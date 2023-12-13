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МебельШкафы

Распашные шкафы в Беларуси

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Шкафчик для документов
vip

99 р.

Шкафчик для документов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф ШК 302

380 р.

Шкаф ШК 302

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф двухдверный

180 р.

Шкаф двухдверный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкафы с подсветкой

165 р.

Шкафы с подсветкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф М5

360 р.

Шкаф М5

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
IKEA BRIMNES Икеа БРИМНЕС Шкаф с 3 дверями, белый/Тёмно-коричневый 117x190 см

433 р.

IKEA BRIMNES Икеа БРИМНЕС Шкаф с 3 дверями, белый/Тёмно-коричневый 117x190 см

Витебск

Доставка по Беларуси
Вместительный шкаф ШК 1/6 в наличии

290 р.

Вместительный шкаф ШК 1/6 в наличии

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Распашной шкаф Леванте-2 White уценка

950 р.

Распашной шкаф Леванте-2 White уценка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Шкаф-витрина КАНТРИ (ХЕМНЭС В IKEA), массив сосны, белая морилка, 90x197 см

870 р.

Шкаф-витрина КАНТРИ (ХЕМНЭС В IKEA), массив сосны, белая морилка, 90x197 см

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Шкаф Милана

250 р.

Шкаф Милана

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф Лео

690 р.

Шкаф Лео

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф 4-х дверный Венеция

863 р.

Шкаф 4-х дверный Венеция

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
В наличии шкаф Феникс ШК-2М цвет ясень шимо темный/ясень шимо светлый

250 р.

В наличии шкаф Феникс ШК-2М цвет ясень шимо темный/ясень шимо светлый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф 1Д Ненси (дуб золотой/белый глянец)

275 р.

Шкаф 1Д Ненси (дуб золотой/белый глянец)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф четырехстворчатый Вега (крафт белый, венге/крафт белый)

724 р.

Шкаф четырехстворчатый Вега (крафт белый, венге/крафт белый)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф Смарт (прованс/кантри)

165 р.

Шкаф Смарт (прованс/кантри)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф двустворчатый с выдвижной штангой Лофт ШК-003 (дуб крафт белый)

445 р.

Шкаф двустворчатый с выдвижной штангой Лофт ШК-003 (дуб крафт белый)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф 3-створчатый Хилтон 2 белый текстурный

597 р.

Шкаф 3-створчатый Хилтон 2 белый текстурный

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф Турин распашной с шуфлядами

480 р.

Шкаф Турин распашной с шуфлядами

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гардеробные, Рассрочка 5 месяцев, Доставка

Договорная

Гардеробные, Рассрочка 5 месяцев, Доставка

Брест

Доставка по Беларуси
Шкаф для документов одностворчатый БИ.515

212.80 р.

Шкаф для документов одностворчатый БИ.515

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Шкаф для документов БИ.528(18)

291.37 р.

Шкаф для документов БИ.528(18)

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Шкаф-пенал с зеркалом Норд ШК01-600 (дуб сонома)

384 р.

Шкаф-пенал с зеркалом Норд ШК01-600 (дуб сонома)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф 2-створчатый Мальм 0,8м белый

456 р.

Шкаф 2-створчатый Мальм 0,8м белый

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф Стелла 1200 Белый/Белый глянец

967 р.

Шкаф Стелла 1200 Белый/Белый глянец

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф Стелла 1600 Белый/Белый глянец

1 315 р.

Шкаф Стелла 1600 Белый/Белый глянец

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф Бостон 1200 Белый

650 р.

Шкаф Бостон 1200 Белый

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф Бостон 1600 Белый

825 р.

Шкаф Бостон 1600 Белый

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф 2-створчатый Хилтон 3 белый текстурный

466 р.

Шкаф 2-створчатый Хилтон 3 белый текстурный

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф Стелла 800 Белый/Белый глянец

736 р.

Шкаф Стелла 800 Белый/Белый глянец

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф Бостон 800 Белый

387 р.

Шкаф Бостон 800 Белый

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф 2-створчатый бельевой Мальм 0,8м белый

456 р.

Шкаф 2-створчатый бельевой Мальм 0,8м белый

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Шкаф комбинированный Евва Престиж

796 р.

Шкаф комбинированный Евва Престиж

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф Квадро - венге-лоредо

751 р.

Шкаф Квадро - венге-лоредо

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Шкаф Бостон 1600 Белый

825 р.

Шкаф Бостон 1600 Белый

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Шкаф 4-створчатый Хилтон 1 белый текстурный

751 р.

Шкаф 4-створчатый Хилтон 1 белый текстурный

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шкаф Шк 01 2-ств. Хелен Белый шагрень - СтендМебель

Онлайн-заказ

370 р.
338 р.-9%

Шкаф Шк 01 2-ств. Хелен Белый шагрень - СтендМебель

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (4.0)

2 800 р.

Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (4.0)

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.0)

700 р.

Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.0)

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.5)

700 р.

Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.5)

Гродненская, Ошмяны

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.5 зеркало)

700 р.

Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (1.5 зеркало)

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (4.0, Зеркальные фасады)

3 500 р.

Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (4.0, Зеркальные фасады)

Гродненская, Островец

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (2.0 открытая секция)

700 р.

Модульная гардеробная система VSL Этна Софт Грей (2.0 открытая секция)

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шкаф Берген ШК-1200 (белое дерево)

490 р.

Шкаф Берген ШК-1200 (белое дерево)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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