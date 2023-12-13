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Сад и огородВсе для пчеловода

Продукты пчеловодства в Беларуси

Пыльца, перга, прополис

60 р.

Пыльца, перга, прополис

Брест

Доставка по Беларуси
Мед оптом

Договорная

Мед оптом

Гомель

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Канди для пчел

7 р.

Канди для пчел

Гродненская, Сморгонь

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Мёд

18 р.

Мёд

Брестская, Лунинец

Прополис, перга

15 р.

Прополис, перга

Витебск

Перга, пыльца.

25 р.

Перга, пыльца.

Витебск

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мёд

10 р.

мёд

Минск, Центральный

Перга отсеяная свежая мягкая

4 р.

Перга отсеяная свежая мягкая

Минск, Московский

30 р.

продам воск 30р за 1 кг

Минская, Борисов

Продукты пчеловодства

Договорная

Продукты пчеловодства

Гомельская, Мозырь

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Воск натуральный забрусный

30 р.

Воск натуральный забрусный

Гомельская, Жлобин

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Оптом мед за кг.

4.50 р.

Оптом мед за кг.

Гомельская, Брагин

Перга, Пыльца, Огнёвка, Прополис, Забрус,Гомогенат

16 р.

Перга, Пыльца, Огнёвка, Прополис, Забрус,Гомогенат

Минск, Фрунзенский

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Вощина 1 кг 30 рублей упаковки по 5 кг

30 р.

Вощина 1 кг 30 рублей упаковки по 5 кг

Минск, Центральный

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Мед домашний /майский/1 литр 15 р

15 р.

Мед домашний /майский/1 литр 15 р

Гомель

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Воск натуральный.

25 р.

Воск натуральный.

Минск, Московский

Воск пчелиный забрусный

Договорная

Воск пчелиный забрусный

Гомель

Мед натуральный ,лесной

15 р.

Мед натуральный ,лесной

Брестская, Береза

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Продукты пселоводства

100 р.

Продукты пселоводства

Могилев

Продам Воск Пчелиный

27 р.

Продам Воск Пчелиный

Могилев

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Вощина максимум

160 р.

Вощина максимум

Гомель

Воск пчелиный

30 р.

Воск пчелиный

Минск, Советский

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Мёд

12 р.

Мёд

Гродно

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Перга

42 р.

Перга

Минск, Первомайский

Рапсовый мед европочтой

10 р.

Рапсовый мед европочтой

Гомельская, Житковичи

9 р.

Мёд с личной пасеки.

Минская, Слуцк

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Мед

7 р.

Мед

Витебск

Продам мёд

Договорная

Продам мёд

Витебск

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Мёд

8 р.

Мёд

Гродно

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Пыльца пчелиная (обножка) свежая 2023

5 р.

Пыльца пчелиная (обножка) свежая 2023

Минск, Фрунзенский

Бесплатно

Свежий Домашний Мёд

Брестская, Барановичи

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Воск, пчелиный

30 р.

Воск, пчелиный

Минск, Центральный

Мед с разнотравья

8 р.

Мед с разнотравья

Гомельская, Житковичи

Продукты пчеловодства

5 р.

Продукты пчеловодства

Витебск

Мёд 2023. Доставка по Могилеву.

12 р.

Мёд 2023. Доставка по Могилеву.

Могилев

Перга пчелиная

6 р.

Перга пчелиная

Могилевская, Горки

Разнотравье оптом

6 р.

Разнотравье оптом

Могилевская, Кричев

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Мёд майский (урожай 2023 года)

15 р.

Мёд майский (урожай 2023 года)

Брест

Воск пчелиный натуральный

28 р.

Воск пчелиный натуральный

Брест

Воск

40 р.

Воск

Гомельская, Хойники

Свежий мёд

12 р.

Свежий мёд

Витебская, Орша

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Прополис, ПЖВМ, подмор пчелиный.

10 р.

Прополис, ПЖВМ, подмор пчелиный.

Витебская, Полоцк

Перга

8 р.

Перга

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Пыльца, перга, прополис

60 р.

Пыльца, перга, прополис

Брест

Доставка по Беларуси
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