Договорная

Ткань для рольштор

Минск, Заводской

Ткань для рольштор

Договорная

Ткань для рольштор

Минск, Заводской

Рулонная штора

30 р.

Рулонная штора

Гродненская, Лида

badge-icon
badge-icon
Рольшторы

30 р.

Рольшторы

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ролонная штора

20 р.

Ролонная штора

Гомель

badge-icon
badge-icon
Роль шторы (4 штуки)

Договорная

Роль шторы (4 штуки)

Минск, Первомайский

badge-icon
Рольштора на узкое окно.

10 р.

Рольштора на узкое окно.

Брестская, Кобрин

Товары с доставкой от магазинов

Рольшторы

28 р.

Рольшторы

Могилев

Доставка по Беларуси
Рулонные шторы АКЦИЯ

18 р.

Рулонные шторы АКЦИЯ

Могилев

Доставка по Беларуси
Ролшторы

40 р.

Ролшторы

Гродно

Доставка по Беларуси
Шторы день-ночь

40 р.

Шторы день-ночь

Гродно

Доставка по Беларуси
Рольшторы День Ночь Почтой

33 р.

Рольшторы День Ночь Почтой

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ролшторы

19 р.

Ролшторы

Гомель

Доставка по Беларуси
Рольшторы Почтой

19 р.

Рольшторы Почтой

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рулонные шторы день-ночь

49 р.

Рулонные шторы день-ночь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели