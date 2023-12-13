Товары от Куфар Маркета
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Прочие стройматериалы в Беларуси
265 р.
Фольгированная пароизоляционная пленка ML 140 AL
Минск, Московский
60 р.
Скотч для пароизоляции TECTIS Sitko Flex 50мм*25м
Минск, Московский
12 р.
Холодный асфальт 20кг
Минск, Октябрьский
5 р.
Растворитель 646 (1литр)
Минск, Московский
14 р.
Монтажная лента K-Flex армирующая
Могилев
12 р.
Демпферная лента
Могилев
5 р.
F образный алюминиевый уголок
Минск, Первомайский
45 р.
Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)
Минск, Центральный
15 р.
Затеняющая сетка
Минск, Центральный
5 р.
Щебень в мешках по 25 кг.
Минская, Другие города
Договорная
Кровля, фасад, сайдинг, забор.
Гродненская, Лида
Договорная
Гравий Песок Пгс
Минская, Березино
Договорная
Спец-болт в станок
Могилев
31.17 р.
Электроды АРСЕНАЛ МР3 д.3 (2.5кг)
Минск, Московский
5.35 р.
Труба круглая в Гродно
Гродно
20.25 р.
Швеллер стальной в Гродно
Гродно
0.84 р.
Круг стальной различных размеров Гродно
Гродно
2.70 р.
Полоса стальная в Гродно
Гродно
67 р.
Лист стальной (металлический) черный, оцинкованный
Гродно
2.79 р.
Труба профильная стальная (профиль) в Гродно
Гродно
1.93 р.
Квадрат металлический в Гродно
Гродно
7 р.
Уголки малярные, маяки штукатурные
Минск, Ленинский
18.70 р.
OSB плита (ОСП, ОСБ) 1250*2500*9мм
Гомель
22 р.
Рубероид, гидроизол
Витебск
15 р.
Плита осп (usb) влагостойкая 9 мм
Минская, Молодечно
Договорная
Щебень вторичный
Гродно
120 р.
Ламинат 15,5 м.кв.
Могилев
60 р.
Скотч для пароизоляции TECTIS Sitko Flex 50мм*25м
Минск, Московский
265 р.
Фольгированная пароизоляционная пленка ML 140 AL
Минск, Московский
7.20 р.
Сухие смеси - штукатурка
Витебск
Договорная
Фасадная плитка Хауберк - с Доставкой по РБ
Минск, Московский
4 р.
Проволока вязальная и оцинкованная
Минск, Заводской
32.30 р.
Проволока сварочная омедненная 0,8-1,2 мм
Минск, Заводской
6 р.
Щебень гранитный 20-40 мм в мешках
Гродно
1 900 р.
трубы бу 73х5,5
Гродно
4 р.
Шнуры термостойкие керамические 1200 градусов Цельсия различного сечения
Минск, Фрунзенский
90 р.
Ламинат с фаской 9кв плинтус
Витебск
Договорная
Плитка для пола (керамогранит) 1200*600
Минск, Центральный
13.30 р.
Профнастил С-8
Гродненская, Волковыск
130 р.
Плёнка Strotex
Гродно
2.45 р.
Штакетник TRAPEZE
Гродненская, Волковыск
2.45 р.
Штакетник LANE
Гродненская, Щучин
2.45 р.
Штакетник ELLIPSE
Гродненская, Мосты
13.90 р.
Профнастил МП-20
Гродненская, Щучин
175 р.
Вентиляция
Гродно
90 р.
Пленка подкровельная Geobond optima D85 (1,5*46,6)
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
45 р.
Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)
Минск, Центральный
15 р.
Затеняющая сетка
Минск, Центральный
Договорная
Фасадная плитка Хауберк - с Доставкой по РБ
Минск, Московский
4 р.
Шнуры термостойкие керамические 1200 градусов Цельсия различного сечения
Минск, Фрунзенский
30 р.
Распродажа остатков по выгодным ценам в Полоцке
Витебская, Полоцк
9 р.
Базальтовый картон 1250х600х5мм Теплоизоляционный лист негорючий
Минск, Фрунзенский
27.50 р.
Грунтовка CERESIT CT 17 1 -10 литров
Минск, Октябрьский
3 р.
Песок сеянный для стяжки пола в мешках
Минск, Октябрьский