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Готовый бизнес и оборудованиеГотовый бизнес

Производство в Беларуси

Продажа действующей производственной линии

125 000 р.

Продажа действующей производственной линии

Минская, Дзержинск

Пилорамный бизнес

95 199 р.

Пилорамный бизнес

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Бизнес

180 000 р.

Бизнес

Гомель

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Продается производство папок канцелярских

66 000 р.

Продается производство папок канцелярских

Минск, Советский

Продается производственная база в Осиповичах

1 900 000 р.

Продается производственная база в Осиповичах

Минская, Другие города

Готовый бизнес цветов из мыла

18 000 р.

Готовый бизнес цветов из мыла

Минск, Советский

Продается сельхозпредприятие с участком 431 Га

1 650 000 р.

Продается сельхозпредприятие с участком 431 Га

Могилевская, Бобруйск

Бак варочник-заторник для пивоварения из нержавейк

Договорная

Бак варочник-заторник для пивоварения из нержавейк

Минск, Фрунзенский

Дистиллятор паровой для перегонки густого сырья

Договорная

Дистиллятор паровой для перегонки густого сырья

Минск, Фрунзенский

198 000 р.

Готовый бизнес

Брест

640 000 р.

Бизнес в сфере металлообработки

Минск, Советский

Пристаночная механизация с торцевым дисковым узлом

20 800 р.

Пристаночная механизация с торцевым дисковым узлом

Минск, Центральный

Договорная

Аренда швейного производства

Брест

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Продаю долю в мебельном бизнесе

Договорная

Продаю долю в мебельном бизнесе

Гродно

Швейный цех (действующий)

Договорная

Швейный цех (действующий)

Гродно

Станок для спайки пластика

1 100 р.

Станок для спайки пластика

Брестская, Пинск

Производство из дерева, пластика с чпу

58 000 р.

Производство из дерева, пластика с чпу

Минск, Первомайский

Стеллажи готовые

793.33 р.

Стеллажи готовые

Гродненская, Мосты

ЛПХ

Договорная

ЛПХ

Брестская, Ляховичи

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Действующее швейное производство

46 700 р.

Действующее швейное производство

Гомельская, Другие города

Станки для водосточной системы

Договорная

Станки для водосточной системы

Гомельская, Мозырь

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Плазменная резка ЧПУ

25 000 р.

Плазменная резка ЧПУ

Гомельская, Мозырь

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Продам готовый бизнес

12 000 р.

Продам готовый бизнес

Брест

Доставка по Беларуси
Готовый бизнес: декоративные мебельные ящики

159 999 р.

Готовый бизнес: декоративные мебельные ящики

Гродно

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Готовый бизнес и оборудование

660 000 р.

Готовый бизнес и оборудование

Гродно

Запустим вам лабораторию ''под ключ''

35 000 р.

Запустим вам лабораторию ''под ключ''

Минск, Центральный

4 800 р.

Производство тротуарной плитки, бордюров и т.п

Витебск

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Камнеобрабатывающее прроизводство

350 000 р.

Камнеобрабатывающее прроизводство

Минская, Жодино

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Договорная

Поиск инвестиций.

Минская, Минский район

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Производство декоративного камня

4 500 р.

Производство декоративного камня

Минск, Фрунзенский

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Ищу производителей

Договорная

Ищу производителей

Брест

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Гoтoвый бизнec:ceльcкoe xoзяйcтвo, pacтeниeвoдcтво

3 490 630.01 р.

Гoтoвый бизнec:ceльcкoe xoзяйcтвo, pacтeниeвoдcтво

Минская, Минский район

Линия по производству домов из ОЦБ RoundTec-320

Договорная

Линия по производству домов из ОЦБ RoundTec-320

Минская, Смолевичи

Бизнес на производстве свечей с интернет-магазином

96 700 р.

Бизнес на производстве свечей с интернет-магазином

Могилев

Производственная линия (ис. кожа)

3 393 000 р.

Производственная линия (ис. кожа)

Брестская, Пинск

Кромкообрезной многопил

7 000 р.

Кромкообрезной многопил

Минская, Борисов

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350 000 р.

Продается доля в рентабельном бизнесе

Минск, Заводской

Станок токарный

3 800 р.

Станок токарный

Витебская, Толочин

Производство Металочерепицы, Профнастила, Сайдинга

Договорная

Производство Металочерепицы, Профнастила, Сайдинга

Брестская, Иваново

Кондитерское производство

350 000 р.

Кондитерское производство

Брест

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Деревообработка. База участок оборудование

Договорная

Деревообработка. База участок оборудование

Могилевская, Бобруйск

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

Договорная

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА

Гродненская, Волковыск

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Д16т

10 р.

Д16т

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Пилорамный бизнес

95 199 р.

Пилорамный бизнес

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Продам готовый бизнес

12 000 р.

Продам готовый бизнес

Брест

Доставка по Беларуси
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