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Все для домаКомнатные растения

Растения в Беларуси

Алое с горшком

25 р.

Алое с горшком

Минск, Первомайский

Кубинская королевская пальма

10 р.

Кубинская королевская пальма

Минск, Партизанский

Махровые бальзамины.

5 р.

Махровые бальзамины.

Витебская, Россоны

Замиокулькас, традесканция и сциндапсусы.

5 р.

Замиокулькас, традесканция и сциндапсусы.

Витебская, Россоны

КАКТУСЫ

3 р.

КАКТУСЫ

Минск, Октябрьский

Сансевиерия

5 р.

Сансевиерия

Могилев

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Гиппеаструм

5 р.

Гиппеаструм

Могилев

Цветок Замиокулькас

50 р.

Цветок Замиокулькас

Минск, Фрунзенский

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Спатифиллум

5 р.

Спатифиллум

Минск, Центральный

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Сингониум

2 р.

Сингониум

Могилев

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Алоэ древовидное

5 р.

Алоэ древовидное

Могилев

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Хатиора

5 р.

Хатиора

Гомель

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Сциндапсус Марбл Квин и Золотистый

15 р.

Сциндапсус Марбл Квин и Золотистый

Минск, Советский

Орхидея.

50 р.

Орхидея.

Минск, Ленинский

Циссус

5 р.

Циссус

Гомель

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Суккулент

8 р.

Суккулент

Брестская, Пинск

Суккуленты - 2

Договорная

Суккуленты - 2

Минск, Первомайский

МОЛОДОЕ АВАКАДО С ГОРШКОМ

20 р.

МОЛОДОЕ АВАКАДО С ГОРШКОМ

Минская, Столбцы

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Сциндапсусы......

4 р.

Сциндапсусы......

Гомель

Ктенанта.

3 р.

Ктенанта.

Могилев

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Цветущие фиалки

3 р.

Цветущие фиалки

Гродно

орхидея

85 р.

орхидея

Минск, Первомайский

Фикус каучуконосный

20 р.

Фикус каучуконосный

Гомель

Хамедорея

60 р.

Хамедорея

Витебск

САНСЕВИЕРИЯ

25 р.

САНСЕВИЕРИЯ

Гомельская, Речица

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Кротон Брызги Шампанского

Договорная

Кротон Брызги Шампанского

Минск, Октябрьский

Орхидея

35 р.

Орхидея

Гомель

Бегония Черная мамба.

5 р.

Бегония Черная мамба.

Могилев

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Фикус

5 р.

Фикус

Гродно

Традесканция белоцветковая

7 р.

Традесканция белоцветковая

Брест

Фикус

12 р.

Фикус

Могилевская, Бобруйск

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Перикаллисы комнатные (цинерария гибридная)

Договорная

Перикаллисы комнатные (цинерария гибридная)

Минск, Заводской

Сингониум Клубничный лед

20 р.

Сингониум Клубничный лед

Минская, Минский район

Орхидея дендробиум Азиат

15 р.

Орхидея дендробиум Азиат

Минск, Фрунзенский

Папоротник

3.50 р.

Папоротник

Гомельская, Добруш

Калатеи лотом

15 р.

Калатеи лотом

Минск, Фрунзенский

Шелест Кисельные Берега пеларгония

Договорная

Шелест Кисельные Берега пеларгония

Минск, Фрунзенский

Калатеи лотом

17 р.

Калатеи лотом

Минск, Фрунзенский

Калатеи лотом

20 р.

Калатеи лотом

Минск, Фрунзенский

Алое, 50см.

20 р.

Алое, 50см.

Минск, Фрунзенский

Филедендрон бурле Макс

15 р.

Филедендрон бурле Макс

Гомель

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Калатеи лотом

18 р.

Калатеи лотом

Минск, Фрунзенский

Фиалки сортовые(детки)

3 р.

Фиалки сортовые(детки)

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Фитолампа для растений

39.99 р.

Фитолампа для растений

Минск, Фрунзенский

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