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Ремонт и стройкаСтроительное оборудование

Пылесосы промышленные, очистители в Беларуси

Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)

190 р.

Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)

85 р.

Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)

Минск, Московский

Доставка
Строительный пылесос с виброочисткой фильтра

595 р.

Строительный пылесос с виброочисткой фильтра

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Циклон для пылесоса

100 р.

Циклон для пылесоса

Брест

промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон

1 049 р.

промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мойка KARCHER K5 ,лучшие цены

840 р.

Мойка KARCHER K5 ,лучшие цены

Минск, Партизанский

Промышленный пылесос P.I.T. PVC 20-C

350 р.

Промышленный пылесос P.I.T. PVC 20-C

Гродно

Доставка
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Договорная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПЫЛЕСОС Bosch Universal Vac 15

450 р.

ПЫЛЕСОС Bosch Universal Vac 15

Гродненская, Слоним

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Тележка для пылесоса и циклона

210 р.

Тележка для пылесоса и циклона

Минск, Московский

Фильтр для пылесоса Керхер WD2, WD3 KHRM-WD2000

30 р.

Фильтр для пылесоса Керхер WD2, WD3 KHRM-WD2000

Гомель

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Промышленный пылесос Bosch Professional GAS 12-25

800 р.

Промышленный пылесос Bosch Professional GAS 12-25

Гродненская, Новогрудок

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Кёрхер HD 10/23-4S

4 300 р.

Кёрхер HD 10/23-4S

Минск, Фрунзенский

Пылеотвод к пылесосу промышленному

40 р.

Пылеотвод к пылесосу промышленному

Брестская, Ляховичи

АКЦИЯ Очиститель высокого давления DGM Water 140

245 р.

АКЦИЯ Очиститель высокого давления DGM Water 140

Гомель

Доставка
Рассрочка
Циклон для пылесоса Karcher WD серии

189 р.

Циклон для пылесоса Karcher WD серии

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Промышленный фен DWT HLP20-600 K

Онлайн-заказ

143.40 р.

Промышленный фен DWT HLP20-600 K

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос аккумуляторный

Договорная

Пылесос аккумуляторный

Гомельская, Другие города

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Мойка высокого давления (Италия)

2 950 р.

Мойка высокого давления (Италия)

Минск, Фрунзенский

Пылесос WORTEX VC 2014 WS 20 литров

255.69 р.

Пылесос WORTEX VC 2014 WS 20 литров

Гродно

Доставка
Пистолет и шланг варио мойка Керхер k2-4 серии.

130 р.

Пистолет и шланг варио мойка Керхер k2-4 серии.

Минск, Московский

Karcher K5 Basic

820 р.

Karcher K5 Basic

Минск, Партизанский

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Аренда мойки высокого давления. Доставка

40 р.

Аренда мойки высокого давления. Доставка

Минск, Московский

Аренда, прокат строительного пылесоса с доставкой

25 р.

Аренда, прокат строительного пылесоса с доставкой

Брест

Пылесос строительный Wortex VC 2015-1 WS

220 р.

Пылесос строительный Wortex VC 2015-1 WS

Могилевская, Бобруйск

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Пылесос строительный

200 р.

Пылесос строительный

Могилевская, Чериков

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мойка LAVOR

70 р.

мойка LAVOR

Минск, Фрунзенский

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MAKITA VC 2512L пылесос строительный Прокат

27 р.

MAKITA VC 2512L пылесос строительный Прокат

Брест

Доставка
Пылесос для химчистки в аренду

27 р.

Пылесос для химчистки в аренду

Гомельская, Жлобин

Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18v-10 L

450 р.

Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18v-10 L

Минск, Первомайский

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Мойка высокого давления

80 р.

Мойка высокого давления

Брест

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Мойка высокого давления.

50 р.

Мойка высокого давления.

Брестская, Барановичи

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Пистолет пневматический ''Tornado'' для химчистки

444.26 р.

Пистолет пневматический ''Tornado'' для химчистки

Гомельская, Рогачев

Пылесос Bosch GAS 18V-10 L аккумуляторный

530 р.

Пылесос Bosch GAS 18V-10 L аккумуляторный

Брестская, Барановичи

Прокат, аренда строительного пылесоса

25 р.

Прокат, аренда строительного пылесоса

Брест

Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO (а.87-011112)

269 р.

Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO (а.87-011112)

Минск, Фрунзенский

Мойка высокого давления

700 р.

Мойка высокого давления

Могилевская, Бобруйск

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30 бар.мойка аккумуляторная

130 р.

30 бар.мойка аккумуляторная

Гомельская, Мозырь

Крепление для Керхер Karcher

15 р.

Крепление для Керхер Karcher

Гродно

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Фильтр новый для пылесоса борт 1220 pro, Декстер

70 р.

Фильтр новый для пылесоса борт 1220 pro, Декстер

Минск, Ленинский

Пенная насадка,, Bosch,,

10 р.

Пенная насадка,, Bosch,,

Минская, Борисов

Аккумуляторная мойка высокого давления

120 р.

Аккумуляторная мойка высокого давления

Витебская, Орша

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Шланг и пистолет с насадкой Portotecnica Италия

149 р.

Шланг и пистолет с насадкой Portotecnica Италия

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон

1 049 р.

промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Договорная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Циклон для пылесоса Karcher WD серии

189 р.

Циклон для пылесоса Karcher WD серии

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Промышленный фен DWT HLP20-600 K

Онлайн-заказ

143.40 р.

Промышленный фен DWT HLP20-600 K

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 3500SW (3,2кВт, 220В, 150 бар, 900 л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВК

2 720 р.

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 3500SW (3,2кВт, 220В, 150 бар, 900 л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВК

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 7500SW-3 (380В, 200бар, 1400л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

4 570 р.

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 7500SW-3 (380В, 200бар, 1400л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 4000S-3 (4,2кВт, 380В, 200бар, 960л/ч, ЛАТУНЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРА

3 780 р.

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 4000S-3 (4,2кВт, 380В, 200бар, 960л/ч, ЛАТУНЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пылесос строительный DAEWOO DAVC 2516S (1600Вт, 25л), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

529 р.

Пылесос строительный DAEWOO DAVC 2516S (1600Вт, 25л), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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