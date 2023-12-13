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Бытовая техникаТехника для уборки

Пылесосы в Беларуси

Пылесос Deerma DEM-TJ200
vip

300 р.

Пылесос Deerma DEM-TJ200

Гродно

Доставка
Подметальная машина Stiga SWP 355

Онлайн-заказ

998.40 р.

Подметальная машина Stiga SWP 355

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос вертикальный Deerma /Xiaomi

84 р.

Пылесос вертикальный Deerma /Xiaomi

Минск, Московский

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35 р.

Пылесос

Минск, Заводской

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Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Онлайн-заказ

323.70 р.

Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесосы Dreame H12 Pro wet and dry Vacuum Cleaner (международная версия)

Онлайн-заказ

1 653.98 р.

Пылесосы Dreame H12 Pro wet and dry Vacuum Cleaner (международная версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Philips FC9351/01

Онлайн-заказ

444.87 р.

Пылесосы Philips FC9351/01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BCH3K210

Онлайн-заказ

739 р.

Пылесосы Bosch BCH3K210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BBH32551

Онлайн-заказ

799 р.

Пылесосы Bosch BBH32551

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BCH3P210

Онлайн-заказ

739 р.

Пылесосы Bosch BCH3P210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Makita VC008GZ

Онлайн-заказ

1 208.47 р.

Пылесосы Makita VC008GZ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Greenworks GD24SVK4 (с АКБ и ЗУ)

Онлайн-заказ

925 р.

Пылесосы Greenworks GD24SVK4 (с АКБ и ЗУ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Tefal TW4881EA

Онлайн-заказ

578.03 р.

Пылесосы Tefal TW4881EA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы SATE Q-100

Онлайн-заказ

635.32 р.

Пылесосы SATE Q-100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
пылесос

50 р.

пылесос

Брест

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НЕРА-фильтр Filtero FTH 39 SAM

Онлайн-заказ

34.13 р.

НЕРА-фильтр Filtero FTH 39 SAM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многоразовый мешок Filtero LGE 01 ECOLine (10 шт)

Онлайн-заказ

36.02 р.

Многоразовый мешок Filtero LGE 01 ECOLine (10 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра

Онлайн-заказ

54 р.

Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект одноразовых мешков Filtero CLN 10 (5) Pro

Онлайн-заказ

56.92 р.

Комплект одноразовых мешков Filtero CLN 10 (5) Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор фильтров Filtero VAX 01 Kit Экстра

Онлайн-заказ

36 р.

Набор фильтров Filtero VAX 01 Kit Экстра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вертикальный пылесос BQ VC1402C (серый/синий)

Онлайн-заказ

374.30 р.

Вертикальный пылесос BQ VC1402C (серый/синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Holt Ht-Vc-008

190 р.

Пылесос Holt Ht-Vc-008

Минск, Первомайский

Пылесос Holt Ht-Vc-010

210 р.

Пылесос Holt Ht-Vc-010

Минск, Первомайский

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Пылесос

350 р.

Пылесос

Гомель

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Пылесосы Thomas Vestfalia XT 788561

Онлайн-заказ

1 399 р.

Пылесосы Thomas Vestfalia XT 788561

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Tefal Air Force Serenity TY9152WO

Онлайн-заказ

618 р.

Пылесосы Tefal Air Force Serenity TY9152WO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bort BSS-1015 98297041

Онлайн-заказ

291 р.

Пылесосы Bort BSS-1015 98297041

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Thomas Allergy & Family 788585

Онлайн-заказ

1 499 р.

Пылесосы Thomas Allergy & Family 788585

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Karcher WV 2 Premium 1.633-216.0

Онлайн-заказ

288 р.

Пылесосы Karcher WV 2 Premium 1.633-216.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Miele Boost CX1 PowerLine SNRF0

1 270 р.

Пылесос Miele Boost CX1 PowerLine SNRF0

Брест

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Вертикальный пылесос

60 р.

Вертикальный пылесос

Могилевская, Бобруйск

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Пылесосы Lydsto V11H YM-V11H-W03 (белый)

Онлайн-заказ

498 р.

Пылесосы Lydsto V11H YM-V11H-W03 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Wortex VC 2015-1 WS

Онлайн-заказ

274.87 р.

Пылесосы Wortex VC 2015-1 WS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
1400,НОВЫЙ, ДОСТВКА Европочтой, АКЦИЯ

185 р.

1400,НОВЫЙ, ДОСТВКА Европочтой, АКЦИЯ

Витебск

Доставка
Рассрочка
Беспроводной пылесос 2в1 GORENIE

190 р.

Беспроводной пылесос 2в1 GORENIE

Минск, Фрунзенский

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Вертикальный, НОВЫЙ, Витебск, ЕВРОПОЧТА, АКЦИЯ

145 р.

Вертикальный, НОВЫЙ, Витебск, ЕВРОПОЧТА, АКЦИЯ

Витебск

Доставка
Рассрочка
Пылесос Dyson v11s / лучшая реплика /

900 р.

Пылесос Dyson v11s / лучшая реплика /

Минск, Центральный

Доставка
Пылесос PROLISS PRO-3528 серый/красный

300 р.

Пылесос PROLISS PRO-3528 серый/красный

Минск, Центральный

Портативный пылесос Kitfort KT-529

Онлайн-заказ

103.40 р.

Портативный пылесос Kitfort KT-529

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Karcher VC 2 1.198-105.0

Онлайн-заказ

460.30 р.

Пылесосы Karcher VC 2 1.198-105.0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Daewoo Power DAVC 2514S

Онлайн-заказ

449.04 р.

Пылесосы Daewoo Power DAVC 2514S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесос Galaxy Line GL6254

65 р.

Пылесос Galaxy Line GL6254

Минск, Московский

Пылесос Samsung

85 р.

Пылесос Samsung

Гродненская, Волковыск

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Пылесосы Daewoo DAVC 2516S

Онлайн-заказ

561.36 р.

Пылесосы Daewoo DAVC 2516S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Подметальная машина Stiga SWP 355

Онлайн-заказ

998.40 р.

Подметальная машина Stiga SWP 355

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Онлайн-заказ

323.70 р.

Пылесос Einhell TC-VC 18/15 Li - Solo (без АКБ и З/У)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пылесосы Dreame H12 Pro wet and dry Vacuum Cleaner (международная версия)

Онлайн-заказ

1 653.98 р.

Пылесосы Dreame H12 Pro wet and dry Vacuum Cleaner (международная версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Philips FC9351/01

Онлайн-заказ

444.87 р.

Пылесосы Philips FC9351/01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BCH3K210

Онлайн-заказ

739 р.

Пылесосы Bosch BCH3K210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BBH32551

Онлайн-заказ

799 р.

Пылесосы Bosch BBH32551

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Bosch BCH3P210

Онлайн-заказ

739 р.

Пылесосы Bosch BCH3P210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылесосы Makita VC008GZ

Онлайн-заказ

1 208.47 р.

Пылесосы Makita VC008GZ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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