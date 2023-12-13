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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Прочие стройматериалы в Беларуси

Фольгированная пароизоляционная пленка ML 140 AL
vip

265 р.

Фольгированная пароизоляционная пленка ML 140 AL

Минск, Московский

Доставка
Скотч для пароизоляции TECTIS Sitko Flex 50мм*25м
vip

60 р.

Скотч для пароизоляции TECTIS Sitko Flex 50мм*25м

Минск, Московский

Доставка
Холодный асфальт 20кг
vip

12 р.

Холодный асфальт 20кг

Минск, Октябрьский

Растворитель 646 (1литр)

5 р.

Растворитель 646 (1литр)

Минск, Московский

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Монтажная лента K-Flex армирующая

14 р.

Монтажная лента K-Flex армирующая

Могилев

12 р.

Демпферная лента

Могилев

F образный алюминиевый уголок

5 р.

F образный алюминиевый уголок

Минск, Первомайский

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Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)

45 р.

Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Затеняющая сетка

15 р.

Затеняющая сетка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щебень в мешках по 25 кг.

5 р.

Щебень в мешках по 25 кг.

Минская, Другие города

Доставка
Рассрочка
Кровля, фасад, сайдинг, забор.

Договорная

Кровля, фасад, сайдинг, забор.

Гродненская, Лида

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Гравий Песок Пгс

Договорная

Гравий Песок Пгс

Минская, Березино

Доставка
Спец-болт в станок

Договорная

Спец-болт в станок

Могилев

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Электроды АРСЕНАЛ МР3 д.3 (2.5кг)

31.17 р.

Электроды АРСЕНАЛ МР3 д.3 (2.5кг)

Минск, Московский

Доставка
Труба круглая в Гродно

5.35 р.

Труба круглая в Гродно

Гродно

Швеллер стальной в Гродно

20.25 р.

Швеллер стальной в Гродно

Гродно

Круг стальной различных размеров Гродно

0.84 р.

Круг стальной различных размеров Гродно

Гродно

Полоса стальная в Гродно

2.70 р.

Полоса стальная в Гродно

Гродно

Лист стальной (металлический) черный, оцинкованный

67 р.

Лист стальной (металлический) черный, оцинкованный

Гродно

Труба профильная стальная (профиль) в Гродно

2.79 р.

Труба профильная стальная (профиль) в Гродно

Гродно

Квадрат металлический в Гродно

1.93 р.

Квадрат металлический в Гродно

Гродно

Уголки малярные, маяки штукатурные

7 р.

Уголки малярные, маяки штукатурные

Минск, Ленинский

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OSB плита (ОСП, ОСБ) 1250*2500*9мм

18.70 р.

OSB плита (ОСП, ОСБ) 1250*2500*9мм

Гомель

Рубероид, гидроизол

22 р.

Рубероид, гидроизол

Витебск

Плита осп (usb) влагостойкая 9 мм

15 р.

Плита осп (usb) влагостойкая 9 мм

Минская, Молодечно

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Щебень вторичный

Договорная

Щебень вторичный

Гродно

Доставка
Ламинат 15,5 м.кв.

120 р.

Ламинат 15,5 м.кв.

Могилев

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Скотч для пароизоляции TECTIS Sitko Flex 50мм*25м
vip

60 р.

Скотч для пароизоляции TECTIS Sitko Flex 50мм*25м

Минск, Московский

Доставка
Фольгированная пароизоляционная пленка ML 140 AL
vip

265 р.

Фольгированная пароизоляционная пленка ML 140 AL

Минск, Московский

Доставка
Сухие смеси - штукатурка

7.20 р.

Сухие смеси - штукатурка

Витебск

Фасадная плитка Хауберк - с Доставкой по РБ

Договорная

Фасадная плитка Хауберк - с Доставкой по РБ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проволока вязальная и оцинкованная

4 р.

Проволока вязальная и оцинкованная

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Проволока сварочная омедненная 0,8-1,2 мм

32.30 р.

Проволока сварочная омедненная 0,8-1,2 мм

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Щебень гранитный 20-40 мм в мешках

6 р.

Щебень гранитный 20-40 мм в мешках

Гродно

трубы бу 73х5,5

1 900 р.

трубы бу 73х5,5

Гродно

Шнуры термостойкие керамические 1200 градусов Цельсия различного сечения

4 р.

Шнуры термостойкие керамические 1200 градусов Цельсия различного сечения

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ламинат с фаской 9кв плинтус

90 р.

Ламинат с фаской 9кв плинтус

Витебск

Плитка для пола (керамогранит) 1200*600

Договорная

Плитка для пола (керамогранит) 1200*600

Минск, Центральный

Профнастил С-8

13.30 р.

Профнастил С-8

Гродненская, Волковыск

Плёнка Strotex

130 р.

Плёнка Strotex

Гродно

Штакетник TRAPEZE

2.45 р.

Штакетник TRAPEZE

Гродненская, Волковыск

Штакетник LANE

2.45 р.

Штакетник LANE

Гродненская, Щучин

Штакетник ELLIPSE

2.45 р.

Штакетник ELLIPSE

Гродненская, Мосты

Профнастил МП-20

13.90 р.

Профнастил МП-20

Гродненская, Щучин

Вентиляция

175 р.

Вентиляция

Гродно

Пленка подкровельная Geobond optima D85 (1,5*46,6)

90 р.

Пленка подкровельная Geobond optima D85 (1,5*46,6)

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)

45 р.

Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Затеняющая сетка

15 р.

Затеняющая сетка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фасадная плитка Хауберк - с Доставкой по РБ

Договорная

Фасадная плитка Хауберк - с Доставкой по РБ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шнуры термостойкие керамические 1200 градусов Цельсия различного сечения

4 р.

Шнуры термостойкие керамические 1200 градусов Цельсия различного сечения

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Распродажа остатков по выгодным ценам в Полоцке

30 р.

Распродажа остатков по выгодным ценам в Полоцке

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Базальтовый картон 1250х600х5мм Теплоизоляционный лист негорючий

9 р.

Базальтовый картон 1250х600х5мм Теплоизоляционный лист негорючий

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Грунтовка CERESIT CT 17 1 -10 литров

27.50 р.

Грунтовка CERESIT CT 17 1 -10 литров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Песок сеянный для стяжки пола в мешках

3 р.

Песок сеянный для стяжки пола в мешках

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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