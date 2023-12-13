Производственное оборудование в Беларуси
1 500 р.
Рейсмусовый станок JET JWP-12. ''РЕЙСМУС''. станки
Минск, Первомайский
Договорная
Тестомес на 120 литров
Минск, Московский
50 000 р.
ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА
Могилев
300 р.
Упаковочная пленка рукав
Брест
Бесплатно
Сварочный аппарат аргонодуговой сварки v270-t puls
Минск, Центральный
300 р.
Импульсивный запайщик пакетов FS-500 ручной
Брест
2 550 р.
Пневматический резьбонарезной манипулятор М2-М8 70
Минск, Первомайский
100 р.
Швейная машина двухигольная minerva, 5шт.
Минская, Минский район
10 р.
Нож куттерный
Витебск
3 800 р.
Станок заточной Studer
Брестская, Барановичи
200 р.
Термовоздушная паяльная станция Baku BK-898D
Минск, Фрунзенский
390 р.
Термовоздушная паяльная станция Quick 857DW+
Минск, Фрунзенский
50 000 р.
ПРОДАЕТСЯ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ В ЦЕНТРЕ МОГИЛЕВА
Могилев
250 р.
Плата питания термопринтера datamax i 4208
Могилев
Бесплатно
Ручная машинка для снятия фаски ВМ-16
Минск, Центральный
15 000 р.
Плазморез.
Минская, Слуцк
22 500 р.
машина для рубки нитей, стекловолокна, тканей
Могилев
2 160 р.
Штукатурная станция СШ6 КСДУП Краснопольская ПМК3
Могилевская, Краснополье
3 р.
Заготовки для фотокерамики, фотомедальоны, медальо
Витебск
500 р.
Мясорубка
Витебск
7 140 р.
Сварочный полуавтомат Mitech MIG 500 PULSE IGBT
Минская, Слуцк
Договорная
Токарный патрон 250
Гродно
Договорная
Вытяжка промышленная
Брестская, Пинск
Договорная
Шнуроплетельные машины 40 класс
Минская, Руденск
Договорная
электродвигатель от 0,1 квт до 250 квт
Минск, Октябрьский
2 300 р.
Станок горизонтально-фрезерный Гейтин небольшой
Минская, Минский район
Договорная
Редуктор промышленный б/у мотор-редуктор,вариатор
Минск, Октябрьский
10 р.
Фрезерный
Брестская, Другие города
Договорная
Лентоткацкий станок NG MULLER FRICK
Минская, Руденск
Договорная
Трубонарезной станок с ЧПУ
Витебск
Договорная
Ленточнопильный станок
Витебск
Договорная
Свёрла ружейные
Витебск
Договорная
Аппараты лазерной сварки, очистки
Витебск
Договорная
Ленточная сновальная машина фирмы MAGEBA BSC 21
Минская, Руденск
180 р.
Тепловая завеса
Минск, Октябрьский
28 559.70 р.
Плазменная резка
Брест
18 500 р.
Станок токарный с ЧПУ 16Б16
Брестская, Барановичи
Договорная
Сверла конусные СССР, кулачки.
Гомель
15 000 р.
Гидроманипулятор ZN89P75
Гомель
1 200 р.
Торцовка ЦПА-40
Гомель
350 р.
Отрезной станок по металлу
Минск, Партизанский
11 106.55 р.
оборудование для мытья фасадов зданий и остекления
Брест
4 000 р.
Ленточная пилорама
Минск, Заводской
1 212 р.
Оборудование и станки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ленточнопильный станок с электроприводом МВ-2000
Минская, Борисов
350 р.
Вентиляторы
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
3 800 р.
Станок заточной Studer
Брестская, Барановичи
Договорная
Трубонарезной станок с ЧПУ
Витебск
Договорная
Ленточнопильный станок
Витебск
Договорная
Свёрла ружейные
Витебск
Договорная
Аппараты лазерной сварки, очистки
Витебск
18 500 р.
Станок токарный с ЧПУ 16Б16
Брестская, Барановичи
520 р.
Емкость из нержавеющей стали с крышкой (номер 13)
Минская, Узда
11 741.21 р.
Элеватор Samon L6.5 m
Могилев