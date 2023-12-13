Прочее в Беларуси
10 000 р.
Светодиодный экран 6.4х3.8 Площадь Новополоцк
Витебская, Новополоцк
Договорная
Продам юридическое лицо
Минск, Фрунзенский
1 499 р.
АэроМедведь 2.6м полный комплект. Новый
Могилев
11 990 р.
Продам готовый бизнес по продаже аксессуаров
Минская, Солигорск
Договорная
Фирма 2017 года. Большие обороты. Без долгов
Минск, Центральный
Договорная
Фирма строительная 3/4,исо, стк, сертификаты,2021
Минск, Центральный
Договорная
Доска для меню
Витебск
270 000 р.
Бизнес по сдаче в аренду Юридических адресов
Минск, Центральный
12 р.
Одежда сток
Минск, Заводской
35 000 р.
Озеро с правом аренды на 10 лет
Минск, Фрунзенский
Договорная
Фирму в Смоленске 2017 года. ООО. Чистая
Минск, Центральный
105 000 р.
Продам ФХ
Гродненская, Лида
3 500 р.
игровой автомат прищепка
Могилев
Договорная
Бухгалтерские услуги
Могилев
2 300 р.
Игровой автомат
Могилев
Договорная
Бухгалтерские услуги
Минская, Другие города
29 500 р.
Участок земли возле трассы Минск-Борисов
Минская, Жодино
Договорная
Аксессуары для бариста
Минск, Центральный
Договорная
Rocky Boxer силомер атракцион
Витебская, Орша
30 000 р.
Инвестирую в ваш бизнес
Гомель
Договорная
Готовый арендный бизнес с арендаторами.
Гродно
360 р.
Форма для литья шининомонтажых грузов.
Витебская, Новополоцк
25 р.
Юридический адрес, юрадрес в Минском районе
Минск, Центральный
87 000 р.
Бизнеспроект
Могилев
16 000 р.
Фудтрак
Гродно
8 144 р.
Пеллеты из лузги подсолнечника Кол-во: 20 360,00 кг (20,36 т.)
Минская, Марьина Горка
25 999 р.
Студия отбеливания зубов
Гродно
350 р.
Аренда бигборда (размещение рекламы)
Минская, Жодино
Договорная
Сотрудничество в сфере грузоперевозок
Минск, Октябрьский
Бесплатно
ООО в Смоленске, бесплатно
Минск, Центральный
1 500 р.
Букеты из шоколадных роз - готовый бизнес
Минская, Борисов
Договорная
ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА НАПАРНИКА И ДРУГА В СВОЙ ПРОЕК
Минск, Центральный
Договорная
Хутор
Гродненская, Волковыск
Договорная
Свечеварение +страница в инст+обучение+кольц.лампа
Гомельская, Жлобин
15 000 р.
Бизнес партнер
Минск, Московский
125 р.
Рабочий бизнес
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ликвидация ООО
Минск, Октябрьский
100 р.
Программа производственного контроля
Минск, Центральный
199 917.90 р.
Детский лагерь в 20 км от Гродно (направление Озер
Гродно
Договорная
Фирма ООО бизнес / В дар
Брест
800 р.
Платиновый номер телефона 66666ХY
Минск, Советский
Договорная
Помощь в регистрации фирмы
Гомельская, Жлобин
Договорная
База клиентов импорт/экспорт(с контактами ЛПР)
Минск, Фрунзенский