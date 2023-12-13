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Прочее в Беларуси

Светодиодный экран 6.4х3.8 Площадь Новополоцк

10 000 р.

Светодиодный экран 6.4х3.8 Площадь Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Договорная

Продам юридическое лицо

Минск, Фрунзенский

АэроМедведь 2.6м полный комплект. Новый

1 499 р.

АэроМедведь 2.6м полный комплект. Новый

Могилев

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Продам готовый бизнес по продаже аксессуаров

11 990 р.

Продам готовый бизнес по продаже аксессуаров

Минская, Солигорск

Фирма 2017 года. Большие обороты. Без долгов

Договорная

Фирма 2017 года. Большие обороты. Без долгов

Минск, Центральный

Фирма строительная 3/4,исо, стк, сертификаты,2021

Договорная

Фирма строительная 3/4,исо, стк, сертификаты,2021

Минск, Центральный

Доска для меню

Договорная

Доска для меню

Витебск

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Бизнес по сдаче в аренду Юридических адресов

270 000 р.

Бизнес по сдаче в аренду Юридических адресов

Минск, Центральный

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Одежда сток

12 р.

Одежда сток

Минск, Заводской

35 000 р.

Озеро с правом аренды на 10 лет

Минск, Фрунзенский

Фирму в Смоленске 2017 года. ООО. Чистая

Договорная

Фирму в Смоленске 2017 года. ООО. Чистая

Минск, Центральный

105 000 р.

Продам ФХ

Гродненская, Лида

игровой автомат прищепка

3 500 р.

игровой автомат прищепка

Могилев

Бухгалтерские услуги

Договорная

Бухгалтерские услуги

Могилев

Игровой автомат

2 300 р.

Игровой автомат

Могилев

Договорная

Бухгалтерские услуги

Минская, Другие города

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Участок земли возле трассы Минск-Борисов

29 500 р.

Участок земли возле трассы Минск-Борисов

Минская, Жодино

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Аксессуары для бариста

Договорная

Аксессуары для бариста

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Rocky Boxer силомер атракцион

Договорная

Rocky Boxer силомер атракцион

Витебская, Орша

Инвестирую в ваш бизнес

30 000 р.

Инвестирую в ваш бизнес

Гомель

Готовый арендный бизнес с арендаторами.

Договорная

Готовый арендный бизнес с арендаторами.

Гродно

Форма для литья шининомонтажых грузов.

360 р.

Форма для литья шининомонтажых грузов.

Витебская, Новополоцк

Юридический адрес, юрадрес в Минском районе

25 р.

Юридический адрес, юрадрес в Минском районе

Минск, Центральный

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Бизнеспроект

87 000 р.

Бизнеспроект

Могилев

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Фудтрак

16 000 р.

Фудтрак

Гродно

Пеллеты из лузги подсолнечника Кол-во: 20 360,00 кг (20,36 т.)

8 144 р.

Пеллеты из лузги подсолнечника Кол-во: 20 360,00 кг (20,36 т.)

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Студия отбеливания зубов

25 999 р.

Студия отбеливания зубов

Гродно

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Аренда бигборда (размещение рекламы)

350 р.

Аренда бигборда (размещение рекламы)

Минская, Жодино

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Договорная

Сотрудничество в сфере грузоперевозок

Минск, Октябрьский

Бесплатно

ООО в Смоленске, бесплатно

Минск, Центральный

Букеты из шоколадных роз - готовый бизнес

1 500 р.

Букеты из шоколадных роз - готовый бизнес

Минская, Борисов

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ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА НАПАРНИКА И ДРУГА В СВОЙ ПРОЕК

Договорная

ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА НАПАРНИКА И ДРУГА В СВОЙ ПРОЕК

Минск, Центральный

Хутор

Договорная

Хутор

Гродненская, Волковыск

Свечеварение +страница в инст+обучение+кольц.лампа

Договорная

Свечеварение +страница в инст+обучение+кольц.лампа

Гомельская, Жлобин

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15 000 р.

Бизнес партнер

Минск, Московский

Рабочий бизнес

125 р.

Рабочий бизнес

Гродненская, Волковыск

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Ликвидация ООО

Договорная

Ликвидация ООО

Минск, Октябрьский

Программа производственного контроля

100 р.

Программа производственного контроля

Минск, Центральный

Детский лагерь в 20 км от Гродно (направление Озер

199 917.90 р.

Детский лагерь в 20 км от Гродно (направление Озер

Гродно

Фирма ООО бизнес / В дар

Договорная

Фирма ООО бизнес / В дар

Брест

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Платиновый номер телефона 66666ХY

800 р.

Платиновый номер телефона 66666ХY

Минск, Советский

Помощь в регистрации фирмы

Договорная

Помощь в регистрации фирмы

Гомельская, Жлобин

База клиентов импорт/экспорт(с контактами ЛПР)

Договорная

База клиентов импорт/экспорт(с контактами ЛПР)

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Аксессуары для бариста

Договорная

Аксессуары для бариста

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеллеты из лузги подсолнечника Кол-во: 20 360,00 кг (20,36 т.)

8 144 р.

Пеллеты из лузги подсолнечника Кол-во: 20 360,00 кг (20,36 т.)

Минская, Марьина Горка

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