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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки
vip

1 500 р.

Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Станок заточной Studer

3 800 р.

Станок заточной Studer

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Трубонарезной станок с ЧПУ

Договорная

Трубонарезной станок с ЧПУ

Витебск

Доставка по Беларуси
Ленточнопильный станок

Договорная

Ленточнопильный станок

Витебск

Доставка по Беларуси
Свёрла ружейные

Договорная

Свёрла ружейные

Витебск

Доставка по Беларуси
Аппараты лазерной сварки, очистки

Договорная

Аппараты лазерной сварки, очистки

Витебск

Доставка по Беларуси
Станок токарный с ЧПУ 16Б16

18 500 р.

Станок токарный с ЧПУ 16Б16

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)

520 р.

Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Элеватор Samon L6.5 m

11 741.21 р.

Элеватор Samon L6.5 m

Могилев

Доставка по Беларуси
Пробивной кластерный инструмент WILSON TOOL

Договорная

Пробивной кластерный инструмент WILSON TOOL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Листогиб «AMADA RG103»

42 720 р.

Листогиб «AMADA RG103»

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Станок лазерной резки и гравировки металла «Rabbit Flat Bed-2616

16 740 р.

Станок лазерной резки и гравировки металла «Rabbit Flat Bed-2616

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Пробивной инструмент Trumpf

Договорная

Пробивной инструмент Trumpf

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Укупорочный автоматический блок PEGASUS/D8-S (Thomason Machinery LTD, Кипр)

20 000 р.

Укупорочный автоматический блок PEGASUS/D8-S (Thomason Machinery LTD, Кипр)

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Бетоносмеситель сб138 промышленный

20 000 р.

Бетоносмеситель сб138 промышленный

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Станок сверлильный PROCRAFT BD 1750 2 патрона тиски

435 р.

Станок сверлильный PROCRAFT BD 1750 2 патрона тиски

Могилев

Доставка по Беларуси
Станок круглошлифовальный

Договорная

Станок круглошлифовальный

Витебск

Доставка по Беларуси
Емкости металлические разного размера

8 567.91 р.

Емкости металлические разного размера

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Станок ленточнопильный Knuth

36 000 р.

Станок ленточнопильный Knuth

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Антенна телескопическая с консервации военная 11 м

980 р.

Антенна телескопическая с консервации военная 11 м

Минская, Фаниполь

Доставка по Беларуси
Электроэрозионные проволочно-вырезные станки АРТА

Договорная

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки АРТА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бочки Open Top Dums 227 дм3

93 р.

Бочки Open Top Dums 227 дм3

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Листогибочные прессы Coastone (Финляндия)

Договорная

Листогибочные прессы Coastone (Финляндия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 15)

620 р.

Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 15)

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Шпиндель Чпу с автосмерой инструмента

2 500 р.

Шпиндель Чпу с автосмерой инструмента

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рамный многопил

9 000 р.

Рамный многопил

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Фрезерный станок ЧПУ ima

Договорная

Фрезерный станок ЧПУ ima

Брест

Доставка по Беларуси
Кромкооблицовочный станок

Договорная

Кромкооблицовочный станок

Брест

Доставка по Беларуси
Кулачки сырые для токарного патрона

146 р.

Кулачки сырые для токарного патрона

Витебск

Доставка по Беларуси
Точильный станок Shtenli SH-GB600 наждак

Договорная

Точильный станок Shtenli SH-GB600 наждак

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Шкаф автоматики SCS 5

1 486 р.

Шкаф автоматики SCS 5

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
МАРМИТ 1-ЫХ БЛЮД НА 2 КОНФОРКИ

1 000 р.

МАРМИТ 1-ЫХ БЛЮД НА 2 КОНФОРКИ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пресс для склейки бруса

9 519.90 р.

Пресс для склейки бруса

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
МАРМИТ 2-ЫХ БЛЮД (ПАРОВОЙ)

1 000 р.

МАРМИТ 2-ЫХ БЛЮД (ПАРОВОЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Гибочный инструмент системы Beyeler

Договорная

Гибочный инструмент системы Beyeler

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Н-Штатив (фирма IKA)

50 р.

Н-Штатив (фирма IKA)

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Станки для шлифования пробивного инструмента

Договорная

Станки для шлифования пробивного инструмента

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушильная камера ПКИ-24. В комплекте: рельсы, тележка, влагомер, зимнее исполнение

45 000 р.

Сушильная камера ПКИ-24. В комплекте: рельсы, тележка, влагомер, зимнее исполнение

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыбочистка КТ-S промышленная

700 р.

Рыбочистка КТ-S промышленная

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паровой нагреватель из нержавеющей стали

210 р.

Паровой нагреватель из нержавеющей стали

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Заточной станок GS-13 для свёрл (2,5-13) Артикул: GS-13

1 716 р.

Заточной станок GS-13 для свёрл (2,5-13) Артикул: GS-13

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Станок вертикально-фрезерный 6М12П

6 500 р.

Станок вертикально-фрезерный 6М12П

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок

95 199 р.

Электроэрозионный проволочно-вырезной станок

Витебск

Доставка по Беларуси
Пароконвекционная печь б/у

3 400 р.

Пароконвекционная печь б/у

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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