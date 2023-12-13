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1 500 р.
Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки
Минск, Первомайский
3 800 р.
Станок заточной Studer
Брестская, Барановичи
Договорная
Трубонарезной станок с ЧПУ
Витебск
Договорная
Ленточнопильный станок
Витебск
Договорная
Свёрла ружейные
Витебск
Договорная
Аппараты лазерной сварки, очистки
Витебск
18 500 р.
Станок токарный с ЧПУ 16Б16
Брестская, Барановичи
520 р.
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)
Минская, Узда
11 741.21 р.
Элеватор Samon L6.5 m
Могилев
Договорная
Пробивной кластерный инструмент WILSON TOOL
Минск, Центральный
42 720 р.
Листогиб «AMADA RG103»
Минская, Минский район
16 740 р.
Станок лазерной резки и гравировки металла «Rabbit Flat Bed-2616
Минская, Минский район
Договорная
Пробивной инструмент Trumpf
Минск, Центральный
20 000 р.
Укупорочный автоматический блок PEGASUS/D8-S (Thomason Machinery LTD, Кипр)
Минская, Узда
20 000 р.
Бетоносмеситель сб138 промышленный
Гродненская, Лида
435 р.
Станок сверлильный PROCRAFT BD 1750 2 патрона тиски
Могилев
Договорная
Станок круглошлифовальный
Витебск
8 567.91 р.
Емкости металлические разного размера
Минская, Смолевичи
36 000 р.
Станок ленточнопильный Knuth
Брестская, Барановичи
980 р.
Антенна телескопическая с консервации военная 11 м
Минская, Фаниполь
Договорная
Электроэрозионные проволочно-вырезные станки АРТА
Минск, Центральный
93 р.
Бочки Open Top Dums 227 дм3
Минская, Узда
Договорная
Листогибочные прессы Coastone (Финляндия)
Минск, Центральный
620 р.
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 15)
Минская, Узда
2 500 р.
Шпиндель Чпу с автосмерой инструмента
Минская, Минский район
9 000 р.
Рамный многопил
Минская, Узда
Договорная
Фрезерный станок ЧПУ ima
Брест
Договорная
Кромкооблицовочный станок
Брест
146 р.
Кулачки сырые для токарного патрона
Витебск
Договорная
Точильный станок Shtenli SH-GB600 наждак
Минск, Фрунзенский
1 486 р.
Шкаф автоматики SCS 5
Минск, Московский
1 000 р.
МАРМИТ 1-ЫХ БЛЮД НА 2 КОНФОРКИ
Минск, Ленинский
9 519.90 р.
Пресс для склейки бруса
Брест
1 000 р.
МАРМИТ 2-ЫХ БЛЮД (ПАРОВОЙ)
Минск, Ленинский
Договорная
Гибочный инструмент системы Beyeler
Минск, Центральный
50 р.
Н-Штатив (фирма IKA)
Минская, Узда
Договорная
Станки для шлифования пробивного инструмента
Минск, Центральный
45 000 р.
Сушильная камера ПКИ-24. В комплекте: рельсы, тележка, влагомер, зимнее исполнение
Минск, Центральный
700 р.
Рыбочистка КТ-S промышленная
Минск, Ленинский
210 р.
Паровой нагреватель из нержавеющей стали
Минская, Узда
1 716 р.
Заточной станок GS-13 для свёрл (2,5-13) Артикул: GS-13
Минск, Ленинский
6 500 р.
Станок вертикально-фрезерный 6М12П
Брестская, Барановичи
95 199 р.
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок
Витебск
3 400 р.
Пароконвекционная печь б/у
Минск, Ленинский