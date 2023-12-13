Товары от Куфар Маркета
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Продукты пчеловодства в Беларуси
60 р.
Пыльца, перга, прополис
Брест
Договорная
Мед оптом
Гомель
7 р.
Канди для пчел
Гродненская, Сморгонь
18 р.
Мёд
Брестская, Лунинец
15 р.
Прополис, перга
Витебск
25 р.
Перга, пыльца.
Витебск
10 р.
мёд
Минск, Центральный
4 р.
Перга отсеяная свежая мягкая
Минск, Московский
30 р.
продам воск 30р за 1 кг
Минская, Борисов
Договорная
Продукты пчеловодства
Гомельская, Мозырь
30 р.
Воск натуральный забрусный
Гомельская, Жлобин
4.50 р.
Оптом мед за кг.
Гомельская, Брагин
16 р.
Перга, Пыльца, Огнёвка, Прополис, Забрус,Гомогенат
Минск, Фрунзенский
30 р.
Вощина 1 кг 30 рублей упаковки по 5 кг
Минск, Центральный
15 р.
Мед домашний /майский/1 литр 15 р
Гомель
25 р.
Воск натуральный.
Минск, Московский
Договорная
Воск пчелиный забрусный
Гомель
15 р.
Мед натуральный ,лесной
Брестская, Береза
100 р.
Продукты пселоводства
Могилев
27 р.
Продам Воск Пчелиный
Могилев
160 р.
Вощина максимум
Гомель
30 р.
Воск пчелиный
Минск, Советский
12 р.
Мёд
Гродно
42 р.
Перга
Минск, Первомайский
10 р.
Рапсовый мед европочтой
Гомельская, Житковичи
9 р.
Мёд с личной пасеки.
Минская, Слуцк
7 р.
Мед
Витебск
Договорная
Продам мёд
Витебск
8 р.
Мёд
Гродно
5 р.
Пыльца пчелиная (обножка) свежая 2023
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Свежий Домашний Мёд
Брестская, Барановичи
30 р.
Воск, пчелиный
Минск, Центральный
8 р.
Мед с разнотравья
Гомельская, Житковичи
5 р.
Продукты пчеловодства
Витебск
12 р.
Мёд 2023. Доставка по Могилеву.
Могилев
6 р.
Перга пчелиная
Могилевская, Горки
6 р.
Разнотравье оптом
Могилевская, Кричев
15 р.
Мёд майский (урожай 2023 года)
Брест
28 р.
Воск пчелиный натуральный
Брест
40 р.
Воск
Гомельская, Хойники
12 р.
Свежий мёд
Витебская, Орша
10 р.
Прополис, ПЖВМ, подмор пчелиный.
Витебская, Полоцк
8 р.
Перга
Минск, Советский