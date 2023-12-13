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Производственное оборудование в Беларуси

Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки
vip

1 500 р.

Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Тестомес на 120 литров
vip

Договорная

Тестомес на 120 литров

Минск, Московский

ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА
vip

50 000 р.

ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА

Могилев

Упаковочная пленка рукав

300 р.

Упаковочная пленка рукав

Брест

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Сварочный аппарат аргонодуговой сварки v270-t puls

Бесплатно

Сварочный аппарат аргонодуговой сварки v270-t puls

Минск, Центральный

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Импульсивный запайщик пакетов FS-500 ручной

300 р.

Импульсивный запайщик пакетов FS-500 ручной

Брест

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Пневматический резьбонарезной манипулятор М2-М8 70

2 550 р.

Пневматический резьбонарезной манипулятор М2-М8 70

Минск, Первомайский

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100 р.

Швейная машина двухигольная minerva, 5шт.

Минская, Минский район

Нож куттерный

10 р.

Нож куттерный

Витебск

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Станок заточной Studer

3 800 р.

Станок заточной Studer

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D

200 р.

Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D

Минск, Фрунзенский

Термовоздушная паяльная станция Quick 857DW+

390 р.

Термовоздушная паяльная станция Quick 857DW+

Минск, Фрунзенский

ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА
vip

50 000 р.

ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА

Могилев

Плата питания термопринтера datamax i 4208

250 р.

Плата питания термопринтера datamax i 4208

Могилев

Ручная машинка для снятия фаски ВМ-16

Бесплатно

Ручная машинка для снятия фаски ВМ-16

Минск, Центральный

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Плазморез.

15 000 р.

Плазморез.

Минская, Слуцк

машина для рубки нитей, стекловолокна, тканей

22 500 р.

машина для рубки нитей, стекловолокна, тканей

Могилев

Штукатурная станция СШ6 КСДУП Краснопольская ПМК3

2 160 р.

Штукатурная станция СШ6 КСДУП Краснопольская ПМК3

Могилевская, Краснополье

Заготовки для фотокерамики, фотомедальоны, медальо

3 р.

Заготовки для фотокерамики, фотомедальоны, медальо

Витебск

Мясорубка

500 р.

Мясорубка

Витебск

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Сварочный полуавтомат Mitech MIG 500 PULSE IGBT

7 140 р.

Сварочный полуавтомат Mitech MIG 500 PULSE IGBT

Минская, Слуцк

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Токарный патрон 250

Договорная

Токарный патрон 250

Гродно

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Вытяжка промышленная

Договорная

Вытяжка промышленная

Брестская, Пинск

Шнуроплетельные машины 40 класс

Договорная

Шнуроплетельные машины 40 класс

Минская, Руденск

электродвигатель от 0,1 квт до 250 квт

Договорная

электродвигатель от 0,1 квт до 250 квт

Минск, Октябрьский

Станок горизонтально-фрезерный Гейтин небольшой

2 300 р.

Станок горизонтально-фрезерный Гейтин небольшой

Минская, Минский район

Редуктор промышленный б/у мотор-редуктор,вариатор

Договорная

Редуктор промышленный б/у мотор-редуктор,вариатор

Минск, Октябрьский

Фрезерный

10 р.

Фрезерный

Брестская, Другие города

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Лентоткацкий станок NG MULLER FRICK

Договорная

Лентоткацкий станок NG MULLER FRICK

Минская, Руденск

Трубонарезной станок с ЧПУ

Договорная

Трубонарезной станок с ЧПУ

Витебск

Доставка по Беларуси
Ленточнопильный станок

Договорная

Ленточнопильный станок

Витебск

Доставка по Беларуси
Свёрла ружейные

Договорная

Свёрла ружейные

Витебск

Доставка по Беларуси
Аппараты лазерной сварки, очистки

Договорная

Аппараты лазерной сварки, очистки

Витебск

Доставка по Беларуси
Ленточная сновальная машина фирмы MAGEBA BSC 21

Договорная

Ленточная сновальная машина фирмы MAGEBA BSC 21

Минская, Руденск

Тепловая завеса

180 р.

Тепловая завеса

Минск, Октябрьский

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Плазменная резка

28 559.70 р.

Плазменная резка

Брест

Станок токарный с ЧПУ 16Б16

18 500 р.

Станок токарный с ЧПУ 16Б16

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Сверла конусные СССР, кулачки.

Договорная

Сверла конусные СССР, кулачки.

Гомель

Гидроманипулятор ZN89P75

15 000 р.

Гидроманипулятор ZN89P75

Гомель

Торцовка ЦПА-40

1 200 р.

Торцовка ЦПА-40

Гомель

Отрезной станок по металлу

350 р.

Отрезной станок по металлу

Минск, Партизанский

оборудование для мытья фасадов зданий и остекления

11 106.55 р.

оборудование для мытья фасадов зданий и остекления

Брест

Ленточная пилорама

4 000 р.

Ленточная пилорама

Минск, Заводской

1 212 р.

Оборудование и станки

Минск, Фрунзенский

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Ленточнопильный станок с электроприводом МВ-2000

Договорная

Ленточнопильный станок с электроприводом МВ-2000

Минская, Борисов

Вентиляторы

350 р.

Вентиляторы

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Станок заточной Studer

3 800 р.

Станок заточной Studer

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Трубонарезной станок с ЧПУ

Договорная

Трубонарезной станок с ЧПУ

Витебск

Доставка по Беларуси
Ленточнопильный станок

Договорная

Ленточнопильный станок

Витебск

Доставка по Беларуси
Свёрла ружейные

Договорная

Свёрла ружейные

Витебск

Доставка по Беларуси
Аппараты лазерной сварки, очистки

Договорная

Аппараты лазерной сварки, очистки

Витебск

Доставка по Беларуси
Станок токарный с ЧПУ 16Б16

18 500 р.

Станок токарный с ЧПУ 16Б16

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)

520 р.

Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Элеватор Samon L6.5 m

11 741.21 р.

Элеватор Samon L6.5 m

Могилев

Доставка по Беларуси
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