Товары от Куфар Маркета
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Растения в Беларуси
25 р.
Алое с горшком
Минск, Первомайский
10 р.
Кубинская королевская пальма
Минск, Партизанский
5 р.
Махровые бальзамины.
Витебская, Россоны
5 р.
Замиокулькас, традесканция и сциндапсусы.
Витебская, Россоны
3 р.
КАКТУСЫ
Минск, Октябрьский
5 р.
Сансевиерия
Могилев
5 р.
Гиппеаструм
Могилев
50 р.
Цветок Замиокулькас
Минск, Фрунзенский
5 р.
Спатифиллум
Минск, Центральный
2 р.
Сингониум
Могилев
5 р.
Алоэ древовидное
Могилев
5 р.
Хатиора
Гомель
15 р.
Сциндапсус Марбл Квин и Золотистый
Минск, Советский
50 р.
Орхидея.
Минск, Ленинский
5 р.
Циссус
Гомель
8 р.
Суккулент
Брестская, Пинск
Договорная
Суккуленты - 2
Минск, Первомайский
20 р.
МОЛОДОЕ АВАКАДО С ГОРШКОМ
Минская, Столбцы
4 р.
Сциндапсусы......
Гомель
3 р.
Ктенанта.
Могилев
3 р.
Цветущие фиалки
Гродно
85 р.
орхидея
Минск, Первомайский
20 р.
Фикус каучуконосный
Гомель
60 р.
Хамедорея
Витебск
25 р.
САНСЕВИЕРИЯ
Гомельская, Речица
Договорная
Кротон Брызги Шампанского
Минск, Октябрьский
35 р.
Орхидея
Гомель
5 р.
Бегония Черная мамба.
Могилев
5 р.
Фикус
Гродно
7 р.
Традесканция белоцветковая
Брест
12 р.
Фикус
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Перикаллисы комнатные (цинерария гибридная)
Минск, Заводской
20 р.
Сингониум Клубничный лед
Минская, Минский район
15 р.
Орхидея дендробиум Азиат
Минск, Фрунзенский
3.50 р.
Папоротник
Гомельская, Добруш
15 р.
Калатеи лотом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шелест Кисельные Берега пеларгония
Минск, Фрунзенский
17 р.
Калатеи лотом
Минск, Фрунзенский
20 р.
Калатеи лотом
Минск, Фрунзенский
20 р.
Алое, 50см.
Минск, Фрунзенский
15 р.
Филедендрон бурле Макс
Гомель
18 р.
Калатеи лотом
Минск, Фрунзенский
3 р.
Фиалки сортовые(детки)
Гомель