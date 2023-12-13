Производство в Беларуси
125 000 р.
Продажа действующей производственной линии
Минская, Дзержинск
95 199 р.
Пилорамный бизнес
Гомельская, Жлобин
180 000 р.
Бизнес
Гомель
66 000 р.
Продается производство папок канцелярских
Минск, Советский
1 900 000 р.
Продается производственная база в Осиповичах
Минская, Другие города
18 000 р.
Готовый бизнес цветов из мыла
Минск, Советский
1 650 000 р.
Продается сельхозпредприятие с участком 431 Га
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Бак варочник-заторник для пивоварения из нержавейк
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дистиллятор паровой для перегонки густого сырья
Минск, Фрунзенский
198 000 р.
Готовый бизнес
Брест
640 000 р.
Бизнес в сфере металлообработки
Минск, Советский
20 800 р.
Пристаночная механизация с торцевым дисковым узлом
Минск, Центральный
Договорная
Аренда швейного производства
Брест
Договорная
Продаю долю в мебельном бизнесе
Гродно
Договорная
Швейный цех (действующий)
Гродно
1 100 р.
Станок для спайки пластика
Брестская, Пинск
58 000 р.
Производство из дерева, пластика с чпу
Минск, Первомайский
793.33 р.
Стеллажи готовые
Гродненская, Мосты
Договорная
ЛПХ
Брестская, Ляховичи
46 700 р.
Действующее швейное производство
Гомельская, Другие города
Договорная
Станки для водосточной системы
Гомельская, Мозырь
25 000 р.
Плазменная резка ЧПУ
Гомельская, Мозырь
12 000 р.
Продам готовый бизнес
Брест
159 999 р.
Готовый бизнес: декоративные мебельные ящики
Гродно
660 000 р.
Готовый бизнес и оборудование
Гродно
35 000 р.
Запустим вам лабораторию ''под ключ''
Минск, Центральный
4 800 р.
Производство тротуарной плитки, бордюров и т.п
Витебск
350 000 р.
Камнеобрабатывающее прроизводство
Минская, Жодино
Договорная
Поиск инвестиций.
Минская, Минский район
4 500 р.
Производство декоративного камня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу производителей
Брест
3 490 630.01 р.
Гoтoвый бизнec:ceльcкoe xoзяйcтвo, pacтeниeвoдcтво
Минская, Минский район
Договорная
Линия по производству домов из ОЦБ RoundTec-320
Минская, Смолевичи
96 700 р.
Бизнес на производстве свечей с интернет-магазином
Могилев
3 393 000 р.
Производственная линия (ис. кожа)
Брестская, Пинск
7 000 р.
Кромкообрезной многопил
Минская, Борисов
350 000 р.
Продается доля в рентабельном бизнесе
Минск, Заводской
3 800 р.
Станок токарный
Витебская, Толочин
Договорная
Производство Металочерепицы, Профнастила, Сайдинга
Брестская, Иваново
350 000 р.
Кондитерское производство
Брест
Договорная
Деревообработка. База участок оборудование
Могилевская, Бобруйск
Договорная
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА
Гродненская, Волковыск
10 р.
Д16т
Минск, Первомайский