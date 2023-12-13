Товары от Куфар Маркета
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Распашные шкафы в БеларусиВсе объявления
99 р.
Шкафчик для документов
Минск, Центральный
380 р.
Шкаф ШК 302
Минск, Центральный
180 р.
Шкаф двухдверный
Минск, Центральный
165 р.
Шкафы с подсветкой
Минск, Центральный
360 р.
Шкаф М5
Минск, Ленинский
433 р.
IKEA BRIMNES Икеа БРИМНЕС Шкаф с 3 дверями, белый/Тёмно-коричневый 117x190 см
Витебск
290 р.
Вместительный шкаф ШК 1/6 в наличии
Минск, Центральный
950 р.
Распашной шкаф Леванте-2 White уценка
Минск, Первомайский
870 р.
Шкаф-витрина КАНТРИ (ХЕМНЭС В IKEA), массив сосны, белая морилка, 90x197 см
Минск, Ленинский
250 р.
Шкаф Милана
Гродно
690 р.
Шкаф Лео
Гродно
863 р.
Шкаф 4-х дверный Венеция
Минск, Центральный
250 р.
В наличии шкаф Феникс ШК-2М цвет ясень шимо темный/ясень шимо светлый
Минск, Центральный
275 р.
Шкаф 1Д Ненси (дуб золотой/белый глянец)
Минск, Первомайский
724 р.
Шкаф четырехстворчатый Вега (крафт белый, венге/крафт белый)
Минск, Первомайский
165 р.
Шкаф Смарт (прованс/кантри)
Минск, Первомайский
445 р.
Шкаф двустворчатый с выдвижной штангой Лофт ШК-003 (дуб крафт белый)
Минск, Первомайский
597 р.
Шкаф 3-створчатый Хилтон 2 белый текстурный
Минск, Советский
480 р.
Шкаф Турин распашной с шуфлядами
Минск, Центральный
Договорная
Гардеробные, Рассрочка 5 месяцев, Доставка
Брест
212.80 р.
Шкаф для документов одностворчатый БИ.515
Минская, Дзержинск
291.37 р.
Шкаф для документов БИ.528(18)
Минская, Дзержинск
384 р.
Шкаф-пенал с зеркалом Норд ШК01-600 (дуб сонома)
Минск, Первомайский
456 р.
Шкаф 2-створчатый Мальм 0,8м белый
Минск, Советский
967 р.
Шкаф Стелла 1200 Белый/Белый глянец
Минск, Центральный
1 315 р.
Шкаф Стелла 1600 Белый/Белый глянец
Минск, Советский
650 р.
Шкаф Бостон 1200 Белый
Минск, Советский
825 р.
Шкаф Бостон 1600 Белый
Минск, Советский
466 р.
Шкаф 2-створчатый Хилтон 3 белый текстурный
Минск, Советский
736 р.
Шкаф Стелла 800 Белый/Белый глянец
Минск, Советский
387 р.
Шкаф Бостон 800 Белый
Минск, Советский
456 р.
Шкаф 2-створчатый бельевой Мальм 0,8м белый
Минск, Октябрьский
796 р.
Шкаф комбинированный Евва Престиж
Минск, Центральный
751 р.
Шкаф Квадро - венге-лоредо
Минская, Солигорск
825 р.
Шкаф Бостон 1600 Белый
Минск, Заводской
751 р.
Шкаф 4-створчатый Хилтон 1 белый текстурный
Минск, Советский
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Шкаф Шк 01 2-ств. Хелен Белый шагрень - СтендМебель
Минск, Центральный
2 800 р.
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (4.0)
Брестская, Пинск
700 р.
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.0)
Брестская, Лунинец
700 р.
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.5)
Гродненская, Ошмяны
700 р.
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.5 зеркало)
Брестская, Иваново
3 500 р.
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (4.0, Зеркальные фасады)
Гродненская, Островец
700 р.
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (2.0 открытая секция)
Брестская, Столин
490 р.
Шкаф Берген ШК-1200 (белое дерево)
Минск, Первомайский