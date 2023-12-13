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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Рекламное оборудование в Беларуси

Двухсторонняя рекламная световая вывеска

200 р.

Двухсторонняя рекламная световая вывеска

Минская, Другие города

Блок питания для светодиодного оборудования

Договорная

Блок питания для светодиодного оборудования

Минск, Московский

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Вывеска Ozon

Договорная

Вывеска Ozon

Витебская, Орша

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Бегущая строка

800 р.

Бегущая строка

Гомельская, Жлобин

Бегущая строка рекламный экран

Договорная

Бегущая строка рекламный экран

Минск, Центральный

Неоновая вывеска ПОД ЗАКАЗ

Договорная

Неоновая вывеска ПОД ЗАКАЗ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вывеска

Договорная

Вывеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вывеска

5 р.

Вывеска

Гомель

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Миллиметровочная ,,бумага''

20 р.

Миллиметровочная ,,бумага''

Витебск

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Вывеска

Договорная

Вывеска

Могилевская, Бобруйск

Световая вывеска

Договорная

Световая вывеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рекламный штендер

100 р.

Рекламный штендер

Гомель

Декор витрин и входных групп

Договорная

Декор витрин и входных групп

Минск, Советский

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Бегущая строка-Светодиодное табло

290 р.

Бегущая строка-Светодиодное табло

Минск, Центральный

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Комплектующие для пресс волл. Металл.

10 р.

Комплектующие для пресс волл. Металл.

Минск, Московский

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Бегущая строка табло

Договорная

Бегущая строка табло

Минск, Центральный

Манекен голова

20 р.

Манекен голова

Минск, Московский

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Подиум

Договорная

Подиум

Минск, Октябрьский

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Вывеска световая ЦВЕТЫ

400 р.

Вывеска световая ЦВЕТЫ

Минская, Столбцы

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Штендер рекламный

200 р.

Штендер рекламный

Брест

Перфобиндер (переплётчик, брогуровщик) Comix B2920

500 р.

Перфобиндер (переплётчик, брогуровщик) Comix B2920

Минск, Заводской

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манекен

190 р.

манекен

Минск, Советский

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Световые панели лайтикс для рекламы и меню

250 р.

Световые панели лайтикс для рекламы и меню

Минск, Центральный

Световой короб (рекламная вывеска), световая панел

300 р.

Световой короб (рекламная вывеска), световая панел

Минск, Центральный

Принтер для стикеров

60 р.

Принтер для стикеров

Минск, Московский

Световая панель (лайтбокс фреймлайт) для рекламы

250 р.

Световая панель (лайтбокс фреймлайт) для рекламы

Минск, Центральный

Стенд торговый,выставочный

250 р.

Стенд торговый,выставочный

Минск, Заводской

Банер

50 р.

Банер

Гомель

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Штендер рекламный

150 р.

Штендер рекламный

Минск, Первомайский

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Продам ''Чудо-шар'' (рекламную сферу)

3 500 р.

Продам ''Чудо-шар'' (рекламную сферу)

Минск, Партизанский

Неоновая вывеска

205 р.

Неоновая вывеска

Минск, Октябрьский

Бегущая строка (красный цвет)

1 200 р.

Бегущая строка (красный цвет)

Минск, Советский

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Самоклеящаяся прозрачная пленка для ламинирования

5 р.

Самоклеящаяся прозрачная пленка для ламинирования

Минская, Другие города

Оборудование для шелкографической печати

25 600 р.

Оборудование для шелкографической печати

Минск, Первомайский

Фотозона

Договорная

Фотозона

Минск, Фрунзенский

Газетница/держатель А4 на 8 отд.

30 р.

Газетница/держатель А4 на 8 отд.

Могилевская, Бобруйск

Светодиодный экран вывеска

6 800 р.

Светодиодный экран вывеска

Минск, Центральный

Манекены

5 р.

Манекены

Витебск

Ламинатор рулонный

600 р.

Ламинатор рулонный

Минск, Центральный

Световые панели МегаЛайт, лайтбоксы, лайтиксы

300 р.

Световые панели МегаЛайт, лайтбоксы, лайтиксы

Минск, Советский

Подставки для листовок, брошюр, рекламы

30 р.

Подставки для листовок, брошюр, рекламы

Брест

Бегущая строка

Договорная

Бегущая строка

Минск, Центральный

Неоновая вывеска

Договорная

Неоновая вывеска

Минск, Советский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Неоновая вывеска ПОД ЗАКАЗ

Договорная

Неоновая вывеска ПОД ЗАКАЗ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вывеска

Договорная

Вывеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Световая вывеска

Договорная

Световая вывеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Неоновая вывеска

Договорная

Неоновая вывеска

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Неоновая вывеска

Договорная

Неоновая вывеска

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Световой короб.Панель-кронштейн

Договорная

Световой короб.Панель-кронштейн

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Неоновая вывеска

Договорная

Неоновая вывеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Неоновая вывеска для БИЗНЕСА (под заказ)

Договорная

Неоновая вывеска для БИЗНЕСА (под заказ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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