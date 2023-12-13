Товары от Куфар Маркета
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Пылесосы промышленные, очистители в Беларуси
190 р.
Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)
Минск, Московский
85 р.
Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)
Минск, Московский
595 р.
Строительный пылесос с виброочисткой фильтра
Минск, Московский
100 р.
Циклон для пылесоса
Брест
1 049 р.
промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон
Минск, Центральный
840 р.
Мойка KARCHER K5 ,лучшие цены
Минск, Партизанский
350 р.
Промышленный пылесос P.I.T. PVC 20-C
Гродно
Договорная
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ
Минск, Фрунзенский
450 р.
ПЫЛЕСОС Bosch Universal Vac 15
Гродненская, Слоним
210 р.
Тележка для пылесоса и циклона
Минск, Московский
30 р.
Фильтр для пылесоса Керхер WD2, WD3 KHRM-WD2000
Гомель
800 р.
Промышленный пылесос Bosch Professional GAS 12-25
Гродненская, Новогрудок
4 300 р.
Кёрхер HD 10/23-4S
Минск, Фрунзенский
40 р.
Пылеотвод к пылесосу промышленному
Брестская, Ляховичи
245 р.
АКЦИЯ Очиститель высокого давления DGM Water 140
Гомель
189 р.
Циклон для пылесоса Karcher WD серии
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
143.40 р.
Промышленный фен DWT HLP20-600 K
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Пылесос аккумуляторный
Гомельская, Другие города
2 950 р.
Мойка высокого давления (Италия)
Минск, Фрунзенский
255.69 р.
Пылесос WORTEX VC 2014 WS 20 литров
Гродно
130 р.
Пистолет и шланг варио мойка Керхер k2-4 серии.
Минск, Московский
820 р.
Karcher K5 Basic
Минск, Партизанский
40 р.
Аренда мойки высокого давления. Доставка
Минск, Московский
25 р.
Аренда, прокат строительного пылесоса с доставкой
Брест
220 р.
Пылесос строительный Wortex VC 2015-1 WS
Могилевская, Бобруйск
200 р.
Пылесос строительный
Могилевская, Чериков
70 р.
мойка LAVOR
Минск, Фрунзенский
27 р.
MAKITA VC 2512L пылесос строительный Прокат
Брест
27 р.
Пылесос для химчистки в аренду
Гомельская, Жлобин
450 р.
Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18v-10 L
Минск, Первомайский
80 р.
Мойка высокого давления
Брест
50 р.
Мойка высокого давления.
Брестская, Барановичи
444.26 р.
Пистолет пневматический ''Tornado'' для химчистки
Гомельская, Рогачев
530 р.
Пылесос Bosch GAS 18V-10 L аккумуляторный
Брестская, Барановичи
25 р.
Прокат, аренда строительного пылесоса
Брест
269 р.
Мойка высокого давления DEKO DKCW170 PRO (а.87-011112)
Минск, Фрунзенский
700 р.
Мойка высокого давления
Могилевская, Бобруйск
130 р.
30 бар.мойка аккумуляторная
Гомельская, Мозырь
15 р.
Крепление для Керхер Karcher
Гродно
70 р.
Фильтр новый для пылесоса борт 1220 pro, Декстер
Минск, Ленинский
10 р.
Пенная насадка,, Bosch,,
Минская, Борисов
120 р.
Аккумуляторная мойка высокого давления
Витебская, Орша
149 р.
Шланг и пистолет с насадкой Portotecnica Италия
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
1 049 р.
промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон
Минск, Центральный
Договорная
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ
Минск, Фрунзенский
189 р.
Циклон для пылесоса Karcher WD серии
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
143.40 р.
Промышленный фен DWT HLP20-600 K
Могилевская, Бобруйск
2 720 р.
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 3500SW (3,2кВт, 220В, 150 бар, 900 л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВК
Минск, Фрунзенский
4 570 р.
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 7500SW-3 (380В, 200бар, 1400л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
3 780 р.
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 4000S-3 (4,2кВт, 380В, 200бар, 960л/ч, ЛАТУНЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРА
Минск, Фрунзенский
529 р.
Пылесос строительный DAEWOO DAVC 2516S (1600Вт, 25л), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский